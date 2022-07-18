كيف تختار البطيخ الأحمر؟￼

قالت الخبيرة في المواد الغذائية يوليا ليميشيفا، إنه من الأفضل شراء البطيخ من السوبر ماركت والأسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره بحثا عن مبيدات الآفات والنترات والنويدات المشعة.

وأشارت إلى أن هذه الظروف والشروط، لا تتوفر في منافذ البيع العشوائية المنتشرة في شوارع المدن، وفقا لـ”نوفوستي”.

ووفقا لها، من الأفضل شراء البطيخة التي يتراوح وزنها من سبعة إلى تسعة كيلوغرامات، مع العديد من الخطوط المتناقضة والبقع الصغيرة البرتقالية الصفراء.

وعند الدق باليد على البطيخة الناضجة، سيسمع صدى رنان واضح وستشعر اليد بالارتداد عند ذلك.

وقالت الخبيرة: “أصحاب الباع الطويل والمخضرمين في تناول البطيخ الأحمر، يعرفون عادة كيف يجب اختيار البطيخة بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين.

والثمرة الناضجة تصدر صوتا واضحا ورنانا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل فاتر وأجوف”.

ونصحت ليميشيفا، بوضع البطيخة قرب الأذن والضغط عليها قليلا، – الثمرة الناضجة ستخشخش قليلا.

وشددت الخبيرة على أنه يجب تخزين البطيخ، في مكان تتراوح درجة حرارته بين 10 و 15 درجة وتبلغ حدود رطوبته 80-90 في المائة. بشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة أشهر.

و تحتوي كل 100 غرام من البطيخ الأحمر على 90% ماء و10 غرامات سكر وحوالي نصف غرام بروتين و7 مليغرام دهون وحوالي 9 مليغرام كالسيوم. بينما تعطي الـ 100 غرام من البطيخ للجسم حوالي 50 سعرة حرارية.

كذلك فإن بذور البطيخ غنية بالبروتينات عالية الفائدة، إذ تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، خاصة دهون “أوميغا” التي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، بحسب ما نشره نوقع روسيا اليوم.

لاختيار البطيخ الأحمر حلو الطعم، تختلف المدارس والمذاهب والأعراف بين الدول والقارات، لكن هناك عددا من النصائح التي يتفق معظم “محترفي اختيار البطيخ” عليها، والتي تضم :