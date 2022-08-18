كيف تحصلين على شعر كثيف وصحي مثل توبا بويوكوستن؟

من أكثر التفاصيل الجمالية التي تلفت انتباهنا عند مشاهدة مسلسلات توبا بويوكوستن هو شعرها سواء في مسلسل العشق الأسود، عاصي وتحديداً مسلسل ذات أخرى.

لحسن الحظ، يمكن لأية امرأة أن تتمتع بهذا الشعر، وذلك من خلال بعض الخطوات والنصائح البسيطة التي نشرتها مجلة “جمالك”.

خطوات الحصول على شعر كثيف مثل توبا بويوكوستن

1- اللجوء إلى شامبو يكثف الشعر

إستعيني بشامبو يعمل على علاج الشعر الخفيف، والذي يمنحه حجماً كبيراً، من دون جعله ملبّد.

لتسّهلي على نفسكِ إيجاد هذا النوع من الشامبو، إبحثي ضمن لائحة الوصف الخاصّة به على عبارة Volumizing أو Volume ويكون مذكور أيضاً قدرته على جعل الشعر الخفيف يبدو أكثر كثافة، تغذيته وتقويته.

بالإضافة إلى ذلك، تنبّهي إلى وظيفة هذا الشامبو في المساعدة على تعزيز نمو الشعر، واحتوائه على مكوّنات مغذّية مثل الفيتامينات والمعادن.

2- طبّقي بلسم يزيد كثافة الشعر

إن كنتِ صاحبة شعر خفيف، فاحرصي على اختيار بلسم شعر يساعد على منح خصلاتكِ كثافة لا مثل لها وابحثي عن مستحضر مذكور ضمن عنوانه كلمة Volumizing أو Volume كذلك.

من المفضّل أن تختاري أيضاً بلسم شعر يرطّب خصلاتكِ بطريقة غير مبالغة بها وذلك كي لا تجعلي خصلاتكِ ملبّدة أم دهنيّة.

3- استعيني برذاذ يكثّف الشعر

مستحضرات العناية بالشعر هي من بين الوسائل التي تمنح الشعر الخفيف كثافة لا مثيل لها.

رذاذ الشعر الذي يساعد على تكثيف الخصلات وجعلها حيويّة وصحيّة هو من بين المنتجات التي عليكِ تجربتها في حال كنتِ تريدين الحصول على شعر مثل توبا بويوكوستن.

4- اتركي الشعر يجف في الهواء الطلق بعد الاستحمام

يؤدي تجفيف الشعر بالسشوار إلى التحفيف من مظهر الشعر الكثيف ولا يعود حيوي. بينما عند ترك الشعر يجف في الهواء الطلق، فبهذه الطريقة يحافظ الشعر على تموّجاته وحيويّته.

5- استخدمي الشامبو الجاف لإعطاء فوليوم للشعر

حتّى ولو كان الشعر نظيف، فاللجوء إلى الشامبو الجاف كفيل بجعل خصلاتكِ تبدو كثيفة!

انثري هذا المستحضر على شعركِ لجعله أكثر حيوية ومنحه حجماً أكبر بشكلٍ فوري.

قومي بنثر هذا النوع من الشامبو على شعركِ حارصةً على أن تكون يدكِ بعيدة عن فروة الرأس قليلاً (5 إلى 10 سنتيمترات).

سرّحي شعركِ أو مرّري أصابعكِ بين خصلاتكِ وستشعرين بأن شعركِ أصبح أكثر كثافة ونظافةً!

6- زوّدي جسمكِ بالفيتامينات لتكثيف الشعر

هناك العديد من الأطعمة المغذية التي تمنح فروة الرأس الفيتامينات، المعادن والأحماض المناسبة لكي تعزز نمو الشعر الخفيف، تعالج تساقطه وتلفه.

من هنا، من الضروري جداً إدخال السالمون، البيض، اللحوم غير الدهنية، المكسرات النيئة، العدس، البذور وغيرها من المأكولات الغنية بالفيتامينات التي تقوي الشعر الخفيف وتجعله أكثر كثافة مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ اللجوء إلى المكمّلات الغذتئية التي تحتوي على الفيتامينات في حال لم تحصلي على الكميّة الكافية من الطعام.

7- طبّقي ماسكات طبيعية من أجل زيادة كثافة الشعر

هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي ممكن أن تساهم في تكثيف الشعر الخفيف وتعزيز نموّه. إلجئي إليها مرّة إلى 3 مرّات في الأسبوع.

ماسك إكليل الجبل: إنقعي 3 ملاعق من أوراق اكليل الجبل الطازج أو المجفف في كوب من الماء المغلي. حين يبرد الماء صفّيه ودلّكي الخليط الذي حصلتِ عليه على فروة رأسكِ وكامل شعركِ.

ماسك زيت القرفة: ضعي زيت القرفة على فروة رأسكِ بدءً من الجانبين مع التدليك بأصابعكِ بلطف، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

قومي بعمل ماسك زيت القرفة لشعركِ 3 مرات في الأسبوع وستلاحظين تغيرات سريعة للغاية في قوة خصلاته ومقاومته للتساقط.

ماسك التمر: قومي بخلط مسحوق نواة التمر مع زيت الزيتون ومدّي الخليط على الشعر، أو أخلطي ملعقة من نواة التمر المطحون مع ملعقة من المحلب المطحون ونصف كوب من الماء.

إدهني شعركِ بالخلطة جيداً ثم اغسليه بعد 3 ساعات بالمياه والشامبو. هذه الخلطة من التمر تحمي فروة الرأس من الافرازات الدهنية وتساهم في تكثيف شعرك.

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