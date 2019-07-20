كيف تعالج المرض النفسي ذاتيا؟

ليما علي عبد

عمان– الحياة مع المرض النفسي ليست سهلة، وعلى الرغم من أن العلاجات الدوائية والنفسية (العلاج بالكلام) تساعد المصاب بشكل رائع، إلا أن بعض المصابين بالأمراض النفسية يحتاجون إلى القيام بالمزيد للسيطرة على ما لديهم من أعراض. بعض الأساليب تتضمن ممارسة التمارين الرياضية والتأمل وعيش الحاضر بشكل أعمق، غير أن هناك أساليب لا يعرفها العديدون تساعد على ذلك ولا يستغرق القيام بها وقتا طويلا. هذا ما ذكره موقع “www.nami.org” الذي أضاف أن إيجاد أساليب السيطرة المناسبة للشخص يأخذ بعض الوقت ويحتاج إلى الصبر. وآتيا بعض من هذه الأساليب التي ينصح بها خبراء الصحة النفسية: