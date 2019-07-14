تكنولوجياحياتنا

كيف تمنع جوجل من التجسس على هاتفك؟

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

برلين– تقوم شركة جوجل بجمع بيانات عن مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد لاستخدامها بعد ذلك في الإعلانات الموجهة، وهو ما يسبب إزعاجا للكثيرين.

وأوضحت مجلة “connect” الألمانية أنه يمكن للمستخدم منع جوجل من التجسس على هاتفه الذكي من خلال الإعدادات المناسبة؛ حيث يمكن تعطيل مزامنة الخدمات غير المستخدمة عبر (Accounts/Google).

وفي تطبيق لوحة المفاتيح Gboard ينبغي تعطيل (Personal dictionary) و (Share usage statistics).

وفي الإعدادات الموجودة ضمن (Apps) ينصح الخبراء بإلغاء تثبيت جميع تطبيقات Google غير الضرورية أو تعطيلها في حال عدم التمكن من إلغاء التثبيت بسبب حماية التطبيق.

وينصح الخبراء أيضا بإيقاف تشغيل النسخ الاحتياطي للسيرفر لقوائم المكالمات أو كلمات مرور WLAN عن طريق (Backup & Restore) الموجودة في الغالب تحت بند (System).

وعبر (Google/Ads) يمكن إلغاء تنشيط الإعلانات المخصصة. كما ينبغي إيقاف تسجيل جوجل لجميع الأماكن، التي تمت زيارتها (Location History).-(د ب ا)

مقالات ذات صلة

كرزون تحيي حفلا غنائيا بمهرجان صيف عمان

منذ ساعة واحدة

قبل السفر .. تدابير هامة لحماية بياناتك الحساسة

منذ ساعتين

المساواة بين الجنسين والتحرش: هل من علاقة؟

منذ 4 ساعات

الفواكه تهددك بالكبد الدهني.. كيف ذلك؟

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock