كيف تحد من عادة الإفراط في تناول الطعام؟

عمّان-الغد- تقدم أخصائية التغذية الرائدة والمستشارة في Enzymedica UK، ماي سيمبكين، أربع طرق رئيسية للحد من الإفراط في تناول الطعام.

تخفيف عوامل الإغراء

قالت سيمبكين: “من الصعب جدا تجنب الوصول إلى الأطعمة إذا كانت معروضة”.

وأوضحت أن “الأبحاث أظهرت أن عدم القدرة على مقاومة الأطعمة المغرية، مدفوعة بالمسارات العصبية التي تغير اتخاذ القرار وأنظمة التحكم في الانفعالات”.

وبفضل هذه المعرفة، فإن أفضل إجراء أوصت به سيمبكين هو “تجنب شراء” المكافآت في المقام الأول. وبالطبع، قد يُسمح بالعلاج العرضي، ولكن يُنصح بعدم جعله يحدث بشكل منتظم.

تناول أطعمة مغذية وصحية

قالت سيمبكين: “بدون فرصة الخروج إلى المطاعم والمزيد من الوقت بين يديك، حان الوقت للدخول إلى المطبخ وطهي المزيد من الوجبات من الصفر”

وأضافت: “هذا أحد أهم العوامل في تحسين الصحة العامة”.

وقبل التوجه إلى السوبر ماركت، من الأفضل أن تكون مستعدا من خلال تخصيص الوقت الكافي لتخطيط وجبات مغذية.

وهذا يعني أنه يمكنك التمسك بقائمة التسوق المليئة بالمكونات الصحية، ما يعني أنه من غير المرجح أن تضع الأطعمة غير الصحية في عربة التسوق الخاصة بك.

وتقترح سيمبكين شراء الأطعمة الكاملة “المليئة بالمغذيات”، لأن تناول الطعام بشكل صحيح يمكن أن يحسن المزاج ومستويات الطاقة، ويمكن أن يخفف من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وقالت: “إذا كنت تتناول أطعمة صحية، فستشعر بالشبع والرضا لفترة أطول وستقل احتمالية اشتهاء وجبة خفيفة مريحة”.

ومع ذلك، فإن الزيادة المفاجئة في الألياف الغذائية يمكن أن تسبب تقلصات في المعدة وانتفاخا.

شرب المزيد من الماء

كشفت سيمبكين: “في أغلب الأحيان، يخلط العطش بالجوع. وبالتالي، فمن المحتمل أن يصل الناس إلى الأطعمة المريحة عندما يعانون من الجفاف.

وقالت: “تجنب الإصابة بالجفاف في المقام الأول عن طريق شرب المزيد من الماء وشاي الأعشاب وحتى الشاي والقهوة إذا لم تكن حساسا للكافيين”.

وحذرت بالقول: “يجب عليك أيضا مراقبة تناولك للكحول، الذي قد يزيد من شهيتك وقد تجد نفسك منجذبا إلى الأطعمة عالية الكربوهيدرات أو عالية الدهون”.

تحرك أكثر

كشفت سيمبكين أن “التمرين يعزز الحالة المزاجية، ولكن له أيضا تأثير كبح الشهية. وليس من السهل دائما الخروج إلى الخارج إذا كان الجو باردا وممطرا، ولكن إذا بذلت الجهد، فلن تندم أبدا!

ومع ذلك، مع توفر العديد من خيارات التمرين عبر الإنترنت، ستوفر ممارسة الرياضة في الداخل أيضا الفوائد نفسها”، نقلا عن موقع روسيا اليوم.