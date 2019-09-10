كيف تجذب المتابعين لموقعك الإلكتروني عبر منصات التواصل؟

علاء علي عبد

عمان – أصبح امتلاك موقع الكتروني لتسويق الخدمات التي تقدمها المشاريع الناشئة من الضروريات المهمة التي لا غنى عنها. لكن مسألة نجاح هذا الموقع يتطلب جذب الفئات المستهدفة من الناس الذين يرجح بأنهم يهتمون بنوعية الخدمات التي يعلن عنها الموقع، وهذا الجذب ليس بالعملية السهلة.

تعد منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أهم وأفضل طرق جذب المتابعين للتعرف على الموقع الإلكتروني وما يقدمه من خدمات، لكن الاستفادة منها في هذا الشأن يتطلب الكثير من التخطيط والصبر، بدءا من اختيار المنصة المناسبة من منصات التواصل وانتهاء باتباع طرق تسويقية ناجحة وجاذبة للمتابعين. هذه الطرق التي تعتمد على العناصر التالية: