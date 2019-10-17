كيف أصبح الفستق الحلبي “بستاشيو”؟ حلقة جديدة من “حل وسط”

عمان – الغد – ‎في حلقة جديدة من برنامج “حل وسط”، تعرض مقدمة البرنامج ومُعدته الزميلة بسنت زيدان موضوع زيادة التفاخر في المجتمع.

‎وتتحدث الحلقة التي تعرض على صفحة “الغد” على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” في التاسعة من مساء اليوم، عن الظاهرة في محاولة للتعرف على الأسباب التي تدفع البعض للتباهي المبالغ به في حياتهم وتصرفاتهم.

كما ‎تعرض زيدان في الحلقة عدد من الآثار الإجتماعية المضرة بسبب التفاخر، وخاصة بين صفوف الشباب والشابات وبالذات عند اختيار الشريك المناسب، وعند التعامل مع الآخرين بشكل غير واضح فقط لمحاولة كسب الرضا وعكس صورة غير حقيقة.

‎كما تعرض حلقة “حل وسط” لكيفية التعايش في المجتمع بشكل طبيعي دون مبالغة.

في هذه الحلقة تشارك زيدان الجمهور وتترك لهم المجال للتعليق والتعبير عن آرائهم من خلال الإجابة على سؤال: كيف أصبح الفستق الحلبي “بستاشيو”، وشو الفرق بينهما؟.

و‎يأتي البرنامج ضمن الدورة البرامجية، التي اطلقتها “الغد” في شهر آب الماضي، لدعم الشباب وإبراز مواهبهم. ويُذكر أن البرنامج يُعرض كل يوم ثلاثاء في الساعة 9 مساءً.

