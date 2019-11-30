كيف تعيدي الرومانسية لحياتك الزوجية؟

الغد– ما هي الرومانسية؟ في إجابتها عن هذا السؤال، تقول لورين هاروت مستشار العلاقات الزوجية عبر موقع Guy Stuff Counselin الخاص بالاستشارات الزوجية- كما نقلت الجزيرة- “يبدو وكأنه سؤال بسيط يحتاج إجابة بسيطة، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث إن معظمنا يقدم أمثلة على شكل الرومانسية بالنسبة له ولكنه لا يعرفها حقا.

وهي ببساطة مجموعة من السلوكيات التي تأتي من حالة ذهنية مرتبطة بالإثارة والغموض في حب شخص ما، والرغبة في أن يحبك في المقابل.

لهذا السبب ترتبط الرومانسية عادة ببداية العلاقة، حيث إننا نفعل ذلك بشكل تلقائي لضمان أن الشخص الذي نحبه يبقى معنا.

كيف تختفي؟

تقول سيلفيا سميث الكاتبة على موقع “زواج” إن الشكوى الشائعة بين الأزواج هي تراجع الرومانسية في حياتهما وعدم وجود علاقة عاطفية بينهما. لهذا السبب، يساوي الكثيرون بين عدم وجود الرومانسية وبين الحب الذي اختفى. لكن الأمرين لا يستويان، لأنه إذا لم يعد زوجك رومانسيا فهذا لا يعني أنه لم يعد يحبك.

زواج خالي الدسم

هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ تجيب هاروت قائلة: بصفة عامة يمكن الإجابة بـ “لا” الزواج الذي يخلو تماما من السلوكيات الرومانسية ليس سعيدا جدا، وذلك لأن غياب الرومانسية في الزواج يمكن أن يؤدي إلى بعض العواقب. كما أن المرأة غالبا وبسبب طبيعتها الأنثوية تعاني من قلة الرومانسية وعدم وجود شغف بالزواج.

آثار انعدام الرومانسية

قد يبدو سخيفا للبعض أن تشعر المرأة بالضيق بسبب عدم وجود رومانسية في علاقتها الزوجية، لكن آثار غياب الرومانسية في يمكن أن يخلق آثارا جانبية تؤدي إلى خلافات زوجية مستمرة. إليك بعض تلك الآثار وفقا لمقال سيلفيا على موقع “زواج”.

عدم الأمان: يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الرومانسية إلى شعور المرأة بعدم الأمان، فتبدأ في التساؤل عما إذا كان زوجها مازال ينظر لها بنفس الطريقة أم لا.

الشعور بانعدام الجاذبية: تبدأ المرأة في التساؤل عما إذا كان شريك الحياة لم يعد ينجذب إليها. هنا يمكن أن تشعر بالألم بشكل خاص إذا تغير جسدها بشكل كبير عن بداية الزواج. وقد يؤدي انعدام الأمن هذا إلى الاكتئاب أو التصرف بطرق ضارة.

الشك والخيانة: إذا لم يعد زوجها يغمرها بالرومانسية التي كان يفعلها ذات يوم، فقد تبدأ في التساؤل عما إذا كانت هناك امرأة أخرى في حياته.

إقحام الرومانسية في حياتك

عدم وجود علاقة عاطفية ورومانسية لا يعني أن العلاقة ليست جيدة. قد يكون زوجك أبا ممتازا وشخصا اقتصاديا ماهرا وصديقا جيدا، وهذا قد يعوضك قليلا عن نقص الرومانسية لديه. وبالرغم من ذلك إليك ما يجب فعله وفقا لرأي هاروت وسميث، عندما لا تكون هناك رومانسية في حياتك التي تحبها.

قضاء الوقت معا: العلاقة الأسرية أكثر من مجرد أنشطة يومية يتم القيام بها كمهام يجب الانتهاء منها، يجب على الزوجين قضاء الوقت بصحبة بعضهما البعض، فهذا يخلق فرصا أكبر للود والصداقة والحب، كالاستمتاع باللعب سويا، مثال: لعبة الأسئلة، حيث يسأل كل واحد عشرة أسئلة للآخر حول حياته وماذا يفضل وما هي توقعاته عن مستقبلهما معا، فتأكد أن ممارسة هواية أو نشاط جديد معا يعزز من الاتصال الرومانسي.

التواصل عبر الكتابة: كتابة الرسائل النصية الرومانسية في بعض الأحيان تكون أسهل من قولها بصوت عال، وهي تزيد من الشعور بالحب تجاه الطرف الآخر خصوصا في غيابه.

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الكلمات اللطيفة والبسيطة: تعمد الخروج عن الروتين اليومي، من خلال قول أشياء بسيطة ولكن لها تأثير كبير مثل “أنت تبدو لطيفا اليوم، شكرا جزيلا على قيامك بهذه المهمة من أجلي، أنا أقدر ذلك حقا” فهذه الكلمات مفيدة حقا للعلاقة العاطفية بين الأزواج.

تقديم الهدايا: لفتة جيدة أن تقدمي بعض الهدايا الصغيرة لزوجك وربما هو سيفعل ذلك لاحقا، الهدايا ذات الطابع المفاجئ أيضا لها مفعول السحر، حتى وإن كان شيئا صغيرا وعاطفيا فهي تعني الكثير لزوجك.

طلب المساعدة: قد يجد المجتمع الذي تعيش فيه أن عدم وجود علاقة حب رومانسية بين الأزواج ليس مشكلة كبيرة، ولكن قد يؤدي ذلك بالفعل إلى مشكلات كبيرة أخرى، لذا فمن مصلحة الجميع أن تطلبي المساعدة في حال احتجت إليها بالفعل.

اتصل بطبيبك الخاص: من المفيد الاتصال بطبيبك في حال كنت تشك في تغييرات هرمونية تؤدي إلى الابتعاد العاطفي عن زوجك.

الاستشارة الزوجية: يمكن أن تساعد استشارات الزواج في تقرب الأزواج من بعضهم البعض والوصول إلى جذور المشكلات التي يواجهونها في علاقتهم.

زمام المبادرة: غالبا ما تترك النساء وظيفة الرومانسية للزوج، ولكن يجب ألا تخافي أبدا من تولي زمام المبادرة.

تذكري أن: ما هو رومانسي بالنسبة لك قد لا يكون رومانسيا بالنسبة لزوجك.