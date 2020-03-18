كيف تتوقف عن لمس وجهك بيديك؟

ليما علي عبد

عمان- جميعنا يقوم بلمس وجهه بيديه لمرات لا تكاد تحصى خلال اليوم الواحد، وذلك لأسباب متعددة منها حك الأنف أو فرك العين أو حتى من دون سبب. وعادة ما نقوم بذلك من دون إدراك أو تفكير منا. لكن لمس الوجه في الحقيقة يزيد احتمالية الإصابة بالعدوى بالزكام والإنفلونزا، وحتى بفيروس كورونا. فعيناك وفمك هي مناطق مهمة لدخول الفيروسات إلى الجسم، وكل ما يلزم لدخول هذه الفيروسات هو لمس هذه المناطق بإصبع ملوث.

هذا ما ذكره موقع www.healthline.com الذي نصح بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة قدر الإمكان للحفاظ على نظافة اليدين، منها غسل اليدين بشكل متكرر. ويذكر أن الغسلة الواحدة يجب أن تستمر لمدة لا تقل عن 20 ثانية. وبناء على ما ذكرته مراكز التحكم بالأمراض والوقاية منها، فإن الغسل الفعال لليدين ينقسم إلى الخطوات الخمس الآتية: