كيف تفتح هاتف سامسونغ رغم فقدان كلمة المرور؟

يواجه الكثير من أصحاب هواتف سامسونغ مشكلة عدم القدرة على التعامل مع الهاتف حال نسيان كلمة المرور.

عرض موقع “عربي تكنوميديا” حلا يمكن من خلاله إلغاء قفل هاتفك السامسونغ دون فقدان البيانات المهمة على الهاتف.

في البداية يجب أن تمتلك حساب سامسونغ مسجل على الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الطريقة، وأن يكون هاتفك متصلا بهذا الحساب.

لذا تعتمد هذه الطريقة على استخدام خدمة “Find My Mobile” من سامسونغ، ويمكنك اتباع هذه الخطوات لإلغاء قفل أي هاتف سامسونغ:

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فى البداية سنحتاج إلى هاتف أخر بخلاف الهاتف المغلق, حتى نتمكن من الوصول إلى خدمة “Find My Mobile” من سامسونغ .

بعد الدخول إلى هذا الرابط تظهر كل صفحة جديدة يجب أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة سامسونغ ID الخاصة بك وكلمة المرور .

تسجيل الدخول

بعد تسجيل الدخول بشكل صحيح يتم تحويلك تلقائياً إلى خريطة يتم عرض فيها جميع الأجهزة المسجلة على هذا الحساب وأماكن تواجدها.

ومن خلال الجانب الأيمن من الشاشة يمكنك ملاحظة وجود بعض الإجراءات التى يمكنك القيام بها مثل رنين الهاتف, وقفل الهاتف فى حالة السرقة,وحذف بياناتك من الهاتف بضغطة واحدة .

خاصة Unlock

بعد الضغط على هذا الاختيار تظهر لك صفحة أخرى تطلب منك إدخال بيانات حساب سامسونغ, نقوم بإدخالها بشكل صحيح ثم الضغط على متابعة أو Next .

الآن يمكنك الرجوع إلى هاتفك وملاحظة عدم وجود قفل شاشة نهائياً على الهاتف وبدون فقدان البيانات والتطبيقات الخاصة بك .

إلغاء قفل سامسونغ

بعد الخطوات السابقة ستجد أن الهاتف أصبح دون أى حماية حيث تؤدى هذه الطريقة بشكل أساسى إلى حذف جميع بيانات كلمة المرور مع الإبقاء على البيانات الأخرى كما هى, ويمكنك الآن تعيين كلمة مرور جديدة خاصة بك, وتعد هذه من أسهل الطرق التى يمكنك من خلالها إلغاء قفل أى هاتف سامسونغ .

(سبوتنيك)