كيف تقدم المساعدة لمن يمر بأزمة؟

علاء علي عبد

عمان- سواء تعلق الأمر بأحد الأقرباء أو الأصدقاء، فإن المرء كثيرا ما يجد نفسه في مواقف تتطلب منه تقديم المساعدة لمن يمر بأزمة ما، حتى لو اقتصرت هذه المساعدة على الدعم المعنوي، لكن المشكلة أن الكثيرين لا يدركون الطرق الصحيحة والملائمة لتقديم المساعدة، مما يجعل مساعدتهم إما بلا فائدة أو ربما تزيد الأمر سوءا.

فيما يلي عدد من الطرق التي يجب على المرء مراعاتها عند تقديم المساعدة لمن يحتاجها: