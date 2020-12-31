كيف تصبح العادات الصحية نمط حياة؟

عمان- إنه العام الجديد! حان الوقت لأن نمنح أنفسنا بداية جديدة، ونتصادق مع أنفسنا لنغير حياتنا.

إليكم مهامكم لهذا الشهر:

ابحثوا في خزائن مطابخكم عن جميع الأطعمة غير الصحية وتخلصوا منها! افرغوا مخابئكم(الأدراج) حيث تخفون ألواح الشوكولاتة وتخلصوا منها! افرغوا حقائب يدكم من جميع أطعمة الطوارئ وتخلصوا منها!

إذا شعرتم بالذنب أثناء التخلص من هذه الأطعمة، بإمكانكم وضعها في كيس هدايا وتقديمها للأصدقاء.

أوجه ندائي إلى متبعي الحميات: لنحول عاداتنا السيئة إلى عادات صحية ونعتني بأنفسنا!

من قال ان علينا الاشتراك في ناد رياضي بمبلغ مرتفع حتى نتخلص من الوزن الزائد؟ نمتلك ما نحتاج في منازلنا حتى نحول المطبخ إلى مشغل لفقدان الوزن. بعد تفريغ المطبخ من الأطعمة غير الصحية التي تجلب لكم المتاعب، توجهوا إلى السوق وقوموا بملء مطبخكم بالخضار والفواكه وأنواع البروتين المختلفة.

أفضل استثمار يمكنكم القيام به لهذا العام هو الاستثمار بأنفسكم، اختاروا حذاء مناسبا للمشي واستعدوا للحركة:

قوموا برياضة المشي لمدة 30 دقيقة أثناء سماعكم لأغانيكم المفضلة

لعمل تمارين تسريع نبضات القلب اصعدوا الدرج احملوا الأوزان لمرتين أو ثلاث في الأسبوع

ارقصوا على أنغام أغانيكم المفضلة

ابحثوا عن التمارين المناسبة لدرجة لياقتكم على اليوتيوب

لنتوقف عن الرضا بكل شيء على ما هو عليه. إذا لم يعجبنا شيء ما، فيجب أن نصنع تغييرات صغيرة من شأنها أن تحدث فرقاً كبيراً. ستنقذ هذه العادات الصغيرة حياتنا وتنقذ حياة أحباءنا الذين يتأثرون بنوع الطعام الموجود في المنزل.

حتى لو نجد التشجيع والدعم الذي نريد، علينا أن نتذكر أن العناية بأنفسنا وبأجسامنا هي مسؤوليتنا، فأجسامنا هي منحة من الله لنا.

إذا أحسنا العناية بها فسنحصد نتاج أعمالنا جسدياً ونفسياً. لذا بينما نحن نتخلص من الأطعمة السيئة، لنتخلص أيضاً من الأفكار السلبية. يمكننا فعل هذا بالتدريج مع كل فكرة إيجابية جديدة. أتمنى لكم حياة أسعد وأكثر إيجابية في 2021! لا تنتظروا حتى الغد.

أبدأوا من هذه اللحظة.

سونيا سلفيتي

مجلة نكهات عائلية