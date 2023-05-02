كيف تحمي أموالك من إفلاس البنوك في الولايات المتحدة؟

من المؤكد، لم يكن سماع الأخبار عن إفلاس البنوك في الشهرين الماضيين أمراً جيداً إذا كان لديك حساب مصرفي في الولايات المتحدة، فمن المفترض أن يكون البنك هو المكان الأكثر أماناً للحفاظ على أموالك، وليس مصدراً للقلق.

ومع ذلك، لا يزال البنك هو المكان الأكثر أماناً للاحتفاظ بأموالك، وسيظل كذلك على الرغم من إفلاس بعض البنوك من وقت لآخر، وفيما يلي ما ينبغي معرفته لإبقاء الأمور في نصابها على الرغم من الانهيارات الأخيرة لبنوك «فيرست ريبابليك» و«سيليكون فالي» و«سيغنتشر».

كيف أعرف أن أموالي آمنة؟

يمكنك الاطمئنان أن ودائعك ستكون مغطاة بما لا يقل عن 250 ألف دولار إذا كان لديك حساب في مؤسسة مالية تضمنها شركة تأمين الودائع الفيدرالية، وفي بعض الأحيان يزيد سقف الضمان عن ذلك.

كل صاحب حساب مصرفي له تأمين حتى 250 ألف دولار، فمثلاً إذا كان لديك حساب مشترك مع زوجتك، فسقف التأمين سيصل إلى 500 ألف دولار، أو إذا كان لديك حساب جاري شخصي وآخر تجاري مشترك في البنك نفسه، فأموالك في كل من هذه الحسابات مؤمنة حتى 250 ألف دولار.

والأمر نفسه ينطبق على الاتحادات الائتمانية التي تضمنها الحكومة الأميركية، فإذا كنت تودع فيها أموالك، فإن إدارة الاتحاد الائتماني الوطني -وتدعمها حكومة الولايات المتحدة مثل نظيرتها شركة تأمين الودائع الفيدرالية- تؤمن ودائعك بما لا يقل عن 250 ألف دولار.

هل يمكنني معرفة ما إذا كان البنك الخاص بي سيتعثر؟

لا يمكنك، إذا واجه أحد البنوك مشكلة ما، لن يعرف ذلك أولاً سوى المطلعين على دفاتر البنك.

قال ماربيو براون، المدير التنفيذي السابق لتجربة العملاء في «جيه بي مورغان تشيس» والمستشار التنفيذي في «فورتشن 500»، «ينبغي على العملاء متابعة البيانات المالية والإفصاح وتقارير المراجعة كي يتمكنوا من اكتشاف علامات الخطر».

ماذا علي أن أفعل حال تعثّر البنك الذي أتعامل معه؟

تصدر شركة تأمين الودائع الفيدرالية بيانات في غضون يوم من توليها بنك متعثّر لتعريف العملاء بالخطوات التي ينبغي عليهم اتخاذها.

هل يجب عليّ القلق إذا تعثّر بنك آخر ليس لي ودائع فيه؟

غالباً لا، إذ لن يؤثر ذلك على حساباتك المصرفية، بحسب ما نشره موقع سي ان ان.

إذا كان لديك أكثر من 250 ألف دولار في أحد البنوك، فينبغي عليك معرفة مقدار الأموال التي ستغطيها شركة تأمين الودائع الفيدرالية حال انهيار البنك.

ولنفرض مثلاً أن مجموع أموالك لدى أحد البنوك تزيد على 250 ألف دولار، فيجب عليك تحويل أي أموال تتجاوز هذا السقف وإيداعها في بنك آخر تضمنه شركة تأمين الودائع الفيدرالية، وبهذه الكيفية ستكون كل أموالك مضمونة بشكل مناسب.

قال ماثيو جولدبرغ، محلل مالي في «بنكريت»، إن (تعثّر البنوك) «إنذار للناس للتأكد دائماً أن أموالهم موجودة في بنك تضمنه شركة تأمين الودائع الفيدرالية».