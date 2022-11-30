كيف احتفل بايدن بفوز أميركا على إيران؟- (فيديو)

دبت روح الشباب والحيوية داخل الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تلقيه خبر فوز منتخب أحفاد العم سام، على خصمه الإيراني بهدف نظيف، في المباراة الفاصلة بين الغريمين السياسيين، لحسم بطاقة الترشح للدور الثاني في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وشوهد بايدن في مناقشة مع الجماهير المتجمعة في ميشيغان، وذلك في الوقت الذي أطلق فيه الحكم صافرة نهاية المباراة، وتأهل المنتخب الأميركي للدور ثمن النهائي للمونديال، حيث أُخبر بالبشرى السارة وطلب منه التعليق على هذا الإنجاز، ليركض في لقطة عفوية نادرة، بخطوات سريعة نحو منصة القاعة، لمشاركة الجميع بالانتصار المظفر.

وقال الرئيس بنبرة المنتصر في معركة سياسية “أميركا! أميركا! أميركا، إنها مباراة كبيرة يا رجل، لقد تحدثت مع المدرب واللاعبين أخبرتهم أنه بإمكانهم فعلها. وعندما ذهبوا فعلوها، الله يبحبهم، على أي حال. أعتقد أنكم ترغبون في سماع هذا”، إشارة إلى استكمال النشيد الوطني الأميركي.

الرئيس بايدن: لقد انتصرنا على إيران. pic.twitter.com/UIEiroO5mP — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@US_World1) November 29, 2022

وبهذا الانتصار، احتل المنتخب الأمريكي المركز الثاني في المجموعة الثانية، بجمع 5 نقاط في مبارياته الثلاث، متأخرا بنقطتين عن متصدر المجموعة المنتخب الإنكليزي، ليصطدم بمنتخب الطواحين الهولندية في مباراة دور الـ16، التي ستجمعهما على ملعب “خليفة الدولي” مساء السبت المقبل.