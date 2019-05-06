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كيف تتعامل مع حروق الشواء بشكل صحيح؟

منذ ساعتين
الجروح الشديدة الناجمة عن الحروق، والتي يكون حجمها أكبر من راحة اليد أو المصحوبة ببثور، تستلزم الذهاب إلى الطبيب. (د ب ا)

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برلين- كثيرا ما يتعرض المرء لحروق أثناء الشواء. فكيف يمكن التعامل مع هذه الحروق بشكل صحيح؟

للإجابة على هذا السؤال أوضح اتحاد روابط الصيادلة الألمان أنه ينبغي تبريد موضع الحرق بماء ذي درجة حرارة الغرفة، وليس بواسطة أكياس الثلج؛ نظرا لأن البرودة الشديدة تتسبب في المزيد من الضرر.

كما لا يجوز استخدام الوصفات المنزلية الشائعة مثل اللبن المخثر أو الزبد؛ نظرا لأن هذه الوصفات تتسبب في التصاق الجرح وترفع خطر الالتهاب.

أما الجروح الشديدة الناجمة عن الحروق، والتي يكون حجمها أكبر من راحة اليد أو المصحوبة ببثور، فلا يجوز علاجها بالمنزل وتستلزم الذهاب إلى الطبيب. -(د ب ا)

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