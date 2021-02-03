كيف تتجنب الوقوع في فخ شركات التداول النصابة والترخيص الاردني؟

يتطلّب اختيار شركة تداول موثوقة أن تكتشف أولًا أي نوع من المستثمرين أنت، وما هي أهدافك للاستثمار والتداول في العملات.

قبل البدء بإعطائك نصائح حول كيفيّة اختيار شركة التداول الموثوقة، يجب أن تعرف بأن كل شركة تداول لاستثمار وتداول الفوركس لديها مميّزات وعيوب.

ويعتبر مستوى الأمان الذي تُقدمه شركة التداول من أكثر الأشياء التي يجب عليك البحث عنها وأخذ حساسيتها بالاعتبار عند اختيار الشريك الذي ستمضي رحلتك معه.

في هذه الشركة أو المنصة، وتكاليف العمولة التي تفرضها على عمليّات التداول، حيث تختلف خصائص الأمان والحماية من منصّة لأخرى، كذلك الأمر بالنسبة للعمولة، وعوامل كثيرة تمثل تقييم شركات التداول الموثوقة في الأردن أو خارجها.. في السطور القادمة نقدم إليك بعض النصائح الهامة للتأكد من عنوانك الذي ستلجأ إليه عند اتخاذ قرار التداول وفتح حسابك للمرة الأولى.

عند اختيار شركة تداول.. احرص على حماية إيداعك وأمان استثمارك بالتحري عن:

1. الأمان:

لعلّها أول نقطة يجب عليك البحث عنها في رحلتك لإيجاد شركة تداول موثوقة، فأنت تؤمّن الشركة على أصولك وأموالك، ويجب أن تكون على ثقة بأمان الشركة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال أو السرقة أو حتى الأضرار التي قد تلحق بالمنصة أو الشركة.

قبل التفكير في وضع دولار واحد في أي منصة أو شركة تداول، قم أولًا بالبحث عن كل ما يتعلق بمستويات أمانها، وتأكد من أن المنصّة تندرج تحت جهة تنظيميّة ورقابيّة معروفة في الدولة. يُمكنك البحث عبر الانترنت عن أي شركة تداول ومعرفة أي الجهات التنظيميّة تُشرف عليها.

2. تكاليف التحويل:

في كل مرة تقوم فيها بالدخول بعمليّة تداول، ومهما كان نوع العملات التي تتداول بها، دائمًا ما سيكون هناك تكاليف للتحويلات والتداولات، وستضطر لدفع إما العمولة أو الفرق بين سعر العرض والطلب(سبريد)، لذلك ننصح بالبحث عن الشركات التي تفرض أقل العمولات والتكاليف.

بحثك عن المنصة أو الشركة التي تفرض تكاليف قليلة لا يعني بالضرورة إهمالك المحددات والعوامل الأخرى مثل الأمان، فيجب أن تكون عقلانيًا في عمليّة البحث، وقد تضطر مثلًا لاختيار منصّة بعمولة عالية ولكنّها تتميّز بدرجات أمان عالية.

3. السحب والإيداع:

أغلب الشركات أو الوسطاء يجعلون أمر السحب والإيداع سهلًا، فلا يوجد أي مصلحة للشركة في حجز أموالك، بل تُسارع لتسهيل عملية السحب مثلًا، حتى تتمتّع بتجربة فريدة من نوعها.

ابحث عن خيارات الإيداع في المنصّة أو الشركة التي ترغب بالتداول عبرها، حيث تختلف خيارات السحب والإيداع من شركة لأخرى، فقم باختيار وسائل الدفع المناسبة لك شخصيا.

4. منصة التداول عبر الانترنت:

كونك متداولٌ مبتدئ، فهنالك الكثير من الأدوات والحركات عبر منصات التداول التي لا يُمكنك استخدامها بعد، لهذا من المفضّل البحث عن منصّة تداول سهلة الاستخدام وبسيطة في أدواتها وخصائصها والابتعاد عن المنصات التي تحتاج لبعض الخبرة في المجال.

قبل تداولك عبر شركة تداول، قم بالتأكد من منصّتها عبر الانترنت وابحث عما إذا كانت المنصة تحتوي أدوات تقنيّة ورسوم تخطيطيّة سهلة، أو ما إذا كانت تُقدّم جميع البيانات التي تحتاج لمعرفتها حول التداول.

5. تنفيذ العمليات:

هذه الجزئيّة مهمة جدًا، وتقتضي أن يقوم وسيط التداول الخاص بك باطلاعك بشكل مستمر على أفضل الأسعار لتداولاتك، ومن المهم أيضًا أن يكون سريعًا في تنفيذ العمليات، حيث أن التأخر بعدة ثواني في تنفيذ أمر البيع أو الشراء عبر المنصّة مثلًا، قد يؤدي لخسارة تداولك بشكل أو بآخر.

قم بالبحث عن وسيط التداول أو الشركة التي تقوم بتنفيذ العمليّات بأسرع شكل ممكن، لتتجنب أي خسائر غير ضروريّة.

6. خدمة العملاء:

شركات الوساطة ليست جميعها مثاليّة كما تدعي، لذلك يجب عليك البحث عن الشركة أو المنصّة التي يُمكنك التواصل معها بسهولة لحل أي مشكلة قد تواجهها أو التساؤل عن أي استفسار.

قدرة الشركة على التعامل مع أي مشاكل متعلّقة بالحساب أو بالدعم بالتقني له، لا تقل أهميّة عن تنفيذ العمليات والتداولات.

عليك التأكد كمتداوِل مبتدئ من أن الشركة أو المنصّة تُقدّم خدمة عملاء ممتازة لكي تساعدك في طريقك نحو التداول السليم، حيث إن هناك بعض الشركات التي تبدو رائعة ومُساعدة، ولكن لديها دعم رديء “بعد البيع”.

بعد تعرّفك على المحددات التي يجب البحث عنها في رحلتك للتداول عبر منصّة أو شركة تداول، سنقوم الآن بإعطائك بعض الأمثلة على بعض أفضل شركات التداول التي يُمكنك التعامل معها بالأردن.

كيف تعرف وتميز أفضل شركات التداول في الأردن؟

أصبح الطلب على سوق التداول والفوركس مرتفعًا كثيرًا في الفترة الأخيرة وفي بداية العام 2021، والأردن لا تختلف عن غيرها من الدول، فالطلب أيضًا آخذ بالازدياد في المملكة الهاشميّة.

لتتعرف على أفضل شركات التداول، يجب عليك أولًا معرفة بعض المعايير التي يجب عليك التي يجب عليك أخذها بعين الاعتبار عند اختبار وسيط التداول: