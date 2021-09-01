كيف تدعم عودة طفلك للمدرسة بأمان بعد الجائحة؟

تشكل العودة للمدارس أحياناً نوعاً من القلق لبعض الطلبة وذويهم، خاصة في ظل جائحة كورونا والغياب الطويل عن المدارس، فقد يشعر بعض الأهل بالقلق من انتقال الفيروس

لأطفالهم.

وفي ظل الظروف الصحية والوبائية التي نمر بها، قد تكون أكبر مخاوف الأهل هي صحة أبنائهم، أو تعرضهم للعنف وعدم قدرتهم على الانسجام مع الرفاق.

ومع تلك التخوفات، يجب أن يعلم الأهل أن لعودة الطلبة للتعلّم الوجاهي أهمية كبيرة من ضمنها؛ أن رغم خوفنا وقلقنا على أبنائنا فإنَّ عودة الطلبة للمدارس وجاهيا لها دور مهم في صقل مهاراتهم ومعارفهم وشخصياتهم.

فضلاَ عن تلقي المعلومة بشكلٍ أفضل وأسرع، إضافةً للاختلاط بالأقران وانتظام يومهم بالتعليم والأنشطة يعزز نموهم العقلي.

صعوبات قد تواجه الطلبة عند عودتهم للتعليم الوجاهي؛ قد يكون لدى الطلبة حماس شديد للعودة لصفوفهم وتطلعاً للقاء الأصدقاء؛ لكن قد يكون لدى البعض قليلاً من التوتر لغيبتهم الطويلة عن المدرسة، وقلقهم من الإصابة بالوباء، وخوفهم من عدم وجود بعض الأصدقاء المقرّبين، عدا عن تغيير نمط دراستهم للنظام المدمج وهو نوع جديد عليهم، فمن المهم أن يساعد الأهل أبنائهم على التغلب على قلقهم ومخاوفهم.

نصائح لمساعدة أبنائنا للتغلب على مخاوفهم:

-يحتاج الأبناء إلى الحوار الدافئ مع آبائهم وسماع كلمات الاطمئنان والتشجيع ليشعروا بالأمان والاحتواء وتشجيعهم للتعبير عن ذاتهم وآرائهم. في حين يشعر الطفل بوجود مساحة حوار آمنة وتبادل الآراء سيتشجع على مصارحة الأهل بما يواجهه من مشاكل.

-من المهم أن يُرشد الأهل أبناءهم بخصوص البروتوكول الصحي في ظل الوضع الوبائي وطمأنتهم بأن مدارسهم تتخذ إجراءات لسلامتهم.

فمن الضروري أن يقتنع الطفل بأنه ببيئة آمنة وتحرص على سلامته حتى فلا يتأثر بالمعلومات المغلوطة التي يسمعها من مصادر مختلفة.

-سيكون جميلاً تذكير الطفل بإيجابيات المدرسة ومتعتها من تكوين الصداقات واللعب واكتساب معلومات ومعارف جديدة ولقاء المعلمين ودخول النظام لحياتهم.

-كمقدم رعاية ومسؤول عن طفل فمن الضروري أن لا يلاحظ الأطفال والأبناء القلق والاضطراب على ذويهم لأن هذا سيوترهم ويخلق هالة من التوتر لديهم

-ينبغي ألا يُشعر الأهل الأبناء بأن المدرسة هي سبيل للخلاص منهم والتخلص من مسؤولياتهم وبأنهم كانوا عبئاً خلال فترة الجائحة

-وبما أن الأطفال اعتادوا السهر وعدم انتظام فترات النوم فسيكون مريحاً لهم إعادة تدريبهم على نظام نوم سليم وصحي

-سيشعر الأطفال بحماس للمدرسة إذا اختاروا مستلزماتهم بنفسهم وبالألوان التي يُفضلونها وابتكار طرق مختلفة لتنسيقها واستخدامها

-ومن الرائع تشغيل تفكير الطفل الإبداعي للبحث عن وسيلة تواصل مع الزملاء والمعلمين غير التواصل الجسدي.

-حاول عمل مراجعة سريعة للمعلومات الأساسية التي يحتاجها الطلبة ومساعدتهم على الاستذكار السريع وهذا سيكون مفيداً لهم. وقد يكون ذلك من خلال الألعاب والأنشطة المسلية التي تُشجّع على تحريك التفكير الإبداعي والتذكر بطريقة سهلة.