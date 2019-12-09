كيف تتخلص من القلق؟

ليما علي عبد

عمان– إن كنت تعاني من القلق فاعلم أنك لست وحدك، فنحو 20 % من الأشخاص البالغين يعانون منه أيضا. كما وتقدر نسبة البالغين الذين أصيبوا بالقلق في وقت ما من حياتهم بـ66 %، ومعظمهم من النساء. هذا ما أشار إليه موقع “www.medicinenet.com” الذي بين أنه على الرغم من أن هذه الحالة غالبا ما تعالج باستخدام العلاج الدوائي أو النفسي، فهناك خطوات بإمكان المصاب القيام بها بنفسه للتخفيف من أعراض القلق لديه بشكل كبير. ويذكر أن هذه الخطوات لا تعد بديلا للعلاج الدوائي أو النفسي، وإنما هي أساليب مساعدة لها. وتتضمن هذه الخطوات ما يلي: