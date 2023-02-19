كيف تميز بين “الخمسين” الحقيقية والمزورة؟

قالت المدير التنفيذي في دائرة إصدار النقد في البنك المركزي الأردني ريم الفايز إن أهم ما يميز فئة الخمسين دينارا الجديدة هو الملمس الخشن وبروز لكلمة (البنك المركزي الأردني أعلى الورقة وكلمة الخمسون دينارا في منتصفها بالإضافة لملمس رقم الخمسين في أعلى يمين ورقة النقد).

وأضافت الفايز خلال حديثها لإذاعة “الأمن العام”، اليوم الأحد، أن طرق التمييز بين العملة المزيفة والحقيقية يتم عن طريق تسليط العملة على مصدر ضوء، حيث تظهر صورة جلالة الملك على فئة الـ(50) وهي صورة مطابقة للصورة التي تزين الورقة والكتابات المائية (خمسون رقماً).

وتابعت: من طرق التمييز ظهور رقم “خمسون” بالإضافة لصورة التاج أثناء تسليطها على الضوء وعند إمالتها بالإضافة لنجمة سباعية ثلاثية الأبعاد.

وأكدت الفايز أن البنك المركزي لا ينوي طرح فئة الـ100 دينار.