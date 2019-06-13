كيف تساعد صديقا مصابا بالاكتئاب؟

عمان- إن كنت ترغب بمساعدة صديق لك يعاني من الاكتئاب، فأنت بالفعل صديق رائع. ولكن حتى عندما يكون لديك نية طبية، فقد يكون من الصعب معرفة كيفية مساعدة الشخص المصاب بالاكتئاب. فإن كنت تتساءل عن كيفية ذلك، فالنصائح الآتية ستساعدك على التعرف على ما بإمكانك عمله لصديقك، وهذا بحسب موقع “au.reachout.com” الذي أضاف أنه عليك أيضا عدم نسيان الاعتناء بنفسك. وتتضمن هذه النصائح ما يلي:

تعرف أولا على الاكتئاب: إن لم تكن تعرف تماما ما هو الاكتئاب أو ما معناه وتأثيره على صديقك المصاب، فالخطوة الأولى لمساعدته هي التعرف على هذا المرض، فهذا سيساعدك على فهم معاناته. ويكون ذلك بالقراءة والاطلاع.

كن متواجدا للاستماع: إن كان صديقك يرغب بالتحدث، اسأله عن أحواله، واطرح عليه الأسئلة حول كيف يمكنك مساعدته، ولكن حاول اختيار المكان والزمان المناسبين لذلك، فهذا موضوع حساس ولا يمكن طرحه في أي وقت أو أي مكان. فحاول اختيار الوقت والمكان بحيث تكون شاعرا أنت وصديقك بالراحة. فتجنب الحديث معه بالموضوع إن كان أحدكما منزعجا من أمر ما.

خذ مشاعره وأفكاره بجدية: ليس بإمكان مصاب الاكتئاب “نسيان الأمر” أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك فلا تعرض مثل هذه الحلول. فعندما تستمع إليه، أخبره بأنك تقدر معاناته وأنك مستعد للاستماع إليه دائما، فهذا يشعره باهتمامك وبأنك تقدر مشاعره وما يعاني منه.

انصحه بزيارة الطبيب: إن كان صديقك قد زار الطبيب أو الاختصاصي النفسي بالفعل، فهذا جيد، أما إن لم يكن قد زاره، فانصحه بالقيام بذلك بأسرع وقت ليكون العلاج أكثر سلاسة وسرعة.

لا تهمل الاعتناء بنفسك: قد يكون التعامل مع شخص مصاب بالاكتئاب مرهقا لنفسيتك. لذلك، فإن أردت الاستمرار بالاعتناء بصديقك المصاب، فعليك أيضا الاهتمام بنفسك. وذلك يكون بالآتي:

• راقب مزاجك، فعلى الرغم من أنك ستكون منشغلا بمزاج صديقك، إلا أن عليك تقييم مزاجك أيضا. كما وعليك متابعته للتدخل في حالة هبوطه لمدة معينة.

• لا تتوقف عن ممارسة النشاطات التي تستمتع بممارستها، فهذا أمر مهم لصحتك النفسية.

• خذ وقتا للاسترخاء، فهو يعد مهما لتتمكن من التعامل مع الضغط النفسي.

• ضع حدودا، فلن يكون بإمكانك أن تتواجد لمساعدة صديقك دائما. لذلك، رتب وقتك وضع حدودا للأوقات التي بإمكانك أن تقضيها معه وبمساعدته. فعلى سبيل المثال، اجعل وقتا خاصا لك لا تستقبل فيه المكالمات.

• لا تمتنع عن الذهاب للمناسبات الاجتماعية كون صديقك لن يحضر، فهذا يجب ألا يمنعك من الحضور.

• اطلب المساعدة إن احتجت لها، فيجب عليك أنت أيضا أن تعتني بنفسك، وأهم شيء هو الاعتناء بصحتك النفسية، فتحدث مع شخص تثق به.

• راقب مزاجك، فعلى الرغم من أنك ستكون منشغلا بمزاج صديقك، إلا أن عليك تقييم مزاجك أيضا. كما وعليك متابعته للتدخل في حالة هبوطه لمدة معينة. • لا تتوقف عن ممارسة النشاطات التي تستمتع بممارستها، فهذا أمر مهم لصحتك النفسية. • خذ وقتا للاسترخاء، فهو يعد مهما لتتمكن من التعامل مع الضغط النفسي. • ضع حدودا، فلن يكون بإمكانك أن تتواجد لمساعدة صديقك دائما. لذلك، رتب وقتك وضع حدودا للأوقات التي بإمكانك أن تقضيها معه وبمساعدته. فعلى سبيل المثال، اجعل وقتا خاصا لك لا تستقبل فيه المكالمات. • لا تمتنع عن الذهاب للمناسبات الاجتماعية كون صديقك لن يحضر، فهذا يجب ألا يمنعك من الحضور. • اطلب المساعدة إن احتجت لها، فيجب عليك أنت أيضا أن تعتني بنفسك، وأهم شيء هو الاعتناء بصحتك النفسية، فتحدث مع شخص تثق به.

ليما علي عبد

مترجمة طبية وكاتبة محتوى طبي

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