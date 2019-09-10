كيف تختار المكتب المناسب لطفلك؟

ميونخ- أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني عند شراء مكتب للطفل باختيار الموديلات القابلة لضبط الارتفاع، مع مراعاة اختيار مقعد قابل لضبط الارتفاع أيضا.

وأوضحت الهيئة الألمانية أنه يتعين إعادة ضبط ارتفاع المكتب مع جسم الطفل كل ستة أشهر، ويفضل أن تكون الآلية، التي يعتمد عليها المكتب سهلة الاستخدام مثل عمود الإدارة، مع العلم أن أسطح المكتب القابلة للإمالة جيدة لوضعية جسم الطفل عند أداء الواجب المنزلي.

ويمكن قبل الشراء تجربة ما إذا كان المكتب ككل يتمتع بالاستقرار ولا يمكن أن يضر بالطفل عند إمالة اللوحة أو يسبب له جروحا في جسمه. وينبغي أن يبلغ عرض المكتب 110 سم وطوله 60 سم، وفي حال استخدام حاسوب ينبغي أن يبلغ الطول 80 سم لتوفير مسافة كافية للنظر إلى الشاشة.

وللشعور بالراحة أثناء الجلوس، ينبغي اختيار مقعد جيد وقابل لضبط الارتفاع أيضا ويشتمل على مسند ظهر قابل للضبط أيضا. وكي يجلس الطفل بشكل صحيح ينبغي أن يشكل كل من الفخذ والساق أثناء الجلوس زاوية قدرها 90 درجة أو أكثر.

كما ينبغي أن يشكل الساعد والعضد أيضا زاوية قدرها 90 درجة أو أكثر أثناء استقرارها على سطح المكتب.-(د ب أ)