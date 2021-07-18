كيف تعاون متجر تطبيقات هواوي AppGallery وشركة طلبات لتوفير تجربة عملاء تعدّ الأفضل في فئتها؟

على مدار ما يقرب من عامين، تعاونت شركة هواوي، وهي تعدّ عملاقًا بالتكنولوجيا العالمية، مع “طلبات”؛ منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإنشاء مجموعة من المبادرات، لتطوير تجربة سَلِسة للعملاء على المنصات، وكذلك لمواصلة وضع علاماتهم التجارية علامةً رائدةً تقنيًّا في قطاع أعمالهم.

أجرينا حوارًا مع أونُر آلجون، نائب الرئيس لاستراتيجيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “طلبات”، والذي شارك معنا بعض الأفكار حول التعاون مع شركة هواوي، منذ اندماج تطبيق “طلبات” بمتجر AppGallery؛ منصة التوزيع الرسمية لدى هواوي، وثالث أكبر متجر للتطبيقات على مستوى العالم.

لماذا قررت “طلبات” الدخول في شراكة مع شركة هواوي ودمج متجر AppGallery؟

تعدّ شركة هواوي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم؛ حيث تضم أكثر من 730 مليون مستخدم للهواتف الذكية. في هذه المنطقة، تطورت الشركة لتصبح محترفًا تقنيًا رائدًا أيضًا. أظهرت بياناتنا زيادة واضحة في طلبات عملائنا على تطبيق “طلبات” من خلال أجهزة هواوي، وبالأخص في بعض أسواقنا عالية النمو مثل مصر.

ونظرًا لأن تجربة العملاء تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا ولشركة هواوي، فإن العمل عن كثب بين فريق هواوي و”طلبات” لابتكار تجربة متكاملة حقًا لعملاء هواوي كان الخطوة المنطقية التالية.

بالنهاية، نحن نعمل في مجال تنافسي وسريع الحركة، وهذا هو سبب أهمية الشراكات. من خلال الجمع بين مؤسستين تقنيتين عظيمتين معًا، ومن خلال حلول تعتمد على البيانات، فإننا نلبي بشكل أساسي احتياجات العملاء، قبل أن يضطروا إلى البحث عن الحل!

منذ متى تعمل مؤسستك مع فريق AppGallery، وما هي المبادرات الرئيسية التي تم إجراؤها حتى الآن؟

نحن نعمل مع شركة هواوي وفريق AppGallery منذ عام 2019؛ إذ كانوا شريكًا داعمًا وجديرًا بالثقة للغاية لشركتنا، فقد رأينا قيمة حقيقية في حب استطلاعهم لأعمالنا وعقليتهم المبنية على مبدأ العميل أولًا. فالأمر لا يتعلق فقط بإنشاء شراكة مؤسّسية، بل بكيفية قيامنا بالشيء الصحيح لعملائنا المشتركين.

لقد عملنا عن كثب في جميع أسواقنا التسعة وأطلقنا حملات كبيرة ذات علامات تجارية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كانت إحدى حملاتنا الرئيسية هي حملة تغيير علامتنا التجارية من “اطلب – Otlob” إلى “طلبات” في مصر؛ حيث أنشأنا حملة ذات علامة تجارية مشتركة من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الترويجية لإفادة المستخدمين النهائيين للهواتف الذكية من هواوي وزيادة الوعي والتعريف بتطبيق “طلبات” تحت الاسم الجديد في مصر. كان نجاح هذه الحملة مذهلًا؛ حيث وصلت إلى 94% من الجمهور المستهدف، وشهدنا زيادة بنسبة %240 في التنزيلات.

إلا أن شراكتنا تتخطى أكثر من كونها مجرد حملات دعائية؛ حيث يتعلق الأمر بالعمل معًا لتغيير طريقة تجربة عملائنا لتطبيق “طلبات” على أجهزة هواوي الخاصة بهم، وذلك يتضمن تعديلات صغيرة، مثل دمج موجز الأخبار الذي يسمح للمستخدمين بالوصول الفوري إلى تطبيق “طلبات” بضغطة زر بسيطة. ومن خلال هذا التكامل، شهدنا زيادة كبيرة في التفاعل بنسبة 144%، والتي كانت بلا شك عامل تغيير في قواعد اللعبة على منصة هواوي.

وشاركنا شركة هواوي بصفتها مطور من الناحية التقنية؛ فتطبيق وموقع “طلبات” يعدّ واحدًا من أوّل تطبيقات الطعام والتوصيل في المنطقة الذي يُشغّل تطبيقه على مجموعة الأجهزة الفائقة لدى هواوي التي تم إطلاقها حديثًا.

يسمح هذا لتطبيقنا بالتوصيل بسلاسة مع ساعات هواوي الذكية الرائدة؛ HUAWEI WATCH 3، وPro HUAWEI WATCH 3، مما يقدم للمستخدمين تجربة أكثر ملاءمة وسلاسة وأمانًا. بالإضافة إلى أنه عند الطلب من تطبيق “طلبات”، فإن الساعة الذكية تتحول إلى مساعد ذكي، مما يسمح لعملائنا بتتبع حالة طلباتهم والحصول على إشعارات مباشرة من معصمهم!

ما الذي تتوقعه من الشراكة مع متجر تطبيقات هواوي AppGallery من الناحية التجارية؟

جميع شراكاتنا المؤسسية التي باشرنا بها لها هدف واحد، هو تحسين تجربة نظامنا المتكامل وخدمة عملائنا، وشركائنا من أصحاب المطاعم والمتاجر، والسائقين، والموظّفين والمجتمع بأسره على نحوٍ أفضل. في هذه الحالة، تساعدنا فرصة التواجد الرئيسي على أجهزة هواوي في إنشاء تجربة سلسة لكل من عملائهم وعملائنا.

بطبيعة الحال، فإن هذه الشراكة ستسمح بتحسين الوعي والتعريف بالعلامة التجارية ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون معًا، والمضي قدمًا.

هل لديكم أي مشاريع مشتركة أخرى تخططون لها في المستقبل؟

كانت تجربتنا في العمل عن كثب مع شركة هواوي حتى الآن رائعة، ومن ثم لدينا العديد من المشاريع القادمة في طور الإعداد.

يتمثل أحد نقاط تركيزنا الرئيسية هنا في مؤسسة “طلبات” في أن يصبح التطبيق الأكثر شعبية وتنزيلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن يكون رفيقًا حقيقيًّا لعملائنا في حياتهم، ونعتقد أن بإمكان شركة هواوي الاستمرار في تقديم مساهمة كبيرة في ذلك. نحن متحمسون للغاية لمواصلة العمل مع شركة هواوي لدمج المزيد من التقنيات المبتكرة.

وسوف يشمل ذلك إتاحة تطبيق “طلبات” على منصات Petal Search وPetal Maps من هواوي، بالإضافة إلى مجموعة أجهزة هواوي الفائقة مثل تلفزيون الجيل التالي HUAWEI Vision S والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة الذي سيتم إطلاقه قريبًا في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا وعلاقتنا مع فريق هواوي الرائع، والمضي قدمًا للأمام!

يشار إلى أن تطبيق “طلبات” متاح في الأردن، ويمكن تحميله عبر النقر هنا.