كيف تكسب المال من “إنستغرام” وكم يجني المؤثرون؟

لا بد أنك سمعت عن الأرباح التي يحققها مشاهير إنستغرام، ومن المحتمل أن تكون راغباً في كسب المال مثلهم. وعليك أن تعرف أن شركات كثيرة أصبحت تحب الإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها إنستغرام بدلاً من الاعتماد على وسائل الدعاية التقليدية.

كم يجني المؤثرون من إنستغرام؟

حسب تقرير نشره موقع Nerd Wallet، يمكن أن يجني المؤثر الذي يملك مليون متابع، نحو 670 دولاراً مقابل المنشور. ويمكن لصانع المحتوى الذي يملك 100 ألف متابع نحو 200 دولار مقابل المنشور، بينما يجني من يملك 10 آلاف متابع نحو 88 دولاراً مقابل المنشور.

كم متابع تحتاج للبدء بجني المال؟

إن كان لديك 1000 متابع فقط، فقد يكون ذلك كافياً للبدء بجني المال، النقطة الأساسية لنجاح ذلك هي التفاعل، فالمتابعون الذين يعجبون ويشاركون ويعلقون على منشوراتك هم الأكثر فائدة.

5 طرق مجربة لجني المال من إنستغرام

الحصول على الرعاية

المنشورات أو القصص التي تكون لها رعاية هي الطريقة الرئيسية، التي يمكن من خلالها للمستخدمين أن يحصلوا على المال. على سبيل المثال، إن كان سيل الأخبار لديك يركز على صور لشيء ما، مثل السيارات، فقد ترغب شركة سيارات بدفع المال إليك لتنشر صورة تحتوي على منتج لها.

إذن عليك أن تبحث عن شركات لها علاقة بالأمور التي تنشر عنها أو المحتوى الذي تقدمه لكي توفر لك الرعاية وتدفع لك مقابل الترويج لها.

روِّج لأعمالك

هناك طرق أخرى لاستخدام إنستغرام من أجل جني المال، مثل أن تنشئ حساباً تجارياً لكي تساعد تجارتك على النمو. إذا كان لديك متجر تبيع فيه سلعاً معينة، فترويجها عبر ذلك الحساب قد يكون مفيداً، ولكن لا بد أن يبدو الحساب احترافياً.

استخدام إنستغرام لبيع الأشياء التي لم تعد تريدها

ربما لا تكون لديك تجارة ما أو متجر في مكان ما، ولكنك تملك أشياء لم تعد ترغب في اقتنائها. وبدلاً من رميها أو عرضها للبيع عن طريق الغير، من الممكن استخدام حساب إنستغرام لنشر صور لها وترويجها.

احصل على الشارات من خلال الفيديوهات المباشرة

يمكن جني المال مباشرة من جمهورك عندما تشارك مقاطع فيديو مباشرة من خلال خاصية البث المباشر المتوفرة في إنستغرام. وفي حال كانت لديك موهبة أو منتجات لعرضها، باستطاعة المشاهدين أن يشتروا الشارات، وهي عبارة عن إكرامية أو دعم لصانع المحتوى. تكلف الشارة 99 سنتاً أو 1.99 دولار أو 4.99 دولار.

اجعل مقاطع الفيديو تحقق المال من الإعلانات التجارية

السماح للشركات بإضافة دعايات وإعلانات تجارية أثناء مقاطع الفيديو التي تنشرها. ويمكن تفعيل ذلك من إعدادات حساب صانع المحتوى وتفعيل خيار جني المال من إعلانات الفيديو.