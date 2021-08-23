كيف تقرأ لغة الجسد في الاجتماعات الافتراضية؟

الدوحة- تتحدث برامج القيادة كثيرا عن لغة الجسد وكيفية استخدامها لتكوين انطباع إيجابي وتمييز مشاعر الطرف الآخر عبر الإشارات غير اللفظية التي يرسلها جسده.

ومع انتقال الاجتماعات إلى الفضاء الافتراضي، يتساءل كثيرون عن كيفية قراءة لغة الجسد انطلاقا مما يمكن ملاحظته على شاشات الكمبيوتر.

في تقرير نشرته مجلة “فوربس” (Forbes) الأميركية، قالت الكاتبة كارول كينزي غومان إن اجتماعات تطبيق “زوم” تسلبنا العديد من الإشارات غير اللفظية، لكنها ما تزال تحتفظ ببعضها.

وفي ما يلي إشارات للغة الجسد تكشف عن مشاعر الناس ومدى تركيزهم، وجميعها في نطاق ما يمكن رؤيته على الشاشة.

إمالة الرأس أو تراجعه: تعد إمالة الرأس إشارة إلى أن الشخص الذي تتحدث إليه يبدي اهتماما وتفاعلا بالموضوع المطروح. في المقابل، عندما يستمع الناس إلى رسالة تشعرهم بشيء من عدم الراحة تتراجع رؤوسهم للخلف بعيدا عمن يتحدثون إليه، في محاولة لإيجاد مسافة بينهم.

رفع الرأس أو طأطأته: تطرقت الكاتبة إلى نتائج تجربة أجرتها على مجموعة من الطلاب المدخنين قبيل اختبار تحصيلي، إذ لاحظت أن الطلاب الذين كانوا يطلقون دخان السجائر للأعلى أبلوا بلاء أفضل في الاختبار، مقارنة مع نظائرهم الذين كانوا يدخنون مطأطئين رؤوسهم للأسفل؛ إذ تعمل مشاعر الثقة الكبيرة على رفع الرأس للأعلى بشكل لا إرادي، أو العكس.

إيماءات الرأس: عندما يومئ الأشخاص برأسهم ببطء، فيشير ذلك عادة إلى اهتمام متواصل بمن يتحدث، في حين يشير الإيماء السريع إلى نفاد الصبر إزاء المتحدث أو رغبة المستمع في أخذ دوره في الحديث.

ملامسة الوجه: تحت الضغط، يقوم الناس بتهدئة أنفسهم بعدة طرق. وتقوم النساء عادةً بالعبث في شعرهن، ويلمس الرجال لحاهم. للحصول على شعور سريع بالراحة من المواقف العصيبة، فإننا نلمس وجوهنا (الذقن والشفتين والخد والأنف والجبهة) التي تبعث شعورا بالهدوء والراحة بشكل سريع وبسيط.

اتساع العينين: قالت الكاتبة إن توسع العينين الذي يشير إلى مشاعر إيجابية يصاحبه ارتفاع في الحاجبين وفتح الفم قليلا. وبالإمكان ملاحظة نسخة مصغرة من هذا التعبير عندما يتحدث الناس عما يحبونه.

اتساع بؤبؤ العين: يمكن أن تتسبب العديد من المحفزات الجسدية في اتساع بؤبؤ العين، ولكن قد يكون هناك سبب عاطفي أيضا. وأظهرت الدراسات التي أجراها عالم النفس إيكهارد هيس أن البؤبؤ يتسع من دون وعي من صاحبه عندما تبصر العين شيئا مستحبا أو مثيرا.

الدموع: بشكل عام، يعد تكوين الدموع استجابة جسدية للحساسية والجزيئات الغريبة في العين أو الشعور بالألم، لكنها تظهر بسبب المحفزات العاطفية القوية أيضًا.

رفع الحاجب: عندما يفتقر أحدهم للثقة في ما قال وما إذا كان الطرف الآخر يصدقه، فقد ترى الحاجبين يرتفعان لوهلة. يكون ذلك بمثابة سؤال: “هل ما قمت به صحيح؟” أو “ما رأيك في ما قلته؟” تأتي علامة رفع الحاجبين ببطء عادة، على مدى بضع ثوان، جنبًا إلى جنب مع إمالة الرأس في نهاية الجملة كسؤال غير لفظي لمعرفة إذا كان المستمع قد فهم.

الابتسامات: تعد الابتسامة المزيفة أكثر تعابير الوجه المستخدمة لإخفاء مشاعر أخرى مثل الاستياء أو الغضب. ومن السهل ارتداء ابتسامة مزيفة، لكن من السهل رصدها أيضًا. -(الجزيرة نت)

ابتلاع الريق: يكون ابتلاع الريق واضحًا بشكل خاص عند الذكور بسبب حركة تفاحة آدم لأعلى ولأسفل، بما تسمى “قفزة تفاحة آدم”. تعد هذه القفزة علامة على القلق العاطفي أو الإحراج أو التوتر، أو حتى على رفض شديد لوجهة نظر الطرف المقابل.

وختمت الكاتبة بأن الإشارات غير اللفظية تقدم نظرة ثاقبة عن حالتنا العاطفية، مما يجعلها جوهرية في أي عملية تواصل بشري. لتحقيق أفضل نتائج ومخرجات من اجتماعاتك الافتراضية، وتأكد من إبراز العديد من الحركات الجسدية لتعزيز التفاعل والتركيز لدى جميع أطراف الاجتماع-(الجزيرة نت)