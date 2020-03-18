كيف تتوقف عن لمس وجهك بيديك؟

ليما علي عبد
عمان- جميعنا يقوم بلمس وجهه بيديه لمرات لا تكاد تحصى خلال اليوم الواحد، وذلك لأسباب متعددة منها حك الأنف أو فرك العين أو حتى من دون سبب. وعادة ما نقوم بذلك من دون إدراك أو تفكير منا. لكن لمس الوجه في الحقيقة يزيد احتمالية الإصابة بالعدوى بالزكام والإنفلونزا، وحتى بفيروس كورونا. فعيناك وفمك هي مناطق مهمة لدخول الفيروسات إلى الجسم، وكل ما يلزم لدخول هذه الفيروسات هو لمس هذه المناطق بإصبع ملوث.
هذا ما ذكره موقع www.healthline.com الذي نصح بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة قدر الإمكان للحفاظ على نظافة اليدين، منها غسل اليدين بشكل متكرر. ويذكر أن الغسلة الواحدة يجب أن تستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وبناء على ما ذكرته مراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها، فإن الغسل الفعال لليدين ينقسم إلى الخطوات الخمس الآتية:
- بل اليدين.
- إضافة الرغوة.
- فركهما.
- شطفهما.
- تجفيفهما
لكن اللمس المتكرر للوجه يزيد من تكرار إعادة تلوث اليدين بعد غسلهما، غير أن ارتداء خاتم جديد في الإصبع أو حتى وضع رباط مطاطي حول المعصم يساعد كتذكير لزيادة الوعي حول حركة اليدين والتذكير بضرورة عدم لمس الوجه. وللتمكن من التخلص من عادة لمس الوجه باليدين، خصوصا في هذه الفترة نظرا لانتشار فيروس كورونا، ينصح بوضع الهدف وراء نيتك للقيام بذلك بذهنك دائما. فالتوقف لبرهة قبل لمسك لوجهك يعطيك مجالا لتذكر هذا الهدف. كما أن وضع ملاحظات تذكيرية بهذا الهدف عبر كتابتها على أوراق ذوات خلفيات لاصقة وتثبيتها في أماكن تراها بشكل متكرر، من ذلك جدران المكتب والثلاجة، يساعدك أيضا في تذكره.
نصيحة أخرى تساعد على تجنب لمس الوجه باليدين هي الحرص على إبقاء اليدين مشغولتين. فإن كنت تشاهد التلفاز، فقم على سبيل المثال بترتيب الغسيل أو تنظيم الفواتير أو إمساك أي شيء بيدك، وحتى إن كان ذلك الشيء هو قلم، فهو كفيل بتذكيرك بإبعاد يديك عن وجهك. كما أن استخدام معقم معطر لليدين أو غسلهما بصابون معطر يساعدان في تذكيرك بذلك، فالرائحة المنبعثة من يديك نتيجة لاستخدام مستحضرات معطرة سيعمل على لفت انتباهك لمكان يديك.
ويذكر أنه في حالة تواجد الشخص في اجتماع، على سبيل المثال، فينصح أن يضم أصابع يديه معا . أما النصيحة الأخيرة، فهي ارتداء القفازات بشكل مستمر. فعند تواجدك في مكان عام، فإنك تكون أكثر عرضة للمس الأسطح الملوثة، والتي قد تحتوي على الفيروس. كما أن ارتداءها حتى في المنزل يساعد في التخلص من عادة لمس الوجه باليدين.