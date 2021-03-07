كيف تصبح شخصا إيجابيا بتغيير بسيط في سلوكياتك؟

ترجمة: حنان قدارة

لا بد أنك قد سمعت سابقًا بالمثل الذي يقول: تفاحة سيئة واحدة كفيلة بأن تدمر المجموعة كُلََّها! وهذا بالتأكيد صحيح،

لذلك يجب عليك دائمًا أن تُحاط بالأشخاص الإيجابيين أو أن تكون أنت الشخص الإيجابي الوحيد من بينهم.

وفقًا لموقع بور أوف بوزيتيفيتي ( power of positivity ) الصحي، هناك البعض من السلوكيات يمكنك القيام بها والتي ستجعل منك شخصًا إيجابيا وحيويا في وقت أصبح فيه اليأس والإحباط في حياتنا هو سيد الموقف خصوصا في ظل الجائحة وما يمر به العالم.

من هذه السلوكيات:

*مهما كان يومك سيئا كُن مهذبا و لطيف في تعاملك مع من حولك، فهذا بالتأكيد سيجعلك تحظى باحترامهم.

* اختلاف الرأي لا يُفسد للوِد قضية، فلا تحكم على أي شخصٍ كان إذا لم تتوافق الرأي أنت وهو.

* وصولك إلى السعادة المطلقة ليس بالأمر السهل بتاتًا، ولكن عليك أن تعاهد نفسك كل صباح أنك ستكون سعيد في كل يوم عند غض النظر عما يدور من حولك.

* عليك أن تكون شخصًا عطوفا ومتسامح.

*حتى ولو لم تكن راضيا عن تصرفات البعض أو طريقة تفكريهم فلا تدري عن المعارك التي يخوضونها يوميا فالتمس لهم الأعذار.

* كُن شاكرًا لما لديك من نِعم لا تعد ولا تحصى و قنوعًا لما تملُك.

* بعض الأشخاص لا يريدون البوح بما يشعرون به، ولكنهم يريدون الكتف الثابت الذي يمكن الاستناد عليه، حاول أن تكون أنت هذا الكتف.

* لا تُكن نمّاما.

بمعنى آخر لا تتكلم عن أحد من وراء ظهره فهذه من أسوء الصفات التي ستجعل منك شخصًا سلبيًا و مُنفرا لكل من حولك.

* لا تحاول التصنّع، بل كن فخورا بما أنت عليه مهما كان في نظرك صغير .

فغالبًا يميل الأكثرية لمن لا يتجرّدون من أصلهم لمن هم أكثر تواضعًا ومرونة.