حياتناصحة وأسرة

كيف تتعامل مع فرط التعرق لليدين؟

11:08 ص2023-04-26
تعرق اليدين
تعرق اليدين

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يعدّ فرط تعرق اليدين من الأمور المزعجة ‫للغاية، حيث إنه يسبب حرجا بالغا للمرء عند مصافحة الآخرين. ويرجع ذلك إلى أسباب عضوية وأخرى نفسية، ويمكن مواجهته من خلال ‫الوصفات المنزلية أو الأدوية أو البوتوكس.

أسباب عضوية

قالت طبيبة الأمراض الجلدية ماريون مورس كاربي إن فرط تعرق اليدين له ‫أسباب عدة، منها ما هو عضوي ومنها ما هو نفسي، موضحة أن الأسباب العضوية ‫تتمثل في:

  • ارتفاع ضغط الدم.
  • أمراض الغدة الدرقية.
  • داء السكري.
  • أمراض ‫المناعة الذاتية.
  • الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين

و‫أضافت مورس كاربي أن الأسباب النفسية لفرط تعرق اليدين تتمثل في:

  • الخوف.
  • القلق.
  • التوتر النفسي.
  • الغضب.

‫شاي المريمية

أشارت الطبيبة الألمانية إلى أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة ‫شاي المريمية، حيث تعمل الزيوت الطيّارة الموجودة به على الحد من ‫إفرازات غدد التعرق.

ولهذا الغرض يتم غلي شاي المريمية وتركه ليبرد، ثم تعبئته في بخاخات ‫صغيرة ورشه على اليدين من وقت إلى آخر.

من جانبه، أشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني يان أولاف بيونتيك إلى ‫أنه يمكن مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الأدوية، التي تحد من إفرازات ‫غدد التعرق المفرطة.

أسباب التعرق بدون مجهود قد تكون حالة طارئة

‫الحقن بالبوتوكس

وأضاف بيونتيك أنه يمكن أيضا مواجهة فرط تعرق اليدين بواسطة الحقن ‫بالبوتوكس، مع الحاجة إلى تجديد العلاج كل 6 أشهر.

أما إذا كان فرط التعرق يرجع إلى أسباب نفسية كالتوتر النفسي، فيمكن ‫حينئذ مواجهته من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل اليوغا والتأمل ‫وتمارين التنفس، وفقا لما جاء في موقع الجزيرة نت.

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11:08 ص2023-04-26
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