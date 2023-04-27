كيفية إضافة “ChatGPT” على ساعة آبل

أصبح الذكاء الإصطناعي في الأيام الأخيرة حديث كل المواقع؛ بدأ الذكاء الاصطناعي في البداية في تطبيق “lensa”، لكنه توسع بعدها ليشمل روبوتات الدردشة مثل “chat GPT” الذي أصبح حديث الجميع في الآونة الأخيرة.

أصبح هذا الذكاء أمراً لا مفر منه، على الرغم من أنه ليس بالشيء المثالي قد يفيد حقاً في مواقف معينة. في الواقع، يمكنك نوعاً ما الاعتماد على روبوت الدردشة “Chat GPT” بدلاً من “Siri” على جهاز الآيفون الخاص بك –تستطيع الآن أيضاً إضافة “Chat GPT” إلى ساعة أبل الذكية الخاصة بك.

كيفية تحميل Chat GPT على ساعة آبل الذكية

يمكن الآن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في ساعتك الذكية من صناعة شركة آبل، إلا أنه لا يحمل اسم Chat GPT لأنه لا يأتي مدعوماً من شركة OpenAI بل مطور من قِبل برامج تابعة لجهة خارجية تحمل اسم “Modum B.V”.

حسب موقع “Digital Trends الأمريكي، كان يطلق على التطبيق المخصص لساعات آبل اسم WatchGPT إلا أن الآن قد يتغير الاسم إلى آخر، لتنزيل هذه الخاصية على ساعات آبل يجب اتباع الخطوات التالية والتي لا تتطلب الكثير من الوقت.

أولاً توجه إلى متجر التطبيقات “App Store” على ساعة آبل أو ساعة آبل.

ابحث على تطبيق “watchGPT” أو “Petey”.

بعد البحث اختر تطبيق “Petey – AI Assistant” ثم انقر على تطبيق الشراء، يبلغ سعر التطبيق قرابة 5 دولارات أمريكية.

بعد أداء سعر التطبيق وتنزيله ستجده مباشرة على ساعة آبل الخاصة بك، وفي حال قمت بتنزيله من الهاتف فسيثبت تلقائياً على ساعة آبل خاصتك.

في حال لم يتبث التطبيق على ساعتك توجه إلى تطبيق ساعة آبل على هاتفك وابحث في الأسفل عن التطبيق ثم اضغط على تثبيت.

كيف يمكن استخدام تطبيق “Petey” على ساعة آبل

بعد تثبيت تطبيق “Petey” على ساعتك يمكنك استخدامه على الفور، إذ لا توجد متطلبات معقدة بخصوص فتح حساب على “OpenAI” أو أي أشياء معقدة قد تعيق سهولة استخدامه، ما عليك سوى فتح التطبيق وتوجيه السؤال.

يمكن أيضاً إضافة التطبيق على الواجهة الأساسية للساعة لكي تتمكن من الوصول إليه بشكل أسرع في الوقت الحالي، يسمح لك تطبيق “Petey” بطرح سؤال واحد في كل مرة، لكن التحديث المستقبلي سيتيح إجراء محادثة كاملة. يأتي التطبيق بميزات أخرى تشمل سجل الدردشة وإمكانية قراءة التطبيق للإجابة بصوتٍ عالٍ.



كيف يمكن استخدام تطبيق “Petey” على ساعة آبل:

اختر اختيار اسألي شيء.

اختر احد الاختيارين سواء الكتابة أو الصوت لتوجيه الأسئلة.

انقر على خيار تم.

بعد هذه الخطوة سيقف التطبيق لبضع لحظات من أجل الاستجابة.

بعد ذلك اختر خيار مشاركة في حال أردت فتح النتيجة مع شخص آخر عبر رسالة نصية أو عبر البريد الإلكتروني.

أو اضغط على زر تم من أجل العودة إلى الخيار السابق.

كرر الخطوة ما بين مرتين إلى 7 مرات.

حسب نفس المصدر النتائج المحصل عليها من التطبيق قد لا تكون دقيقة إلى نسبة تصل لـ 100%، إذ لا يزال الذكاء الاصطناعي طور التطوير حتى Chat GPT لا تزال نتائجه تعطي العديد من الأخطاء في التجارب السابقة، إلا أنه من الطرق الجيدة لاكتشاف الذكاء الاصطناعي وقضاء بعض الوقت.

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