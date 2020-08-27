كيف تتخلص من حسابك في فيسبوك نهائيا؟

الغد- يعد فيسبوك أداة جيدة للبقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة؛ لكن بالنسبة لبعض الناس، فإن التحديثات المتواصلة والرسائل والإعجابات والوكزات والإعلانات تصبح باجتماعها أمرا مزعجا، ناهيك عن إدمان “التواصل الرقمي” بشكل قد يبعد المستخدم أحيانا عن “التواصل الحقيقي” مع الآخرين، وقد يرغب أمثال هؤلاء في إنهاء صلتهم بفيسبوك.

إن إنهاء الحساب على فيسبوك يكون بطريقتين: التعطيل أو الإنهاء، وتعتمد الطريقتان على ما إن كان المستخدم يفكر في العودة مستقبلا إلى حسابه أو حذفه نهائيا.

كيفية تعطيل الحساب

إن تعطيل الحساب مؤقتا يعني أن المستخدم يملك خيار العودة إلى فيسبوك في أي وقت يشاء، ولتعطيل الحساب يجب اتباع التالي:

النقر على رأس السهم المتجه للأسفل في أعلى يمين صفحة فيسبوك، واختيار “إعدادات”، ثم النقر على “الأمن” من القائمة التي تظهر على يسار الشاشة، ومن خيارات “الأمن” التي ستظهر على اليمين تختار “تعطيل حسابك” ثم تتبع الخطوات لتأكيد العملية.

وإذا عطلت حسابك فإن ملفك الشخصي لن يكون مرئيا للآخرين على فيسبوك، ولن يتمكن أحد من البحث عنك، لكن بعض المعلومات مثل الرسائل التي أرسلتها إلى أصدقاء قد تبقى ظاهرة للآخرين.

وفي حال قررت العودة إلى فيسبوك مرة أخرى، فيمكنك إعادة تفعيل حسابك في أي وقت بتسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لتستعيد ملفك بأكمله.

كيفية حذف الحساب نهائيا

إما إذا كنت تعتقد أنك لن تستخدم فيسبوك أبدا، فبإمكانك طلب حذف حسابك نهائيا، وفي هذه الحالة لن يمكنك إعادة تفعيل حسابك أو استعادة أي شيء شاركته على ملفك الشخصي.

قبل حذف حسابك قد ترغب في عمل نسخة احتياطية لمعلوماتك من فيسبوك، وللقيام بذلك انقر على رأس السهم المتجه للأسفل في أعلى يمين صفحة فيسبوك، واختر “إعدادات”، ثم انقر على الرابط في أسفل القائمة الرئيسية الذي يقول “نزل نسخة من بياناتك في فيسبوك”.

ولحذف حسابك عليك التوجه إلى الرابط التالي:

https://facebook.com/help/delete_account ثم انقر على “احذف حسابي”، واتبع الخطوات لتأكيد العملية.

قد يستغرق الأمر من فيسبوك حتى تسعين يوما كي يحذف كافة ما نشرته على حسابك، مثل الصور وتحديثات الحالة أو أي بيانات حُفظت في أنظمة الحفظ الاحتياطي، وأثناء تلك المدة التي يتولى فيها فيسبوك حذف معلوماتك، فإنها لن تكون متاحة لأي شخص آخر يستخدم الشبكة الاجتماعية.

وتجدر الملاحظة أن بعض الأشياء التي تفعلها على فيسبوك لا تُحفظ في حسابك، فعلى سبيل المثال، قد يملك صديق رسائل منك في صندوقه الوارد، وهذه المعلومات ستظل حتى بعد حذف حسابك، ولهذا ستحتاج إلى التواصل مع متلقي رسائلك إذا أردت حذفها. الجزيرة