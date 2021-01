كيف أصبحت حرية الصحافة تحت الهجوم في العام 2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ميرا سيلفا* – (فورين بوليسي) 30/12/2020

تحول المواطنون المتعطشون للمعلومات إلى الإعلام أثناء الوباء، لكن الحكومات في جميع أنحاء العالم استخدمت الأزمة لتقييد الصحفيين.

كانت ملالا مايواند، مراسلة “إذاعة وتلفزيون إنيكاس” في جلال أباد بأفغانستان، في طريقها إلى العمل في 10 كانون الأول (ديسمبر)، عندما فتح مسلحون النار على سيارتها، ما أسفر عن مقتلها ومقتل سائقها، محمد طاهر. وكانت ملالا رابع صحفي يُقتل في أفغانستان في العام 2020، والثامن والعشرين على مستوى العالم في عام شهد تعرض الصحافة لمستوى جديد ومستمر من الهجمات. وقد جعلت القيود الجديدة على حرية الصحافة -التي فُرض الكثير منها بربطها بجائحة “كوفيد-19” المستمرة- من الصعب على الصحفيين نقل الأخبار بشكل مستقل.

لم يكن من المحتم أن يؤدي ظهور جائحة إلى اعتداء على الصحافة. في حالات الطوارئ الصحية العامة، عادة ما تقبَل معظم السلطات بأنه من الضروري التواصل مع الجمهور المتعطش للمعلومات. والطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك يمكن أن تكون من خلال وسائل الإعلام -سواء عبر الإنترنت، أو البث، أو الطباعة.

وفي الحقيقة، عندما بدأ “كوفيد-19” في الانتشار أول الأمر في الربيع، تحول الناس إلى وسائل الإعلام بشكل جماعي. وأظهرت البيانات التي جَمعها في أواخر آذار (مارس) وأوائل نيسان (أبريل) معهد رويترز لدراسة الصحافة من ستة بلدان -الأرجنتين، وبريطانيا، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والولايات المتحدة- أن استهلاك الأخبار قد ارتفع بينما يتجه الناس إلى الإنترنت أو إلى أجهزة التلفاز للحصول على معلومات حول الأزمة.

ولكن، بينما انتشر الوباء، بدأت العديد من السلطات في جميع أنحاء العالم في قمع الصحفيين. وظهرت إحدى أولى الحالات في ووهان، حيث اختفى في شباط (فبراير) المواطن الصحفي الصيني تشين كيوشي، الذي كان ينشر الأخبار عن المرض الجديد بينما كانت القنوات الرسمية ما تزال تحجب المعلومات الأساسية. وبعد أن احتجزته السلطات، عاود الظهور في أيلول (سبتمبر) فقط. وحُكم على تشانغ زان، وهو مواطن صحفي آخر قُبض عليه في أيار (مايو) بتهمة “إثارة الخلافات والتسبب في المتاعب”، بالسجن لأربعة أعوام.

كما ظهر تأثير الصين المروع على حرية الإعلام في هونغ كونغ، حيث تم سن قانون جديد للأمن القومي في حزيران (يونيو). وضيقت شرطة هونغ كونغ تعريف من هو الذي يعد صحفياً عاملاً، بحيث لا يشمل العديد من الصحفيين والمصورين المستقلين الذين وثقوا احتجاجات المدينة. وانتهى العام باعتقال جيمي لاي، مؤسس “أبل ديلي”، الصحيفة المطبوعة والإلكترونية التي أصبحت صوت الحركة المؤيدة للديمقراطية.

نعلم جميعًا أن الصحافة كانت تعاني من الأزمة قبل دخول هذا الوباء. والأسباب هي ذلك المزيج المألوف من انخفاض عائدات الاشتراكات والإعلانات، والمنافسة من وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات الأخرى عبر الإنترنت، وانهيار الثقة في الإعلام -جنبًا إلى جنب مع انفجار كبير للروايات المتنافسة من كل من الوافدين الجدد النوعيين والجهات الفاعلة سيئة النية التي تنشر المعلومات المضللة.

لكن الخطر الأكبر والأكثر إلحاحًا على مستقبل وسائل الإعلام المستقلة هو الموجة الجديدة من القادة السياسيين الذين يشنون هجومًا شاملاً على الصحافة. إنهم يقيدون وسائل الإعلام المستقلة، ويسجنون الصحفيين، ويصفون التقارير النقدية بأنها أخبار مزيفة، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة وتشويه سمعة الأخبار المستقلة، ويشجعون أتباعهم على مضايقة المراسلين -سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية.

وقد استغل العديد من هؤلاء القادة الوباء كذريعة لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة. وعندما انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، “وباء المعلومات” المتمثل في نشر المعلومات الخاطئة حول “كوفيد-19″، فإنه أعطى العديد من الحكومات -عن غير قصد- الغطاء الذي كانت تبحث عنه لتمرير المزيد من القوانين التي تقيد وسائل الإعلام -ظاهريًا في محاولة للقضاء على الأخبار الكاذبة، لكن ذلك غالبًا ما كان هجومًا مقنعًا على الصحافة المستقلة.

وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، من أوائل القادة الذين استغلوا الوباء بهذه الطريقة. في أواخر آذار (مارس)، قام بتغيير القانون الجنائي للبلاد ليهدد بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام أي شخص يُعتقد أنه يعيق مكافحة الفيروس عن طريق “تشويه” الحقائق. وسرعان ما حذت دول أخرى حذوه: أحصى معهد الصحافة الدولي 17 دولة حول العالم أقرت قوانين جديدة ضد الأخبار المزيفة في العام 2020. وتشمل القائمة كلاً من البرازيل، والفلبين، والمجر وروسيا -البلدان التي كان لقادتها سجل سابق في تقويض الصحافة وتفكيكها بشكل منهجي.

في كثير من الحالات، لم تكن الحكومات في حاجة إلى استخدام القوانين فعليًا لخنق التقارير الصحفية النقدية. ذلك أن مجرد تمريرها كان له تأثير مخيف على الصحفيين، وبطريقة تردعهم عن الإبلاغ عن أي شيء يبتعد عن الخط الحكومي الرسمي.

في كثير من الأحيان، وُصفت التقارير النقدية عن الاستجابة للجائحة في البلد المعني بأنها غير وطنية. في صربيا، اعتُقلت الصحفية آنا لاليك بتهمة “نشر الذعر والاضطراب” عندما كتبت عن نقص معدات الحماية الشخصية في مركز صحي محلي. ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بعد محاولة فاشلة لجعل أعلى محكمة في بلاده تجبر وسائل الإعلام على نشر الروايات الرسمية فقط عن الوباء، كتب بدلاً من ذلك إلى كبار المحررين يطلب منهم الامتناع عن نشر القصص السلبية. وألقت الشرطة القبض على عشرات عدة من الصحفيين في جميع أنحاء الهند أثناء تغطيتهم الوباء.

وفي جنوب إفريقيا، تعرض محرر صحيفة “موهوكاري نيوز”، بول نثوبا، لاعتداء من قبل الشرطة في أيار (مايو) أثناء قيامه بتصويرهم وهم يقومون بدوريات لفرض تعليمات الإغلاق. وبعد الاعتداء، هرب نثوبا إلى ليسوتو، وهي المرة الأولى التي يفرّ فيها صحفي من البلد في جنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنصري.

جلبت طبيعة الوباء ذاتها -عمليات الإغلاق، ومنع التجمعات وإغلاق الأماكن العامة، وانتقال الكثير من الأنشطة والاتصالات إلى الإنترنت- تحديات جديدة للصحفيين الذين يحاولون جمع المعلومات والوصول إلى المصادر ونشر قصصهم. كما وفر الوباء للسياسيين الذين أرادوا السيطرة على وسائل الإعلام أدوات جديدة لتحقيق ذلك.

بطرق مختلفة، سهّل “كوفيد-19” على الحكومات تقييد نشر المعلومات غير المريحة -أو حجبها، ببساطة. وتم استبدال المؤتمرات الصحفية -الغرف الصاخبة المكتظة حيث يتزاحم الصحفيون معاً لطرح الأسئلة على السياسيين والمتحدثين الرسميين- بجلسات أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت، حيث يكون من الأسهل استبعاد الصحفيين النقديين واختيار الأسئلة المرغوبة مسبقًا. وفي العديد من البلدان، استخدم المسؤولون الوباء أيضًا كذريعة لتعليق طلبات الحصول على المعلومات بموجب قوانين الشفافية الحكومية، أو أنهم قاموا بإلغاء المواعيد النهائية المقررة قانونًا للرد عليها.

لكن التعتيم الأكثر شدة على المعلومات جاء من خلال إغلاق الإنترنت، وهي الوسيلة التي كانت الحكومات على استعداد متزايد لاستخدامها من أجل إسكات المعارضة والنقاش. ولطالما كان قطع خدمة الإنترنت طريقة حياة في مناطق مثل شبه جزيرة سيناء المضطربة في مصر، ومنطقة كشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، لكنها أصبحت في العام 2020 أكثر انتشارًا. وفرضت إثيوبيا انقطاعات الإنترنت في بعض مناطقها، بما في ذلك تيغراي، لكنها في بعض الأحيان أغلقت الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، كما حدث في أواخر حزيران (يونيو) وسط الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل الموسيقي والناشط الاجتماعي هاكالو هونديسا.

