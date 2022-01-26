كيفية الاستثمار في البورصة

بالنسبة للوافدين الجدد إلى الاستثمار، قد يبدو عالم الأسهم وضجيج سوق تداول العملات أمرًا شاقًا بعض الشيء. لكن سوق الأوراق المالية لديه القدرة على تقديم عائد حقيقي على الاستثمار.

على عكس الاستثمارات الأخرى، يمكن أن تنخفض الأسهم أيضًا ويمكن أن يعاني المستثمرون من خسارة. اليوم، مع تطور الويب، أصبح بإمكان المتداولين الوصول إلى هذا السوق بسهولة أكبر. علاوة على ذلك، من خلال منصة سوق الأوراق المالية عبر الإنترنت يمكنهم الاستثمار بسهولة. في هذه المقالة، سنقدم بعض النصائح البسيطة لأولئك الجدد في سوق الأسهم وتداول العملات.

استخدم منصة تداول

يمكنك شراء الأسهم أو الأموال من مزودين مختلفين، ولكن لأرخص الصفقات، ستحتاج إلى القيام بذلك من خلال موقع ويب. إنها في الواقع عملية تتم من خطوتين. يجب عليك أولاً اختيار النظام الأساسي الذي تريد شراء الأسهم أو العملات عليه، ثم تحديد الاستثمارات التي تريد شراؤها.

علاوة على ذلك، يُنصح باختيار عرض تداول جيد يتمتع بالعديد من المزايا للمستثمرين. بالإضافة إلى تقديم عروض أكثر إثارة للاهتمام، يعد الاستثمار عبر الإنترنت أيضًا أكثر ملاءمة.

لا تستثمر أكثر مما تستطيع أن تخسره

يعتقد الكثير من الناس أنك بحاجة إلى الكثير من المال حتى تتمكن من الاستثمار في سوق الأسهم. ليس هذا هو الحال ، فالعديد من صغار المستثمرين الذين يتغذون بانتظام بمبالغ صغيرة يمكن أن يحققوا نتائج أفضل بكثير من أولئك الذين يضخون مبلغًا كبيرًا في السوق.

كقاعدة عامة، يجب ألا تستثمر أبدًا أكثر مما يمكنك تحمل خسارته. في الواقع، في حالة انهيار سوق الأسهم، قد تخسر جزءًا كبيرًا من ثروتك إذا استثمرت كثيرًا. يقترح العديد من الخبراء أن تستثمر لمدة خمس سنوات على الأقل.

السكالبينج لصفقات سريعة ومربحة

هناك عدد كبير من استراتيجيات وأساليب التداول المستخدمة من قبل المتداولين. من الملائم أن يتداول شخص ما خلال اليوم ، ويفتح شخص آخر صفقات طويلة الأجل. في الوقت نفسه، يفضل بعض المتداولين كسب المال على فترات زمنية قصيرة جدًا. إنه يسمى سكالبينج فوركس.

ما هو السكالبينج؟

سكالبينج هو أسلوب تداول يتضمن فتح صفقات لفترة تتراوح من ميلي ثانية إلى عدة دقائق. كيف يعمل تداول السكالبينج؟ طريقة التداول هذه ليست مصممة للاستفادة من تحركات الأسعار الكبيرة. على العكس من ذلك، يرى المتداول أن الأسعار قد تحركت عدة نقاط وأغلق المركز.

كيف تقوم بالسكالبينج في سوق العملات بشكل فعال؟ من الضروري إما فتح عدد كبير من الطلبات أو إجراء العديد من المعاملات. عندها فقط يكون من المنطقي استخدام تقنيات السكالبينج واستراتيجيات السكالبينج.

المضاربة أم التداول اليومي؟

يواجه كل متداول مبتدئ السؤال التالي: هل يختار التداول اليومي أم السكالبينج؟ السؤال معقد. لا توجد إجابة واحدة على هذا.

يتضمن التداول اليومي فتح وإغلاق مركز خلال يوم تداول واحد. بمعنى ما، تداول المضاربة هو أسلوب يومي. من ناحية أخرى، من المفترض أن المتداول النهاري لا يغلق المركز لعدة دقائق وساعات.

تفترض أي طريقة فعالة للمضاربة أن المتداول يجلس أمام الكمبيوتر ويتفاعل مع كل علامة في السعر تقريبًا. إنه عمل طويل وشاق يتطلب المثابرة والاهتمام. يمكن للمتداول خلال اليوم أن يفتح مركزًا لعدة ساعات، يمكنه خلالها القيام بأشياء أخرى. بالطبع، قد يكون دخله أقل، لكن المخاطر أيضًا أقل. يفضل الكثير من المتداولين السكالبينج، نظرًا لوجود استراتيجيات بسيطة للمضاربة، والتي تتيح لك جني الأموال في سوق الأوراق المالية.

كيف تربح في السكالبينج: طريقة فعالة للنجاح

لكسب المال، يجب أن يكون لديك استراتيجية سكالبينج وتتبع إدارة الأموال بصرامة. استراتيجية السكالبينج هي مجموعة من الإشارات التي تخبر المتداول متى يفتح مركزًا ومتى يغلقه. من الناحية المثالية، يجب أن يثق المتداول في استراتيجيته وأن ينفذ فورًا ما تشير إليه الإشارة. ثم سيكون التأثير إيجابيا.

لتحقيق نتائج جيدة، نقترح عليك استخدام أحد أفضل مؤشرات السكالبينج، ألا وهو اليجاتور. إنه مجاني 100٪ على منصات التداول ميتاتريدر 4 و ميتاتريدر 5.

للوصول اليه قم بفتح مخطط M5 ثم قم بتطبيق مؤشر اليجاتور، والذي من الأفضل تحسينه مسبقًا – للعثور على أفضل قيم الخطوط الثلاثة للاليجاتور.

عندما تتقاطع الخطوط الثلاثة، ويكون الخط الأزرق فوق الخط الأحمر، فإنهما فوق الخط الأخضر – نفتح مركز بيع، أو نغلق مركز شراء، إذا كان مفتوحًا. في حالة معاكسة تمامًا، نحتاج إلى فتح أمر شراء أو إغلاق أمر بيع مفتوح.