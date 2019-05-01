كيف تعرف أنك من أصحاب الشخصية الحساسة؟

علاء علي عبد

عمان – تمر على المرء في بعض الأحيان أوقات يشعر خلالها بالإنهاك لأقصى درجة، وما يزيد الأمر سوءا أن يشعر بأنه لن يتمكن من أخذ استراحة على المدى القريب للتخلص من هذا الإنهاك، علما بأن المقصود هنا هو الإنهاك النفسي والجسدي لا الجسدي فقط.

يكفي المرء محادثة صغيرة قبل انتهاء دوام يوم الخميس مع مديره والمهام التي يسمع بأن عليه إنجازها، هذا يكفيه لأن يشعر بالإنهاك حتى خلال عطلته الأسبوعية على الرغم من أنه يفترض أن تكون راحة له من ليعود يستأنف عمله بكل نشاط، لكن هذا لا يحصل، هنا يمكن لهذا الشخص أن يدرك بأنه يحمل شخصية حساسة جدا.

تم تعريف الشخصية الحساسة بعدة أشكال، فمثلا نجد بأن الشخص الذي يبالغ بردود أفعاله يوصف بأنه صاحب شخصية حساسة، نفس الأمر ينطبق على الشخص الذي يشعر بالحزن عندما توجه له أي كلمة انتقاد.

لكن إحدى الدراسات قامت بتقديم تعريف مختلف لصاحب الشخصية الحساسة، حيث وجدت أنه ذلك الشخص الذي لديه جهاز عصبي حساس يتيح له إدراك كافة التفاصيل من حوله مهما بلغت دقتها، وأنه من السهل أن يشعر بالإنهاك في بيئة عالية النشاط.

هذا التعريف يجعلنا ندرك بأن هذه الشخصية شائعة جدا بيننا. أيضا فمن الأشياء التي قد يراها البعض غريبة نوعا ما أن ما يقارب من 30% من الأشخاص الذين يمكن اعتبارهم حساسين بشكل مفرط، تبين أنهم ليسوا انطوائيين بل منفتحون على من حولهم.

أيضا علينا أن ندرك أن كون المرء صاحب شخصية حساسة فإن هذا أمر لا يعد سيئا كما ينظر لها البعض. وحتى يتمكن المرء من التأكد بأنه صاحب شخصية حساسة فعلا فليبحث عن العلامات التالية التي لو افتقد واحدة منها فقط فيكون خارج نادي أصحاب الشخصيات الحساسة: