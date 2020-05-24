كيف أثر الحظر الشامل على الخدمات الصحية؟ مواطنون يرون تجاربهم

نادين النمري

عمان- عقب نشر تقرير بعنوان “وفاة رضيعين تثير تساؤلات حول أثر الحظر في الوصول الى خدمات صحية لائقة” تلقت “الغد” العديد من الاتصالات لاشخاص عاشوا تحدي الحصول على الخدمات الصحية خلال الحظر، فضلا عن رصد عدد من التعليقات على صفحة “الغد” على فيسبوك تروي المعاناة في الوصول الى الخدمات الصحية.

وتراوحت الشكاوى التي تلقتها “الغد” من صعوبة الاتصال برقم الطوارئ، الى عدم التمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أو التأخر في تلقي العلاج بسبب نقص الكوادر الطبية، الى انعدام الخدمات الصحية الانجابية.

تروي زين “اسم مستعار” تجربة الولادة في ظل “الحظر التام”، وتقول “كانت الولادة قيصرية بتاريخ 19 آذار وخرجت من المستشفى في اول يوم من أيام الحظر التام لم تكن تجربة سهلة بتاتا كان ملؤها القلق والخوف على صحتي وصحة الوليد”.

كان من المفترض أن تراجع زين طبيبها الخاص بعد عشرة أيام من الولادة لازالة بواقي خيوط العملية، لكنها فضلت أن تقوم بازاله ضماضة والخيوط بنفسها خوفا من الذهاب الى قسم الطوارئ.

مع بداية الحظر كانت تقتصر الخدمات الطبية على اقسام الطوارئ، كما لم يكن مسموحا للاطباء ممارسة عملهم في عيادتهم الخاصة، تقول زين “في ظل الحديث عن انتشار الوباء شعرت بخوف من الذهاب الى قسم الطوارئ، كما لم يكن معلوما حينها موعد بدء استقبال الاطباء لمرضاهم في العيادات الخاصة، دفعني ذلك الى تجرؤ وازالة الخيوط بنفسي”.

ذات المشاعر انتابت زين تجاه ولديها، فهي خلافا لاطفالها الأكبر سنا لم تتمكن من الذهاب الى طبيب الأطفال لاجراء الكشف الروتيني وفحص السمع لطفلها، فضلا عن تاخير المطاعيم لمدة 6 اسابيع.

وكانت تقارير دولية تحدثت عن اثر الاجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد -19 على تقديم خدمات الصحة الانجابية، اذ وبحسب تقرير صادر عن صندوق الامم المتحدة للسكان بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة فإن الحصول على خدمات الصحة الإنجابية قبل تفشي الوباء كان أقل صعوبة مما هو عليه خلال فترة الحظر.

المخاوف من دخول قسم الطوارئ واغلاق العيادات الخاصة دفعت بأم سندس بعدم طلب العلاج لابنها بسبب الخوف من الوباء، تقول أم سندس في تعليق لها على صفحة “الغد” على فيسبوك “ابني وقع ومش عارفه اخده عالمستشفى من ورا الحظر”

لسعيد اسم مستعار كذلك تجربة مختلفة، فالشاب ذو 29 عاما بادر صباح الجمعة بالاتصال بالدفاع المدني بعد شعوره باعراض ارهاق واستفراغ دماء، وصلت كوادر الدفاع المدني خلال عشر دقائق وبعد تقديم الاسعافات الاولية تبين أنه بحاجة الى ادخال للمستشفى، اذ تم نقله الى اقرب مستشفى خاص في عمان ويبعد نحو 5 كيلو عن مكان سكنه.

مكث سعيد نحو ساعة في قسم الطوارئ لحين وصول الطبيب المختص وبعد ذلك بعد الكشف عليه واعطاءه العلاج بقي نحو ساعتين ونصف بانتظار الدفاع المدني كي يعيده الى منزله، يقول سعيد “بعد أن تملكني الممل واليأس عدت مع مرافقي سيرا على الأقدام الى منزلي، بسبب وضعي الصحي قضيت نحو ساعتين ونصف في السير على الاقدام للوصول الى منزلي”.

في تعليق له على صفحة “الغد” على فيسبوك يروي محمد الجازي تجربته بالاتصال مع خط الطوارئ 911، يقول الجازي “كانت الحجة بحاجة الى علاج، في كل مرة بقولولي خلي تلفونك مفتوح وبرن عالفاضي، بالاخير طلعت ومعي تقرير الحجة ومسكوني دورية وتم حجزي وحجز الدوا والسيارة”.

وفيما لم يحالف الحظ الجازي في الخروج بمركبته لطلب العلاج، تروي عبير رحاحلة في تعليق لها على صفحة “الغد” كذلك ما حصل مع شقيقها، وتقول “من فترة اخوي مرض ما طلبنا اسعاف لان اكيد عليه طلب اخد السياره وراح وحكى للدورية رايح طوارى ما حدا حكي معه تم اجراء اللازم بكل هدوء وروح”.

ولا تقتصر التحديات على الافراد طالبي العلاج بل تمتد كذلك الى مرافقيهم وذويهم، بالأمس وفي منشور لها على موقع فيسبوك طلبت الزميلة أحكام الدجاني المساعدة من قبل المخولين والحاصلين على التصاريح كي تتمكن من الذهاب الى المستشفى لتكون برفقة ابنها الذي خضع لعملية استئصال الزائدة الدودية.

تقول الدجاني “تم تحديد موعد العملية في 5:30 مساء، اقله الدفاع المدني ووالده في تمام الساعة الثانية، حاولت لاكثر من مرة الاتصال مع الدفاع المدني حتى يتم نقلي الى المستشفى لاكون الى جانب ابني لكنهم لم يتمكنوا من الوصول لي.

وتضيف ” طبعا اقدر أن حالة المرض أولى مني ولكنه قلب الأم. منع التجول قاسي في هذه اللحظات”.

وتتابع “في كتير أمور لازمها ترتيب من الحكومة بمنع التجوال الشامل. وأهمها سهولة خروج المرضى بشكل طارىء”.

وكان مختصون حذروا في أحاديث منفصلة لـ”الغد”أنه مع بدء التعامل مع ازمة جائحة كوفيد-19 تهميش معظم البرامج الصحية الوقائية والعلاجية وتم حصرها بغرف الطوارئ ومن خلال الدفاع المدني خصوصا في فترات الحظر الشامل، معتبرين ان ذلك انعكس سلبا على الاجراءات الوقائية من الامراض والمضاعفات وزيادة الضغط على غرف الطوارئ في المستشفيات الكبرى وأدى بالمحصلة الى ضعف بجودة الخدمات المقدمة هذا بحد ذاته ينعكس على زيادة المرض واحيانا الوفاة.

واعتبر هؤلاء ان حقوق المرضى تأثرت بجائحة كوفيد-19 من جهة حق المريض بالنفاذ بسهولة لخدمات رعاية صحية وقائية وعلاجية جيدة، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة اذ تم تعطيل العيادات الحكومية والخاصة وهذا انعكس سلبا على العديد من المرضى.

nadeen.nemri@alghad.jo