كيف تؤثر وسائل التواصل إيجابيا؟.. مطعم شاورما سحاب نموذجا

إسراء الردايدة



عمان- كان منشورا بسيطا بثته فتاة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وصاغته بحب وحنان غايتها منه تقديم الدعم لوالدها ومساعدته في الحفاظ على مصدر رزقه في بيع الشاورما، وفي غضون ساعات قليلة انتشر المنشور كالنار في الهشيم ولاقى إقبالا وتفاعلا واسعين، حيث انهالت حشود غفيرة على المطعم للشراء.

وهذا المنشور واحد من آلاف المنشورات التي تبث عبر السوشال ميديا التي يصل عدد مستخدميها حول العالم وفقا لتحليل Kepios نحو 4.70 مليار مستخدم في تموز (يوليو) 2022، أي ما يعادل 59.0 % من إجمالي سكان العالم.

وبينت المتخصصة في المحتوى الرقمي مديرة “ألوكلاود” هند خليفات أن نجاح الوصول للناس مرتبط بالتعاطف الذي يكمل عناصر أساسية في التفاعل مع ظاهرة معينة، مشيرة إلى أن التعاطف، مثلا، في حالة المطعم مرتبط بوصول منصات اجتماعية شائعة تحقق تواصلا فاعلا من خلال صفحات نشطة.

وتقول خليفات إن “العنصر الأهم هو طبيعة المرسل من ناحية جندرية، حيث تفاعل المجتمع معها بشكل أكبر”، مبينة أن هذه الحالة التي مثلت “فزعة شعبية” تولد تساؤلات، منها: هل يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي بث حالة من التعاطف والتكافل وبث محتوى إيجابي وتضامني وإحداث التغيير من خلال المحتوى، بعيدا عن المحتوى المضلل.

أما التعاطف من خلال السوشال ميديا “فيساعدنا في رؤية الآخرين وهم يعملون في أوقات عصيبة، وهم مصدر إلهام أيضًا، لرؤية الأشياء من منظور جديد”، وفقا لموقع “datadriveninvestor”.

إلى ذلك، وضعت كلية شريديان التكنولوجية Sheridan تعريفاً اجرائياً للإعلام الجديد بأنه: “انواع الاعلام الرقمي الذي يقدم في شكل رقمي وتفاعلي، ويعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت، فضلا عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له في عملية الانتاج والعرض، اما التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميزه وهي اهم سماته”.

وهذا يعني أن منصات التواصل الاجتماعي تحمل حالة من التنوع في الاشكال والتكنولوجيا والخصائص التي تميز الوسائل المستحدثة عن التقليدية، لاسيما فيما يتعلق بإعلاء حالات الفردية Individuality والتخصيص Customization، اللذين يأتيان نتيجة لميزة رئيسة هي التفاعلية”.

فإذا كان الاعلام الجماهيري والاعلام واسع النطاق وهو بهذه الصفة وسم اعلام القرن العشرين، فإن الاعلام الشخصي والفردي هو إعلام القرن الجديد، وما ينتج عن ذلك يشكل تغييرا لنماذج الاتصال والتواصل التقليدية بما يسمح للفرد العادي ايصال رسالته إلى من يريد في الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة الاتجاهات وليس من أعلى الى اسفل وفق نموذج الاتصال التقليدي.

كيف تحقق منصات التواصل الاجتماعي تواصلا ايجابيا

يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تجعل من السهل العثور على مجموعات من الأشخاص المتشابهين في التفكير أو تكوين صداقات جديدة، كما يمكن أن يساعدنا العثور على مجتمع متماسك في الشعور بالتقدير والقبول. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أيضًا طريقة سهلة لتنمية العلاقات الرقمية.

ويمكن للأشخاص من جميع الأعمار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتطوير نظام أساسي به جمهور أكبر من جمهورهم في أي مكان آخر، حيث يساعد هذا الأفراد على بناء الثقة واكتساب مهارات اتصال جديدة ونشر الرسائل الإيجابية والمهمة بسرعة، فتطبيق TikTok مثلا نجح من خلاله المراهقون والشباب في تطوير محتوى، حيث تصل رسائلهم إلى آلاف أو حتى ملايين الأشخاص بانتظام.

ويمكنك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بقضية تؤمن بها أو تدعم الآخرين الذين يؤمنون بها بالفعل، كما يمكنك أيضًا تقديم الدعم للعمل الذي تقوم به وتلقيه.

وتشتهر وسائل التواصل الاجتماعي بطرح مواضيع جديدة، في حين أن العديد من المحادثات (أو الحجج) قد تبدو مثيرة للجدل ومثيرة للخلاف، إلا أنها قد تطرح موضوعات مهمة لمناقشتها مع الأشخاص الذين تهتم لأمرهم وتثق بهم.

وتشير أحدث الأرقام إلى أن العالم يقضي أكثر من 10 مليارات ساعة في استخدام المنصات الاجتماعية كل يوم، وهو ما يعادل 1.2 مليون سنة من الوجود البشري.

فيما يبلغ عدد مستخدمي منصة فيسبوك في الأردن 7367000 مستخدما، وهناك 3525700 مستخدم عبر تطبيق انستغرام، و4.4 ملايين شخص لتطبيق “تيك توك”، فيما هناك 3.10 ملايين مستخدم لتطبيق سناب شات، بحسب إحصاءات موقع داتا بورتال في بداية العام 2022.