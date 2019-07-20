كيف تعالج المرض النفسي ذاتيا؟

ليما علي عبد
عمان– الحياة مع المرض النفسي ليست سهلة، وعلى الرغم من أن العلاجات الدوائية والنفسية (العلاج بالكلام) تساعد المصاب بشكل رائع، إلا أن بعض المصابين بالأمراض النفسية يحتاجون إلى القيام بالمزيد للسيطرة على ما لديهم من أعراض. بعض الأساليب تتضمن ممارسة التمارين الرياضية والتأمل وعيش الحاضر بشكل أعمق، غير أن هناك أساليب لا يعرفها العديدون تساعد على ذلك ولا يستغرق القيام بها وقتا طويلا. هذا ما ذكره موقع “www.nami.org” الذي أضاف أن إيجاد أساليب السيطرة المناسبة للشخص يأخذ بعض الوقت ويحتاج إلى الصبر. وآتيا بعض من هذه الأساليب التي ينصح بها خبراء الصحة النفسية:
- التقبل المطلق: وذلك معناه التقبل الكامل والتام للشيء في أعماق الروح من القلب والعقل. فهذا ينطبق على المرض النفسي، فأنت لا تستطيع تغيير حقيقة كونك مصابا به، فأي وقت تقضيه في محاولة تخيل عدم وجوده أو رفضه هو فقط هدر لطاقاتك الثمينة. لذلك، تقبل نفسك كما هي وتقبل مرضك النفسي، واهتم بنفسك في محاولة الخروج منه.
- التنفس العميق: أفضل طريقة لتهدئة القلق هي التنفس العميق. هناك مبدأ الـ5، 3، 7 وهو كالآتي:
• استنشاق الهواء لمدة 5 ثوان.
• كتم الهواء لمدة 3 ثوان.
• إخراج الزفير لمدة 7 ثوان.
فتكرار ذلك يرسل رسالة للدماغ مفادها أن كل شيء على ما يرام، مما يجعل القلب يبطئ من تسارعه وتبدأ بالاسترخاء، وأحيانا يتم ذلك من دون حتى أن تلاحظه.
- التفكير المعاكس للمشاعر: هذا النوع من التفكير هو كما يبدو، أي أن تتصرف بعكس ما تقوله لك مشاعرك. فعلى سبيل المثال، إن كنت تشعر بالضيق وترغب بالانعزال فإن ذلك يعني أن تقوم بالاختلاط بالآخرين. ويعد هذا الأسلوب من أصعب الأساليب للتطبيق، ولكن إن كنت تستطيع القيام به، فإن النتائج ستكون رائعة.
- طريقة الحواس الخمس: لاستخدام هذا الأسلوب، عليك بدلا من التركيز على شيء ما أن تركز على كل ما يمر في حواسك خلال لحظة معينة. فعلى سبيل المثال، إن أتتك نوبة هلع، حاول التركيز على حركة ساعة يدك، وصوت من حولك، ورائحة جدران غرفتك، وامضغ العلكة لتشعر بالطعم. سيأخذ كل ذلك منك ثوان قليلة، لكنه يساعد على إبقائك في الحاضر وأيضا على التركيز على ما هو حقيقي ويحدث الآن.
- الوعي للمشاعر: إن كنت تعيش حالة من إنكار المشاعر فستحتاج السيطرة عليها منك وقتا وجهدا أكبر، فبمجرد أن تدركها تصبح قادرا على التعامل معها. فإن كنت قلقا، فدع نفسك تشعر بالقلق لدقائق ومن ثم ابدأ بممارسة التأمل. فكن على تواصل مع مشاعرك وتقبلها.