كيف تسهم أمثال شعبية بـ”تحجيم” الطموحات وتبديد الأحلام؟

ربى الرياحي

عمان- “لا تتطلع لفوق بتنكسر رقبتك”.. “على قد لحافك مد رجليك”.. “خليك بجنب الحيط”؛ هذه بعض من الأمثال التي يلجأ إليها البعض، وكأنهم “يستقصدون” هدم طموحات وأحلام وآمال الآخرين، لا يعلمون أنهم بهذه الطريقة يطفئون الحماس في داخل كل من يسعى الى التقدم والتفوق، ويريد أن يعيش حياة أفضل.

وبحسب اعتقادهم، فإن استخدام مثل هذه العبارات المحبطة نابع أحيانا من نية الحماية لهؤلاء الأشخاص، وتفاديا لمحطة الفشل، أو من تجربة لا يحمد عقباها.

طموحات يتم تحجيمها، وأخرى تبددها الكلمات المثبطة والمحملة باليأس والاستسلام، فهناك من توقفه تلك الكلمات وتكبله، فيتخلى عن أحلامه وهناك من لا يتأثر أبدا بما يقال، بل على العكس يحول كل العبارات المحبطة إلى طاقة يشحذ من خلالها همته مصمما على تحقيق ما يريده ويطمح إليه.

ارتكن رامي للخوف والاستسلام واليأس، وقرر أن يستمع لآراء المحبطين. عمله في التجارة لم يكن كافيا لأن يجعل منه مغامرا شرسا يعرف بالضبط ما الذي عليه أن يفعله، هو رضي أن يتنازل عن حلمه في أن يصبح تاجرا كبيرا. كلمات من هنا وهناك “اوعك تغامر بلاش تخسر وترجع سنين لورا”، تلقى على مسامعه من قبل بعض المقربين له، كلها كانت مشحونة بالتشاؤم والإحباط.

يقول إنه كانت لديه رغبة كبيرة في أن يوسع محله ويكبر تجارته، لكنه لم يجد أبدا التشجيع، الكل حوله كانوا يرفضون الفكرة خوفا عليه من الخسارة. ويبين أنه ظل متأثرا فترة طويلة بعبارة صديقه المقرب عندما قال له “لا تتطلع لفوق بتنكسر رقبتك”، هذه العبارة وحدها كانت كفيلة بأن تثنيه عن قراره وتبدد حلمه وتبقيه مكانه.

أما ريم سعد وهي طالبة في الثانوية العامة، فتقول إن حصولها على معدل 80 في التوجيهي لم يدخلها التخصص الذي تحبه، وهو تخصص اللغات، لذا لم تجد حلا سوى أن تعيد بعض المواد لترفع معدلها، موضحة أن هذا القرار لم يكسب تأييد الجميع بل واجه معارضة من قبل بعض أهلها وصديقاتها غير أنها ظلت مصممة على قرارها.

ريم رأت أن عليها أن تصم أذنيها عن كل الجمل التي من شأنها أن تحبطها أو تقلل من حماسها، وفعلا بذلت في هذه المرة جهدا مضاعفا لتكون على قدر طموحها جديرة بكل ما تريد أن تصل إليه. تمسكها بحلمها جعلها أكثر قوة وزاد حتما من شغفها، هي أرادت أن تتجاوز هذه المرحلة بالتفوق، لذلك كانت تستمع فقط للعبارات المحفزة الداعمة، أما المحبطة تلك فلم تكن إلا سببا في رفع عزيمتها والسعي من أجل هدفها.

وتذكر أن إحدى قريباتها، قالت لها “احلمي على قدك.. هاي الجامعة تحديدا بدها معدل عالي جدا وما رح تكوني فيها”، لكن ذلك الكلام كله لم تأخذ به ريم أبدا، بل تمسكت أكثر بحلمها وبالفعل تحقق ما أرادت فقد حصلت على معدل 93، مثبتة بذلك أن الطموح يجب أن يكون سقفه عاليا لنستحق ما نريد.

الاختصاصي النفسي الدكتور علي الغزو، يبين أن مثل هذه العبارات “على قد لحافك مد رجليك”، “لا تتطلع لفوق بتنكسر رقبتك”، “خليك بجنب الحيط”، وغيرها من الأمثال، جزء منها لم يأت من فراغ، وإنما جاءت نتيجة تجارب ومواقف وسلوكات حدثت فعلا. يقول إن هناك بعض الأشخاص الذين يقررون أن يدخلوا في مشاريع كبيرة دون أن تكون لديهم الخبرة، هؤلاء لا يمتلكون أبسط المؤهلات لينجحوا، كما أنهم غير قادرين على التخطيط جيدا ودراسة خطواتهم لذا تكون النتيجة الفشل. وهنا إصرارهم على تكرار التجربة رغم قلة خبرتهم يعد عنادا ومكابرة وقد يكون الحكم عليهم من خلال هذه العبارات القاسية من أجل حمايتهم وتجنيبهم الخسارة.

لكن الأمر يختلف تماما، وفق رأي الغزو، في حال إذا كان الشخص منظما، ولديه العلم والخبرة والدافعية، فلا بد هنا من دعمه وتشجيعه والوقوف إلى جانبه حتى لو لم تسعفه الظروف وكانت سببا في فشله.

ويلفت إلى أن تأثير هذه العبارات يرجع في الدرجة الأولى إلى طبيعة الشخص ومدى تمسكه بطموحه، مشددا على عدم التسرع في الحكم وتشجيع كل إنسان طموح واثق من إمكاناته ولديه القدرة الفكرية والمادية لتحقيق حلمه. كما من الضروري جدا الانتباه إلى خطورة هذه العبارات وتأثيرها النفسي في قلب المتلقي واللجوء إليها فقط من باب النصيحة عندما يكون الشخص غير واع لكل ما يفعله.

وينوه إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين قد يستخدمون مثل هذه العبارات الهدامة نتيجة حقدهم على الآخر، وحسدهم وغيرتهم منه، لذا ينبغي على المتلقي أن يكون يقظا قادرا على تحديد مقصد كل شخص ومعرفة الهدف من وراء كلامه المثبط.

وبحسب قول الغزو، أحيانا الشعور بالنقص يدفع الشخص إلى التقليل من كل من يريد أن يطور نفسه، فيلجأ لتلك العبارات راغبا في تحطيمه وإبعاده عن أهدافه، لكن إذا كان الآخر أي الإنسان الطموح لديه ثقة عالية بنفسه ويسير ضمن مخطط على قدر كبير من الشغف والحماس، فحتما سيتغلب على كل المثبطات من خلال نجاحاته المستمرة.

ويؤكد أهمية أن يقترن الطموح بالتنفيذ والابتعاد قدر الإمكان عن الأشخاص المحبطين الذين يتفننون في وضع العراقيل والعقبات أمام كل من يريد أن ينجح ويتطور.