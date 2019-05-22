حياتناصحة وأسرة

كيف تحمي طفلك من قِصر النظر؟

منذ 5 ساعات
نظر الأطفال إلى أغراض على مسافة أقل من 30 سم، كشاشات الهواتف الذكية يرفع لديهم خطر الإصابة بقِصر النظر

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دوسلدورف- حذرت الرابطة الألمانية لأطباء العيون من أن نظر الأطفال إلى أغراض على مسافة أقل من 30 سم، كشاشات الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، يرفع لديهم خطر الإصابة بقِصر النظر.

وأوضحت الرابطة أن قِصر النظر هو أحد أشكال ضعف البصر، وتتمثل أعراضه في صعوبة رؤية الأشياء البعيدة وتقريب الأغراض كالكتب من الوجه وتضييق العين لرؤية الأشياء بشكل أفضل، بالإضافة إلى الصداع وتراجع التحصيل الدراسي.

وللوقاية من قِصر النظر تنصح الرابطة بأن يمكث الطفل في الهواء الطلق لمدة لا تقل عن ساعتين يوميا؛ حيث يسهم ذلك في الحد من خطر قِصر النظر بمقدار النصف.-(د ب ا)

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