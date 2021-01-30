كيف تحقق الفائدة القصوى من جلسات العلاج الفيزيائي؟

ليما علي عبد
عمان- قدم موقع “WebMD” النصائح الآتية التي تساعد على الحصول على الفائدة الفضلى من جلسات العلاج الطبيعي (الفيزيائي):
- اختر اختصاصي العلاج الطبيعي بعناية: كما هو الحال عند اختيار الطبيب، فيجب عليك أن تختار اختصاصي العلاج الطبيعي بعناية، كما عليك أن تحرص على أن تكون لديه خبرة بعلاج حالتك. اطرح عليه الأسئلة قبل بدء العلاج لتتعرف على ما لديه من خبرات وعلى الخطة العلاجية التي أعدها لك وعلى طبيعة ونوع الأدوات والأجهزة التي ستستخدمها، إضافة إلى مدة العلاج.
- أحضر معك كل ما يوضح حالتك في اللقاء الأول: حضر قائمة بالأدوية التي تستخدمها إضافة إلى كل ما لديك من صور إشعاعية وطبقية وتقارير طبية وغيرها مما يتعلق بحالتك المرضية. وجهز أيضا قائمة بما لديك من أعراض وصعوبات وقدم كل ذلك لاختصاصي العلاج الطبيعي في لقائك الأول معه ليكون على علم تام بحالتك ويستطيع من خلال ذلك تحديد الخطة العلاجية التي تناسبك وتناسب المشكلة التي تعاني منها.
- التزم بتعليمات اختصاصي العلاج الطبيعي: يقدم اختصاصيو العلاج الطبيعي التعليمات والإرشادات التي عليك اتباعها بين الجلسات وأنت في منزلك. عليك بالالتزام التام بذلك لما له من فوائد كبيرة، لكن احرص على عدم الإفراط في ممارسة التمارين التي يحددها لك الاختصاصي. فعلى سبيل المثال، إن نصحك برفع أوزان معينة فلا تزد عليها، فهذه الزيادة لن تسرع بشفائك كما قد يظن بعض الأشخاص، بل هي قد تؤدي إلى زيادة حالتك سوءا أو تفضي إلى تعرضك إلى إصابة جديدة.
- دوِّن ملاحظاتك وأخبر الاختصاصي بها: اكتب انطباعك عن الجلسات ومدى التحسن الذي تشعر به وجميع ما لديك من ملاحظات حول التمارين التي تؤديها في المنزل بناء على إرشادات الاختصاصي وأخبره بها أولا بأول. فذلك يساعده على تعديل الخطة العلاجية إن لزم الأمر.
- احرص على السيطرة على الألم: تعد جلسات العلاج الطبيعي مهمة جدا لتمكين الجسد من استعادة مرونته وقوته، وذلك بدوره يخفف مما يشعر به من ألم، لكنه لا يعد كافيا وحده، كما أن نتائجه لا تكون فورية. لذلك، فلا تهمل استخدام الأدوية المسكنة وغيرها من أساليب السيطرة على الألم. واستفسر أيضا عما إن كان استخدام الكمادات الدافئة يناسبك أم أن عليك أن تستخدم البرودة للتخفيف من آلامك. ومن الجدير بالذكر أن الحرارة العالية تساعد على استرخاء العضلات وتزيد من تدفق الدم في المنطقة المتعرضة لها، كما أنها تحسن القدرة على الحركة. أما البرودة، فهي تبطئ الدورة الدموية، ما يساعد على التخفيف من الأعراض الالتهابية والانتفاخات.