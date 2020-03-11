كيف تتخلص من الشعور المستمر بالإرهاق؟

ليما علي عبد

عمان- من الطبيعي أن تشعر بالإرهاق والخمول بين الحين والآخر، لكن إن كان هذا الشعور مستمرا لديك ويجعلك تلجأ إلى الحصول على الكافيين بشكل متكرر وتشتاق إلى الفراش في أي وقت لا تكون خلاله فوقه، فهذا يدل على أن عليك إعادة تقييم عاداتك اليومية وتغيير ما يسبب لك الإنهاك وفقدان الطاقة. وهذا بحسب موقع www.verywellmind.com الذي أكد على أنه يجب عليك زيارة الطبيب إن كان ما تشعر به من إرهاق جديدا عليك أو شديدا لدرجة تؤثر على قدرتك على أداء وظائفك اليومية بالشكل المعتاد.

نصائح عليك الالتزام بها لتتخلص مما تشعر به من إرهاق

لمساعدتك على التخلص من الشعور المستمر بالإرهاق، عليك بالالتزام بما يلي:

نم باعتدال: من المعروف أن الحرمان من الحصول على نوم كاف يسبب الشعور بالإرهاق. فإن كانت مدة نومك تقل عن 7 ساعات في الليلة الواحدة في معظم الليالي، فهذا كفيل بجعلك تشعر بالإرهاق والإنهاك. كما أنه يزيد من احتمالية إصابتك بمشاكل صحية عديدة، منها الاكتئاب واضطراب التفكير والذاكرة. وعلى الرغم من أن قلة النوم تعد أكثر أسباب الإرهاق شيوعا، فقد وجد أن النوم لأكثر من 9 ساعات في الليلة الوحدة لمدة طويلة يزيد أيضا من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية معينة. لذلك، فعليك بالحصول على مقدار معتدل من النوم، وذلك يقدر ب 7-8 ساعات في الليلة الواحدة للبالغين.

اشحن طاقتك بالبروتين: إن كان إفطارك المعتاد هو قطعة من الحلوى، فمن الطبيعي أن تشعر بالتأثير السلبي لذلك بعد مرور ساعات قليلة من النهار. فملء معدتك بجرعة كبيرة من الكربوهيدرات يؤدي إلى تصاعد مستويات السكر في الدم، وذلك يؤدي بعد ساعات قليلة إلى هبوط هذه المستويات، مما يفضي إلى اللجوء إلى الحصول على المزيد من الطعام الذي عادة ما يكون غير صحي. أما لتجنب ذلك كله، فاحرص على تواجد البروتين في كل وجبة تتناولها. فعلى سبيل المثال، اجعل وجبة إفطارك تحتوي على البيض، أو ادهن زبدة الفول السوداني على قطعة من “التوست” المصنوع من القمح الكامل، أو تناول طبقا من الزبادي مع الفواكه. فالبروتين يمنع حدوث التذبذب في مستويات السكر في الدم، مما يجعلك أكثر تيقظا ونشاطا.

اشرب الماء بكثرة: تؤدي الإصابة بالجفاف إلى الشعور بالإرهاق والإنهاك. لذلك، فاحرص على زيادة مقدار ما تشربه من الماء، وذلك عبر إبقاء قارورة ماء بمتناول يدك طوال اليوم لشرب رشفات منها بين الحين والآخر، كما عليك شرب كوب من الماء قبل تناول أي وجبة.

مارس نشاطا جسديا: على الرغم من أن فكرة ممارسة نشاط جسدي أثناء شعورك بالإرهاق قد تبدو غير منطقية، فهي في الحقيقة قد تساعدك على الشعور بالانتعاش واليقظة. فقد يكون الشعور اليومي بالإرهاق أحد أساليب جسدك ليخبرك بحاجته لممارسة المزيد من النشاطات الجسدية. ويذكر أن النشاط الجسدي أيضا يزيد من الاستقلاب ويحفز حالتك المزاجية ويساعدك على الحصول على نوم أفضل ليلا. ويذكر أنك لست بحاجة لقضاء ساعات طويلة بممارسة التمارين الرياضية في ناد رياضي خاص للحصول على هذه الفوائد، فمجرد قضاء 20 دقيقة يوميا في ممارسة الهرولة في حديقتك المنزلية يعطي نتائج رائعة ويمنحك نشاطا وحيوية.