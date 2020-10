كيف انتزعت إيطاليا الصحة من أنياب الموت؟

إليزابيث براو* – (فورين بوليسي) 23/9/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

في كانون الثاني (يناير) من هذا العام، ضرب وباء “كوفيد-19” إيطاليا، لتكون بذلك المحطة الأوروبية الأولى في رحلة الفيروس المميتة حول العالم. وكتبت صحيفة “نيويورك تايمز” في آذار (مارس): “نظام الرعاية الصحية الإيطالي يئن تحت ثقل فيروس كورونا”، بينما وصفت صحيفة “بيلد” الألمانية مواكب جنائزية مروعة لشاحنات عسكرية تنقل جثامين قتلى “كوفيد-19” إلى المقابر. وفضحت الصدمة العالمية بشأن مصير إيطاليا المأساوي إحساساً بالتعالي: كان الإيطاليون غير المنظمين يسيئون التعامل مع الأزمة، بالتأكيد، لكن بقيتنا كانوا ليعرفوا ماذا يفعلون.

ولكن، بعد نصف عام، لم يقتصر الأمر على أن الإيطاليين تمكنوا من خفض معدل الإصابات إلى مستوى نجوم الأداء في أوروبا مثل ألمانيا وفنلندا فحسب، بل إنهم حققوا معدلات وفيات منخفضة تُقارَن بالألمان والفنلنديين أيضًا.

النقل هو مجرد قطاع واحد من القطاعات التي تتفوق فيها إيطاليا في الأداء. في الآونة الأخيرة، حصل مطار فيوميتشينو في روما على المرتبة الأولى لنظافة المطارات من “كوفيد-19” من فئة الخمس نجوم في العالم، حسب تصنيف “سكايتراكس”. ومن المقرر أيضًا توسيع استخدام تجربة يتم فيها اختبار الركاب الذين يسافرون من فيوميتشينو في المطار، مع ظهور النتائج سريعاً قبل صعودهم على متن رحلاتهم، إذا ثبت نجاحها. ويقدم عدد من المطارات والموانئ ومحطات القطارات الإيطالية الأخرى مسبقاً خدمة إجراء اختبارات “كوفيد-19” للركاب القادمين، وهو ما أشار إليه عضو البرلمان البريطاني في معرض انتقاده رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، موضحاً حقيقة أنه يمكن فحص المسافرين في المطارات الإيطالية بينما “في المملكة المتحدة، هناك فوضى كاملة في نظام الاختبار”.

وليست المطارات ومحطات القطار فقط هي التي يديرها الإيطاليون بشكل جيد. ففي أيلول (سبتمبر)، أجرت إيطاليا استفتاءً شعبياً آمنًا من الفيروسات حول حجم البرلمان في البلاد، حيث شارك ما يقرب من ثلثي الناخبين الذي يحق لهم الاقتراع في بعض المناطق.

إذا كان ثمة شيء، فهو أن أداء إيطاليا أثناء الوباء يجب أن يجعل العالم يعيد التفكير في ازدرائه لهذا البلد، الذي غالبًا ما يُنظر إليه على أنه غير منظم ومفرط في البيروقراطية في الوقت نفسه. ومن المؤكد أن الكثير من هذا النقد له أساس في الواقع. وكما أوضح الأكاديمي الإيطالي، روبرتو أورسي، في مقال نشره في العام 2013، فإن سوء الإدارة السياسية ترك البلاد مع ديون تفوق بكثير الناتج المحلي الإجمالي. وقدّر مقال نشره فريق جيولوجي أميركي في العام 2010 أنه، في ما يعود جزئياً إلى البناء الرديء، سيقتل زلزال بالقوة نفسها 3.000 شخص في إيران، و150 في إيطاليا، وثلاثة أشخاص في كاليفورنيا. لكن إيطاليا استجابت بعد الزلازل -والآن خلال “كوفيد-19”- بخفة حركة مدهشة. وفي الحقيقة، يمكن لبقية العالم أن تتعلم شيئًا أو شيئين من استجابتها.

* *

يُعتقد أن فيروس كورونا المستجد وصل إلى إيطاليا في أواخر كانون الثاني (يناير)، بعد وصول مسافر مصاب من الصين. وبحلول 31 كانون الثاني (يناير)، كانت لدى البلد حالتان مؤكدتان من الإصابة بـ”كوفيد-19″. وبعد أربعة أسابيع ونصف لاحقاً، مع وجود أكثر من 3.000 حالة مؤكدة، أغلقت الحكومة المدارس والجامعات. وبعد بضعة أيام، أعلن رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، إغلاقًا غطى أجزاء كبيرة من شمال البلاد. لكن ذلك لم يساعد. وقال مارك لوي، رجل الأعمال البريطاني الذي يعيش في إيطاليا منذ ربع قرن: “عندما أُعلن إغلاق الشمال، توجه آلاف الأشخاص إلى الجنوب. كنا في حاجة إلى إغلاق متزامن للبلد بأكمله”.

وهكذا، بحلول 22 آذار (مارس)، كان في البلد ما يقرب من 60.000 إصابة بـ”كوفيد-19″. وأمرت الحكومة بإغلاق المصانع. واقتصرت الحياة الإيطالية على المستشفيات ومحلات السوبر ماركت والصيدليات والمنازل. لكن البؤس استمر. وفي يوم 26 آذار (مارس)، توفي 712 إيطاليًا بسبب “كوفيد-19″؛ وفي اليوم التالي قتل الفيروس 919 آخرين.

وشاهد العالم البلد المعذب بقدر يُعتدّ به من التحامُل.

كتبت صحيفة “بيلد” في مقال افتتاحي: “لقد أردنا دائمًا أن نكون مثلكم بعض الشيء؛ مسترخين جداً، جميلين جداً، عاطفيين جداً. أردنا أن نطهو المعكرونة مثلكم، ونشرب كامباري الصودا مثلكم، وأن نعشق مثلكم”. وغطت صحيفة “ذا صن” وعدد لا يحصى من وسائل الإعلام الدولية الأخرى إغلاق “كوفيد-19” في إيطاليا مثل قصة حب على غرار روميو وجولييت. (تلميح: تضمنت التغطيات الحديث عن الشرفات في مسقط رأس العاشقَين في فيرونا).

في الأثناء، فشل حلفاء البلد في الاستجابة لنداءاته العاجلة بشأن الإمدادات الطبية. وبدلاً منهم، اندفعت روسيا والصين قادمتين بمساعدات مشكوك فيها -فكِّروا في شراء معدات الحماية الشخصية الصينية غير الصالحة للاستعمال في بعض الأحيان والفرق العسكرية الروسية وهي تتمركز بالقرب من منشآت “الناتو”- والكثير من ضجيج العلاقات العامة. وفي استطلاع للرأي أجراه مركز الاستطلاعات الإيطالي “أس. دبليو. جي” في أوائل نيسان (أبريل)، وصف 52 في المائة من الإيطاليين الصين بأنها دولة صديقة، ارتفاعًا من 10 في المائة في العام 2019. وفي الوقت نفسه، وصف 32 في المائة روسيا بأنها صديقة، بزيادة قدرها 17 نقطة مئوية، بينما اعتبر 45 في المائة ألمانيا عدائية.

بدت إيطاليا عالقة في دوامة انحدارية مدمرة، وإن كانت مصحوبة برومانسية الشرفات. ولكن بعد نصف عام، أصبحت لديها 34 إصابة بـ”كوفيد-19″ فقط لكل 100.000 مواطن في 14 يومًا، وهو رقم أقل بكثير مما شهدته إسبانيا (311)، وفرنسا (193) للفترة نفسها؛ وفي الواقع، كان هذا أقرب بكثير إلى معدل أداء النجوم في ألمانيا البالغ 26 لكل 100.000 ساكن.

وليس هذا كل شيء. على العكس من كل البلدان الأخرى تقريبًا، تمكنت إيطاليا التي يُفترض أنها غير منظمة، من تنظيم تكريم محترم لأولئك الذين أودى فيروس كورونا بحياتهم. في حزيران (يونيو)، قدمت مدينة بيرغامو -التي ضربها فيروس كورونا بشدة- عرضًا رائعًا لموسيقى “القداس” للمؤلف الأوبرالي من القرن التاسع عشر، غايتانو دونيزيتي، ابن المدينة. وفي أيلول (سبتمبر) في ميلانو، تبعه دومو بأداء لـ”قداس” جوسيبي فيردي الشهير. وحضر الحفلتين الرئيس سيرجيو ماتاريلا ومجموعة من المسؤولين الآخرين. وبطبيعة الحال، تذكرت بلدان أخرى ضحاياها والعاملين في مجال الرعاية الصحية لديها -في الغالب على شكل نصب تماثيل (كما في عاصمة لاتفيا، ريغا) أو إقامة خدمات كنسية عبر الإنترنت (كما في مانشستر، إنجلترا). لكن النصب التذكارية الموسيقية المذهلة في إيطاليا لها فلكها الخاص.

كان هناك، بالطبع، شيء يستدعي الحداد: حتى الآن، فقد 35.738 إيطاليًا حياتهم بسبب فيروس كورونا. لكن حقيقة أن البلد تمكن من محاربة الفيروس حتى الإخضاع بطريقة أكثر فعالية من العديد من الدول التي يُفترض أنها أفضل تنظيماً، هي أمر رائع. ومع معدل الإصابات المنخفض، يبدو من المرجح أيضًا أن تتمكن إيطاليا من صد موجة ثانية مدمرة من الفيروس.

كيف انتزع الإيطاليون الصحة من فكي الموت في غضون أشهر قليلة فقط؟ يقول لوي إن كلاً من الحكومة والسكان تكيفوا بسرعة مذهلة. وأشار إلى أن “هذه كانت حالة طارئة، وبما أن إيطاليا كانت أول دولة أوروبية يضربها الوباء، فإنه لم يكن هناك نموذج سابق يمكن لإيطاليا أن تستخدمه. وقد نفذت الحكومة إجراءات صارمة، لكنها نفذتها بشكل جيد للغاية”. وبطبيعة الحال، جاء الكثير من هذه الإجراءات بعد فوات الأوان وكانت متساهلة للغاية في البداية. وإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن الخدمات الصحية في إيطاليا لا مركزية، فقد اتخذ عدد كبير جدًا من المسؤولين الإقليميين والعديد من علماء الفيروسات قرارات متباينة. لكن علينا أن نتذكر أن هذه كلها كانت منطقة مجهولة، وأن الحكومة تصرفت بشجاعة، وشمل ذلك قرارها في شهر آب (أغسطس) القاضي بارتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن المفتوحة حيث لا تمكن ممارسة التباعد الاجتماعي. وفي الأيام القليلة الأولى، تم تغريم عدد غير قليل من رافضي أقنعة الوجه.

على الرغم من أنها ليست مطلقة القدرة، فإن الحكومة المركزية الإيطالية تتمتع بسلطة في جميع أنحاء البلاد أكبر من سلطة الحكومة الفيدرالية الأميركية، على سبيل المثال. ولكن، ربما كانت مرونة الإيطاليين العاديين أكثر أهمية من أي شجاعة حكومية. وقد أخبرني الجنرال المتقاعد، فينتشنزو كامبوريني، الرئيس السابق لهيئة أركان الدفاع الإيطالية، أنه “من الصحيح أن الحكم الإيطالي يمكن أن يكون عشوائيًا، لكننا قمنا، نتيجة لذلك، بتطوير شبكة من المبادرات غير الرسمية التي كانت في نهاية المطاف أكثر نجاحًا مما تم القيام به في البلدان الأكثر تنظيمًا”. وشملت تلك المبادرات غير الرسمية أشخاصاً يتسوقون لجيرانهم المسنين. ومن تلقاء نفسها، فعلت مراكز شرطة كارابينيري المحلية الشيء نفسه، حتى أن العديد منها جلبت المعاشات التقاعدية للمقيمين المسنين، الذين يقبضونها عادة من مكتب البريد. وفي الواقع، كان الإيطاليون المعتادون على الكوارث، مثل الزلازل، في العديد من المناطق في وضع جيد لمواجهة أزمة أخرى.

