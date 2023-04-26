كيف تتعامل مع فرط التعرق لليدين؟

يعدّ فرط تعرق اليدين من الأمور المزعجة ‫للغاية، حيث إنه يسبب حرجا بالغا للمرء عند مصافحة الآخرين. ويرجع ذلك إلى أسباب عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته من خلال ‫الوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.

أسباب عضوية

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قالت طبيبة الأمراض الجلدية ماريون مورس كاربي إن فرط تعرق اليدين له ‫أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب العضوية ‫تتمثل في:

ارتفاع ضغط الدم.

أمراض الغدة الدرقية.

داء السكري.

أمراض ‫المناعة الذاتية.

الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين

و‫أضافت مورس كاربي أن الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين تتمثل في:

الخوف.

القلق.

التوتر النفسي.

الغضب.

‫شاي المريمية

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أشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة ‫شاي المريمية، حيث تعمل الزيوت الطيّارة الموجودة به على الحد من ‫إفرازات غدد التعرق.

ولهذا الغرض يتم غلي شاي المريمية وتركه ليبرد، ثم تعبئته في بخاخات ‫صغيرة ورشه على اليدين من وقت إلى آخر.

من جانبه، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني يان أولاف بيونتيك إلى ‫أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الأدوية، التي تحد من إفرازات ‫غدد التعرق المفرطة.

‫الحقن بالبوتوكس

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وأضاف بيونتيك أنه يمكن أيضا مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الحقن ‫بالبوتوكس، مع الحاجة إلى تجديد العلاج كل 6 أشهر.

أما إذا كان فرط التعرق يرجع إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، فيمكن ‫حينئذ مواجهته من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل ‫وتمارين التنفس، وفقا لما جاء في موقع الجزيرة نت.