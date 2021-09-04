كيف تعرف أن الوقت قد حان للاستقالة؟

الدوحة- يميل العديد من الموظفين إلى الاستقالة من وظائفهم بأعداد كبيرة في جميع أنحاء العالم، ولكنهم قد يفعلون ذلك بطريقة خاطئة وفي الوقت غير المناسب.

في تقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت” (The Independent) البريطانية، تستعرض الكاتبة كايت نغ قائمة أبرز الأسئلة التي يجب أن نطرحها على أنفسنا قبل الاستقالة من وظائفنا، وكيفية القيام بذلك بطريقة صحيحة.

وتذكر الكاتبة أن رفع قيود الإغلاق أدى إلى هجرة جماعية غير مسبوقة للموظفين الذين اضطروا لترك الوظائف التي كانوا يشغلونها قبل تفشي جائحة “كورونا”، وهي ظاهرة أطلق عليها بعض الخبراء الاقتصاديين اسم “الاستقالة الكبرى”.

وخلال الأشهر الـ18 الماضية، أجبر الناس في جميع أنحاء العالم على إعادة النظر في حياتهم من منظور مختلف، بما في ذلك ما يفعلونه لكسب لقمة العيش. وتظهر البيانات أن العديد منهم يختارون ترك وظائفهم التي لا يحبونها بالفعل.

وتبين الكاتبة أن عدد الوظائف الشاغرة بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو(تموز)، وأصبح هناك حوالي مليون وظيفة شاغرة في المملكة المتحدة لأول مرة، كما وجدت دراسة أجرتها شركة برمجيات الموارد البشرية “بيرسونيو” أن 38 % من الموظفين يعتزمون الاستقالة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبحسب المدربة المهنية فيكتوريا ماكلين، فإن العديد من الناس تركوا وظائفهم لأن أولوياتهم تغيرت بعد الوباء. وصرحت لصحيفة الإندبندنت قائلة “نذهب إلى العمل لكسب المال، ولكن في الواقع هناك الكثير من الطرق لكسب المال، وبات الناس يدركون ذلك الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافت “نحن نريد أن نشعر بالرضا، وأن نتحدى، ونريد أن نتطور ونزدهر. وعندما تزدهر وتكون سعيدا في عملك يمكن أن تتغير حياتك حقا وتشعر بالسعادة في كل جزء منها”.

متى أعرف أن الوقت قد حان للاستقالة من العمل؟

تقول ماكلين إن هناك 3 عناصر تلعب دورها عند التفكير فيما يجب أن تفعله في حياتك المهنية، وتشمل هذه العناصر الشركة التي تعمل بها والمنصب الذي تشغله والقطاع الذي تعمل فيه.

وتوضح أنك “قد تكون في الشركة المثالية بالنسبة لك، ولكن في المكان الخطأ، أو قد تكون في المكان المناسب ولكن في القطاع الخطأ، وهذا ما قد يدفعك إلى الرغبة بالاستقالة”. كما تشير إلى أن “من الجيد معرفة ما إذا كان بإمكانك إجراء محادثة مهنية مثمرة مع شخص ما في شركتك، حول تغيير وظيفتك دون الحاجة إلى تقديم استقالتك، وهو ما قد تجد فيه سعادتك أكثر”.

مع ذلك، هناك عدد من الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك إذا كنت تفكر في الاستقالة. هل تشعر أنك تزدهر؟ هل تشعر باحترام المديرين والزملاء والثقة بالنفس في الوظيفة التي تشغلها؟ هل ثقافة الشركة جيدة لك؟ هل هناك فرص متاحة للتقدم الوظيفي؟

تنصح ماكلين بأنه “في حال كنت تشعر بالتعاسة في الوظيفة التي تشغلها، فقد حان الوقت للمضي قدما. فأي بيئة سامة أو مجرد الشعور بأن شركتك لا تعاملك بشكل جيد، هو أمر يستحق المراجعة”.-(الجزيرة نت)