كيف تعالج الأمراض الصدفية؟

ليما علي عبد

عمان- لا يقتصر مرض الصدفية على الجلد، إذ إنه أيضا قد يصيب المفاصل ومناطق أخرى من الجسد في بعض الحالات. وهذه الأمراض لم يكتشف لها حتى الآن علاج شافٍ، غير أن العلاجات التي تخفف الأعراض والنوبات موجودة وبتزايد. ويشار إلى أن العلاجات الأحدث تعد أكثر فعالية من سابقاتها.

هذا ما ذكره موقع “WebMD” الذي أوضح أن ترسانة الأدوية التي تستهدف الصدفية تتزايد بتسارع، وهذا يعد مهما كونه يعطي خيارات بديلة في حالة فشل أحد الأدوية في منح التحسن المتوقع للمصاب أو تسبب في إصابته بآثار جانبية شديدة. فتأثير أي دواء في الجسد يختلف بين شخص وآخر.

ومن الجدير بالذكر أن تسليط الضوء على الأمراض الصدفية بدأ يتضح منذ نحو 10-15 عاما فقط، ومنذ ذلك الحين وتشخيصها أصبح أسهل.

الأدوية البيولوجية لعلاج الأمراض الصدفية

تعد أمراض الصدفية أمراضا مخادعة، إذ إنها قد تصيب مناطق مختلفة من الجسم في آن واحد. فالأعراض الالتهابية الناجمة عنها قد تصيب واحدة أو أكثر من المناطق الجسدية الآتية: