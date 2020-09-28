كيف أعزل نفسي منزليا؟

إسلام البدارنة

عمّان– منذ أن أوصت من لجنة الأوبئة بالعزل المنزلي في ظل ارتفاع عدد حالات مصابي فيروس كورونا المستجد محليا، يتسائل الكثيرون عن طبيعة هذا العزل، وبالتزامن مع قرارإلغاء الحجر المؤسسي الفندقي واستبداله بحجر منزلي لأسبوع.

فما هو الفرق بين الحجر المنزلي والعزل المنزلي؟

” الحجر المنزلي مرتبط بحماية الشخص للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا للقادمين من السفر والمخالطين، بينما العزل المنزلي يخضع له المصابين الذين شخصت فحوصاتهم بالايجابية.

حيث يعزل المصاب نفسه في المنزل بعيدا عن أهله وسط اجراءات صارمة لتفادي نقل العدوى”، بحسب ما صرح به عضو فريق التقصي الوبائي د. فرسان الفرسان “مقيم جراحة عامة” لجريدة الغد.

ويبين د. فرسان أن الحالة الوبائية لكوفيد-19 تتطلب من كل فرد الحرص على اتباع تعليمات الكادر الصحي والأطباء لخطورتها في سرعة التفشي ؟

ويحذر فرسان من أن ارتكاب أي خطأ كفيل لنقل العدوى لجميع من هم في المنزل، منوها بأهمية الحفاظ على مسافة آمنة، وتفادي الاختلاط حتى التعافي.

ويتطلب “العزل المنزلي” من الفرد عزل نفسه في غرفة خاصة منفصلة مع ادواته الشخصية ما أمكن، وفي حين اضطر لمشاركة المرافق الصحية يجب أن يتم تعقيمها فورا.

وتمتد فترة العزل المنزلي بحسب د. فرسان لـ14 يوما وتشمل التقيد بمايلي لتفادي نقل العدوى:

البقاء بعيدا عن أفراد العائلة قدر الإمكان وفي غرفة منفصلة .

تناول أطعمة صحية غنية بالمواد الغذائية التي تحتوي على فيتامينات تقوي مناعة الجسم.

تفادي الاختلاط مع اهل المنزل ويقتصر على شخص واحد في إطار الوقاية والسلامة العامة التي تشمل ارتداء القفازات وقناع الوجه وتعقيم مستمر.

أن يقوم الفرد بتنظيف مكانه وأدواته الشخصية بنفسه.

تهوية الغرفة وتجنب البصق والسعال خارج الغرفة.

غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام المطهرات بشكل دوري.

مسح الأسطح مثل مقابض الأبواب والهواتف المحمولة وأسطح العمل والأماكن الأخرى التي تم لمسها.

أما الحجر المنزلي الذي يتم كإجراء وقائي للتأكد من عدم إصابة الفرد بفيروس كورونا المستجد فمرتبط الجهة التي قدم منها الشخص على النحو التالي بحسب د. فرسان:

القادم من دول ووجهات حمراء ونتيجة فحصه سلبية يحصل على إسوارة إلكترونية في المطار، ويحجر منزليا لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

القادم من دول ووجهات صفراء ونتيجة فحصه سلبية، يحجر منزليا أيضاً لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

المسافرين القادمين من وجهات أو دول خضراء، سينتظرون في المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل إلى المملكة دون حجر منزلي ودون إسوارة إلكترونية.

هذا ويتم فحص المسافرين بمجرد وصولهم للمملكة في كافة مطاراتها، ومن تظهر نتيجته إيجابية يخضع للعزل والرعاية الطبية، ومن تظهر نتيجته سلبية ينتقل للحجر المنزلي وفق الشروط المذكورة أعلاه.

ويبين د. فرسان أن المصابين الذي أخضعوا للعزل المنزلي يتم فحصهم بعد مرور 14 يوما للتأكد من شفائهم، وأيضا يتم فحص الشخص الذي خالطه بشكل مباشر.