يعمل تعتيم الإنترنت كعائق ضد التصرف الجماعي، ويمنع المجتمع المدني من التنظيم، والتحريض، ولفت انتباه وسائل الإعلام إلى قضاياه. وفي عام كان فيه التجمع جسديًا صعبًا أو خطيرًا للغاية، يمكن أن يؤدي حظر الاتصال عبر الإنترنت إلى إحباط جميع أنواع المعارضة بشكل فعال. ويؤدي إغلاق الإنترنت إلى تعطيل كبير في الأوقات العادية -لكنه أثناء تفشي وباء، يحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات المنقذة للحياة وقدرتهم على التواصل بالكامل. وبطبيعة الحال، تمنع عمليات إغلاق الإنترنت الصحفيين أيضاً من نقل تقاريرهم وتسجيل قصصهم من المنطقة المتضررة.

كانت القصة الأوسع هذا العام هي العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام. في بداية الوباء، كان الاهتمام بالأخبار والثقة في وسائل الإعلام مرتفعةً نسبيًا، لكن هذه الثقة سرعان ما انهارت مع تقدم الوباء. وأصبح يُنظر إلى الصحفيين مرة أخرى على أنهم ينحازون إلى جانب في مجتمعات تصبح أكثر استقطاباً باطراد، بدلاً من أن يظلوا مراقبين محايدين. واتُّهِم الصحفيون مرة أخرى بأنهم جزء من نخبة المؤسسة -ولذلك لا يجب الوثوق فيهم.

في المظاهرات العامة، كثيراً ما انقلبت الحشود على الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات. كان هذا هو الحال في العديد من الاحتجاجات المناهضة للإغلاق في الدول الغربية، حيث لم يتم يكن الصحفيون يُستهدفون بشكل عام في الماضي. في ألمانيا، تعرض طاقم كاميرا من محطة إذاعية عامة للهجوم أثناء التصوير في مظاهرة ضد الإغلاق في أيار (مايو). وفي سلوفينيا في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، فقد المصور الصحفي، بوروت زيفولوفيتش، وعيه أثناء التقاطه الصور في ساحة الجمهورية في وسط ليوبليانا، موقع الاحتجاجات الأسبوعية ضد الحكومة. واستيقظ بعد ساعات في المستشفى ليسمع أن العديد من الصحفيين الآخرين، بمن فيهم مقدم البرامج التلفزيونية المعروف، فلاديمير فودوسيك، تعرضوا لهجمات من قبل مهاجمين مجهولين في الليلة نفسها. ولم تكن سلوفينيا معروفة من قبل بالعنف ضد الصحفيين.

يواجه الصحفيون أكبر المخاطر حيثما يكون هناك شعور بأنهم لن يكونوا محميين من قبل السلطات. في قضية مقتل مايواند في أفغانستان، أعلن مسلحون زعموا أنهم ينتمون إلى تنظيم “داعش” المسؤولية عن القتل. وفي المكسيك، قُتل المصور الصحفي، خايمي كاستانيو زاكاريا، بعد التقاط صور للجثث التي صادفها على جانب الطريق بعد وقت قصير من اشتباك بين عصابات المخدرات المتنافسة. وهو ثامن صحفي يُقتل خلال العام 2020 في المكسيك، حيث تعامل جماعات الجريمة المنظمة وسائل الإعلام على أنها عدو يجب هزيمته (كان قد عُثر على صحفي تاسع ميتًا في كانون الثاني (يناير) 2020 بعد اختفائه في العام 2019).

يمهد عدم احترام الحكومة لوسائل الإعلام المستقلة الطريق لمثل هذه الأنواع من الهجمات. وكلما زادت السلطات من مهاجمة وتقويض الصحفيين والصحافة، شعر المزيد من المسلحين والعصابات الإجرامية والمتطرفين والمحرضين بأن بإمكانهم أيضًا مهاجمة الصحفيين مع الإفلات من العقاب.

تعتمد المرحلة التالية للوباء -التي يميزها إطلاق عالمي كبير ومنسق للقاحات- بشكل حاسم على موجة أخرى من رسائل ومعلومات الصحة العامة إذا كانت لتمضي بسلاسة، مع ثقة الجمهور في هذه العملية. وستكون هناك حاجة إلى الصحفيين للتحدث وتقديم الحقائق إلى جمهور حذر -وإنما أيضًا لطرح أسئلة نقدية حول صناعة الأدوية والعقود التي تمنحها الحكومات للشركات الخاصة. أما ما إذا كانت وسائل الإعلام ستكون قادرة على الحفاظ على الاستقلال المالي والحماية القانونية وثقة الجمهور التي تحتاجها لمواصلة أداء دورها الحاسم، فشيء ما يزال علينا أن ننتظر لنراه.

*Meera Selva: هي مديرة برنامج الزمالة في معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد، وصحفية سابقة.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: How Press Freedom Came Under Attack in 2020