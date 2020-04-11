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كيف تصنع كمامة للوقاية من فيروس كورونا؟

منذ 16 دقيقة
انفوجرافيك يوضح كيفية صنع كمامة منزلية
انفوجرافيك يوضح كيفية صنع كمامة منزلية

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عمان- الغد– مع وجود نقص في الكمامات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في بعض المناطق، قد تضطر إلى صناعة قناع وجه خاص بك في المنزل.

الخطوات التالية التي نشرها موقع “سي إن إن عربية” تساعدك في صنع كمامة لحماية نفسك، عملا أن كل 1 إنش يساوي 3 سم.

المواد التي ستحتاجها:

  • قطعتان من نسيج قطني بحجم 9 × 6 إنش (لكل قناع)
  • 4 شرائط من القماش، 2 × 16 إنش (لكل قناع)
  • مسطرة
  • ماكينة الخياطة أو إبرة وخيط
  • قلم رصاص
  • مقص
  • حفنة من دبابيس الخياطة
  • مكواة

طريقة العمل:

  • قم بقص القماش إلى مستطيلين بمقاس 9 × 6 إنش. ضعهما فوق بعض.
  • في الجزء العلوي من الجانب، قم بتثبيت أو وضع علامة بفتحة مقاسها 2 إنش في منتصف الحافة العلوية، بين نقطتي 3.5 و 5.5 إنش. بعد ذلك، قم بخياطة الحواف على جانبي المكان الذي قمت فيه بتثبيت الفتحة أو وضع علامة عليها. ستحتاج إلى فتحة بحجم 2 إنش لتحويل القناع إلى الجانب الأيمن
  • قم بخياطة الجوانب الثلاثة الأخرى من القناع لإغلاقها تماما
  • اقلب القناع على الجانب الأيمن من خلال الفتحة 2 إنش التي تركتها في الأعلى. ثم اضغط على القناع بمكواة للتخلص من التجاعيد
  • ضع المسطرة رأسياً بمحاذاة طول جانب 6 إنش من القناع. بدءًا من خط 1.5 إنش، قم بتثبيت المكان الذي ستخيط فيه الطيات على الجانب. تساعد هذه الطيات القناع على التمدد. ثبت مرة أخرى على الخطوط 2 و3 و3.5 و4.5 و5 إنش. ضع الدبوس عند خط 1.5 إنش إلى خط 2 إنش، لتكون قد صنعت أول طية! كرر مع 3 إنش إلى 3.5 إنش و4.5 إنش إلى خط 5 إنش. ثبت الطيات الجديدة، وكرر على الجانب الآخر
  • خيط جوانب القناع للأعلى حتى تصبح الطيات مسطحة

كيفية صنع مرابط القناع:

  • قم بقص أربعة شرائط من القماش بعرض 2 إنش وطول 16 إنش
  • قم بطيها في النصف بالطول
  • اقلبها على طول 4/1 إنش من الجانب الطويل
  • قم بكيها في مكانها، ثم قم بخياطة الجانب الطويل لإغلاقها تماما
  • ثبت المرابط من كل زاوية من القناع
  • خيط حول محيط القناع ليتم تثبيت المرابط – وبات القناع جاهزا للاستخدام.
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