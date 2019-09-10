كيف تجذب المتابعين لموقعك الإلكتروني عبر منصات التواصل؟

علاء علي عبد
عمان – أصبح امتلاك موقع الكتروني لتسويق الخدمات التي تقدمها المشاريع الناشئة من الضروريات المهمة التي لا غنى عنها. لكن مسألة نجاح هذا الموقع يتطلب جذب الفئات المستهدفة من الناس الذين يرجح بأنهم يهتمون بنوعية الخدمات التي يعلن عنها الموقع، وهذا الجذب ليس بالعملية السهلة.
تعد منصات التواصل الاجتماعي واحدة من أهم وأفضل طرق جذب المتابعين للتعرف على الموقع الإلكتروني وما يقدمه من خدمات، لكن الاستفادة منها في هذا الشأن يتطلب الكثير من التخطيط والصبر، بدءا من اختيار المنصة المناسبة من منصات التواصل وانتهاء باتباع طرق تسويقية ناجحة وجاذبة للمتابعين. هذه الطرق التي تعتمد على العناصر التالية:
- نوعية الخدمات التي يقدمها العمل المراد تسويقه
- المناطق التي تسكنها الفئات المستهدفة بتلك الخدمات
- العلم باحتياجات تلك الفئات، وبالتالي السعي لتقديم ما تحتاجه وأكثر
وجدت إحدى الدراسات أن ما يقارب من 92 % من أصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة يرون أنه من المهم جدا اللجوء لمنصات التواصل من أجل التسويق للخدمات التي يقدمونها وتعريف عدد كبير من الناس بها، وهذا الأمر يتجلى أكثر عندما نعلم أن حوالي 2.5 مليار شخص حول العالم يتابعون واحدة على الأقل من تلك المنصات.
أولى خطوات الاستفادة من منصات التواصل تكون عبرة اختيار الأنسب منها، حيث يتوفر للمستخدم الكثير من تلك المنصات التي لا يجد الكثير من المستخدمين فروقات واضحة بينها. ولهذا السبب فإن المرء غالبا ما يذهب للمنصات الأكثر شهرة كالفيسبوك وتويتر وانستغرام، لكن عندما يتعلق الأمر بالتسويق الصحيح لمشروعك الناشئ يجب أن تضع بعين الاعتبار أهمية المنصات الأقل شهرة والتي يمكن أن تحمل فائدة أكبر لمشروعك:
- منصة “Pinterest”: يتم اللجوء لهذه المنصة في حال كنت تريد التسويق لمشروعك عبر العديد من الصور والجداول المصورة وما إلى ذلك.
- منصة “Reddit”: هذه المنصة مخصصة لمن يريد التركيز على فئة مجتمعية محددة واستعراض خدماته ضمن سوق الخدمات المتوفر بالفعل في تلك المنطقة.
- منصة “Snapchat”: تعد هذه المنصة المثالية لمن يريد الاعتماد بتسويقه على مقاطع الفيديو التي توثق ما وراء الكواليس في تحضير الخدمات المقدمة في أفضل صورة. ما سبق ليس سوى “بعض” منصات التواصل المتوفرة، وهذا الأمر قد يشكل صعوبة إضافية لدى المرء حول كيفية الاختيار بين هذا العدد الضخم من المنصات. والواقع أن عملية الاختيار الصحيحة يفضل أن تتم من خلال مراعاة معرفة أذواق الفئة المستهدفة والمنصة التي يفضلونها إن أمكن أو عبر معرفة أكثر منصات التواصل الاجتماعي متابعة بشكل عام.