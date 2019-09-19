كيف تتخطى مشاكل السفر مع الأطفال؟

علاء علي عبد

عمان– من يسافر لا بد وأنه عانى بين الحين والآخر من مشاكل السفر المختلفة؛ كتأخر الطائرة عن موعد إقلاعها واضطراره للانتظار لساعات طويلة في المطار، أو تأخره هو عن الوصول للمطار في الموعد المحدد، ليجد بأن الطائرة قد أقلعت بدونه، أو أن يتعرض لمشكلة فقدان إحدى حقائبه في المطار، لكن مشاكل السفر مع الأطفال مسألة مختلفة تماما.

بصرف النظر عن سن الطفل الذي يصطحبه المرء معه، إلا أنه يجب عليه في كل الأحوال أن يكون جاهزا للتعامل مع عدد من المشاكل الشائعة في مثل هذه الحالة. فعلى سبيل المثال، يجب أن يدرك المرء أنه سيتواجد لمدة زمنية معينة في الطائرة مع عدد من المسافرين الآخرين وبالتالي يجب أن يحرص على ألا يتسبب طفله بإزعاج الآخرين، ولو حدث مثل هذا الأمر يمكنه أن يتوجه بالاعتذار لهم لكن مع مراعاة عدم تعريض الطفل للإهانة في محاولة ضبطه.

التحضير المسبق للرحلة يمكن أن يساعد بدرجة كبيرة على أن تكون سلسة لأقصى درجة ممكنة، وللوصول لهذا الأمر، يجب على المرء الحرص على إحضار بعض المستلزمات التي من شأنها المساعدة في ضبط الطفل خلال الرحلة، علما بأن هذه المستلزمات تصلح للرحلات في أي من وسائل المواصلات سواء أكانت طائرة أو غيرها: