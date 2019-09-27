كيف تقدم المساعدة لمن يمر بأزمة؟

علاء علي عبد
عمان- سواء تعلق الأمر بأحد الأقرباء أو الأصدقاء، فإن المرء كثيرا ما يجد نفسه في مواقف تتطلب منه تقديم المساعدة لمن يمر بأزمة ما، حتى لو اقتصرت هذه المساعدة على الدعم المعنوي، لكن المشكلة أن الكثيرين لا يدركون الطرق الصحيحة والملائمة لتقديم المساعدة، مما يجعل مساعدتهم إما بلا فائدة أو ربما تزيد الأمر سوءا.
فيما يلي عدد من الطرق التي يجب على المرء مراعاتها عند تقديم المساعدة لمن يحتاجها:
- تجنب أن تحاول تغيير شخص لو لم يكن مهتما بتغيير نفسه: أحيانا تدرك بدرجة كبيرة أن حل أزمة ذلك الصديق يكمن في تغيير عدد من سلوكياته، لكن حتى لو مهما بلغت درجة تأكدك تجنب دائما أن تصر عليه حتى يتغير بما أنه لا يملك الطاقة الكاملة والرغبة لتغيير نفسه.
- اعلم أن القليل من القسوة مطلوب في بعض الأحيان: الفاصل بين مساعدة شخص ما وتعريضه للضرر ما هو إلا خيط رفيع جدا. ففي كثير من الأحيان، وبدافع حرصك على أن لا ترى ذلك الشخص يعاني أكثر فإنك تقدم له مساعدة في غير محلها، مما يزيد الأمر سوءا. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يشتكي شخص يهمك من أزمة مادية، بطبيعة الحال، فإن الحل يكون من خلال تقديم مساعدة مادية له، لكن لو تكرر الأمر وكنت تعلم أنه شخص مبذر، ففي هذه الحالة يمكن أن يكون منحه المال ضررا له، ومن الأفضل التفكير بحل آخر يساعده على أن يكون أكثر قدرة على إدارة شؤونه.
- استمع جيدا لمن يحتاج المساعدة: بدلا من القفز مباشرة لتقديم النصح، احرص على أن تستمع جيدا لما يقوله لك الشخص الذي يمر بأزمة ما. واحرص على إظهار اهتمامك بما يقوله المرء ولا تتردد أن تطرح عليه الأسئلة حتى يتكون لديك فهم أعمق للمسألة.
- احرص على أن تكون مثالا يحتذى به: اهتمامك بنفسك وشؤونك يقوي من إمكانية تقبل النصائح التي تقدمها للآخرين. لذا، احرص على أن تكون صلبا في تعاملك مع أزماتك الخاصة ولا تكون مجرد ذلك الشخص المتظاهر بالقوة.
- تجنب تحويل نصيحتك لما يشبه المحاضرة المملة: اعلم أن الشخص قد يكون غير مهتم أن يسمع درجة الحكمة التي تتصف بها خصوصا عند إصدار الأحكام، بل على العكس، فإن استرسالك بهذا الأمر وبهذا الأسلوب لن يجعله يفكر إلا بكيفية التخلص من الإزعاج الذي تسببه له.