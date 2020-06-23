كيف تختار بطيخة حمراء؟

عمَان-الغد-البطيخ الأحمر في فترة الصيف هو ملك الفواكه، المتوج على عرشه، لا تنافسه أي من الفواكه الأخرى، نظرا لاحتوائه على كمية هائلة من الماء.

حيث تحتوي كل 100 غرام من البطيخ الأحمر على 90% ماء و10 غرامات سكر وحوالي نصف غرام بروتين و7 مليغرام دهون وحوالي 9 مليغرام كالسيوم. بينما تعطي الـ 100 غرام من البطيخ للجسم حوالي 50 سعرة حرارية.

كذلك فإن بذور البطيخ غنية بالبروتينات عالية الفائدة، إذ تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وجيدة الفائدة غذائيا، خاصة دهون “أوميغا” التي تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، بحسب ما نشره نوقع روسيا اليوم.

لاختيار البطيخ الأحمر حلو الطعم، تختلف المدارس والمذاهب والأعراف بين الدول والقارات، لكن هناك عددا من النصائح التي يتفق معظم “محترفي اختيار البطيخ” عليها، نسردها لكم لعلنا نستفيد وإياكم في موسم البطيخ الحالي: