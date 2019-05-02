كيفية المحافظة على نظافة المنزل

علاء علي عبد

عمان-الغد– لو كنت من اللواتي يجاهدن من أجل الحفاظ على نظافة منازلهن بشكل متواصل، فإنه لا بد وأنك تتساءلين عن الكيفية التي يحافظ بها البعض على نظافة منزله بشكل دائما.

الحقيقة أن هذا الأمر يعتمد على بعض النقاط المهمة والتي سنستعرضها فيما يلي:

·الاهتمام بنظافة أسطح الأثاث: يعاني الكثيرون، وخصوصا في مناطق الطقس المتقلب، من انتشار صفحات من الغبار على أسطح الأثاث كالطاولات وما شابهها. المشكلة هنا لا تقتصر على هذه المساحات، فالغبار لديه الميل للتسرب داخل الأدراج القريبة. لذا يعتقد البعض أنه بوضعهم بعض الحاجيات داخل الأدراج بأنهم بذلك قد حموها من الاتساخ ليتفاجأوا بتراكم الغبار عليها بعد فترة من الزمن. نفس المشكلة يواجهها من يقوم بتخبئة أدوات مغبرة داخل الأدراج، فهذا الغبار من السهل أن يجد طريقه للخارج وليستقر على أسطح الطاولات وما شابه. هذا الأمر يتداركه من يحافظون على نظافة منازلهم بحيث يقومون بتنظيف الأسطح أولا بأولا، ويحرصون على عدم تخزين أي شيء قبل تنظيفه بشكل كامل.

·عدم تأجيل الجلي: علينا أن نعلم أن من يترك نفسه ليستيقظ صباحا ويجد حوض المطبخ ممتلئا بالأطباق والكؤوس المتسخة من ليلة أمس، فإنه يحضر نفسه للفشل في هذا اليوم وسيحتاج لجهود ضخمة للسيطرة على الأمر من جديد. فترك ما يحتاج الجلي مدة طويلة لا يعني تأخر مهام اليوم فحسب وإنما يعني أن المدة التي يحتاجها الجلي ستزيد بشكل واضح كون بقايا الطعام والشراب ستلتصق بالأطباق والكؤوس بعد هذه المدة، لذا فأكبر خدمة تقدمها لنفسك أن تنهي الجلي المطلوب حتى لو اضطررت للسهر نصف ساعة إضافية.

· الحرص على إيجاد مساحات فارغة بعيدة عن الاكتظاظ: حتى لو لم تصنف نفسك من الأشخاص الذين يميلون لتجميع الأشياء فستجد دون أن تشعر بأن الأشياء المختلفة تتراكم في كل زاوية من زوايا المنزل. لكن من يحافظون على نظافة منازلهم يتبعون أسلوب “اقتناء شيء يعني التخلص من شيء آخر”، هذا الأسلوب وإن كان لا ينفع مع كل مقتنياتنا لكنه ينفع مع الكثير من الأشياء، فلو فرضا وجدت أن طاولة الكوي التي تستخدمها أصبحت باهتة مثلا واشتريت طاولة أخرى فاحرص على التخلص من الطاولة القديمة تجنبا للتكديس غير المبرر والذي يصعب من مهمة الحفاظ على نظافة المنزل لاحقا.

·اعتماد بروتوكول معين لتنظيف المنزل: البيوت التي ندخلها ونراها نظيفة بالتأكيد لم تقم بتنظيف نفسها، وإنما يكون هذا نتيجة اتباع نظام تنظيف معين بحيث يكون مثلا يوم في الأسبوع للتنظيف الشامل، وباقي الأيام تكون لما يمكن اعتباره متابعة لما تم تنظيفه، مع استثناء مسح الأسطح الذي يجب أن يتم يوميا وإفراغ حوض المطبخ يوميا من الجلي حتى لا يتراكم.