قد تتحول ثقافة التنظيم الأقل من صلبة في إيطاليا إلى ميزة -ليس فقط أثناء هذا الوباء وإنما في الأزمات المستقبلية أيضًا. وقال كامبوريني: “نظرًا لأنه يتم التعامل مع التنظيم في ثقافتنا على أنه نصيحة أكثر من كونه قواعد إلزامية، فإنه بمجرد أن أدرك الناس خطورة المشكلة، أصبح الالتزام بالقواعد أمرًا طبيعيًا بالنسبة لهم”. ووافق جيامباولو رويدي، كبير المحررين في وكالة أنباء “إيه. جي. آي” الإيطالية، على ذلك، وقال: “من منظور صحي، أظهر الإيطاليون أنهم أدركوا على الفور خطورة الوضع”.

عندما يشعر الناس أنهم يتبعون القواعد من تلقاء أنفسهم، يكون لديهم دافع أقل للعصيان بدافع ازدراء السلطات. وبطريقة ما، توحد هذه الفكرة استجابات إيطاليا والسويد للوباء. فقد اعتمدت السويد، مثل إيطاليا، على التوصيات بدلاً من القواعد. وبدلاً من فرض الإغلاق، طلبت السلطات من الجمهور التصرف بمسؤولية. ويبدو أن هذه الاستراتيجية قد نجحت: شهدت السويد ارتفاعًا مبكرًا في الوفيات، لكن معدل الإصابات فيها آخذ الآن في الانخفاض.

يشير كريغ فوغات، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ الأميركية خلال فترة رئاسة باراك أوباما، إلى نقطة مماثلة. “اعتناق الفوضى”، كما جادل في حدث أخير أقامه المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن، موضحًا أن الحكومات تحتاج إلى معاملة الجمهور كمورد بدلاً من معاملتهم كعبء أثناء الأزمات. وسوف تكون هناك المزيد من الأزمات، سواء كانت ناتجة عن الطبيعة الأم أو بسبب دول معادية. وعلى نحو يشبه سلوك المراهقين إلى حد كبير، من المرجح أن يلعب الجمهور دورًا منتجًا إذا شعر بأنه ممكَّن أكثر من كونه مجبراً.

تمكن الإيطاليون، في مواجهة الدمار العميق، من الارتقاء صعوداً. والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان الجمهور سيتصرف بثبات في محاولة إعادة الاقتصاد المحطم في البلاد إلى مساره الصحيح. وهي مهمة شاقة، حتى مع حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي البالغة 540 مليار يورو (630 مليار دولار) للدول الأعضاء الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

بطبيعة الحال، سوف تكون عبارة “اعتناق الفوضى” بالكاد هي التسمية التي اختارتها الحكومة الإيطالية لاستراتيجية التعافي من فيروس كورونا. لكن قيامها بذلك كان مصدرًا للصمود حتى الآن.

سمها إدارة شعبية للأزمات إن شئت. وليس هذا، بوضوح، هو الحل الكامل للأزمات، لكن أداء إيطاليا يظهر أنه يشكل جزءا من استجابة كاملة.

*تدير إليزابيث براو مشروع “الردع الحديث” في المعهد الملكي للخدمات المتحدة.

*نشر هذا التقرير تحت عنوان: How Italy Snatched Health From the Jaws of Death