كيف تنجز عملك من أي مكان كما يفعل المدراء؟ ميزة مشاركة الشاشات المتعددة من هواوي قد تكون هي الحلّ الأمثل

أصبح العمل من أي مكان هو النموذج الجديد – وإذا كنت تقرأ هذا المقال فمن المحتمل أنك قد بدأت أيضًا بالتأقلم مع أسلوب عملك الجديد. لقد وجدت شركة “إيرتاسكر Airtasker” بأن العمل من المنزل لا يعود بالفائدة على الموظفين فحسب من خلال إلغاء مشاويرهم اليومية إلى موقع العمل، بل ويعود بالفائدة أيضًا على صاحب العمل، ذلك أن إنتاجية وكفاءة الموظف تزيدان بطريقة أو بأخرى. أفاد موظفو المكاتب بأن فترة عدم النشاط التي يتخللها كل يوم عمل تبلغ 37 دقيقة (باستثناء فترة تناول الغداء وأوقات الاستراحة الأخرى المعتادة)، في حين أفاد الموظفون الذين يعملون عن بُعد بأن فترة توقف الإنتاجية هذه تبلغ 27 دقيقة فقط في كل يوم عمل. فإذا كنت قد بدأت للتو بالعمل من المنزل، أو من أي مكان آخر عن بُعد، إليك بعض الطرق التي تجعلك متأكدًا من أنك تعمل بطريقة أكثر إنتاجية ومسؤولية، وأكثر تعاونًا.

ارتدِ ملابس العمل

للمحافظة على الشعور بروتين العمل، استيقظ من نومك كالمعتاد ثم ارتد ملابسك، تمامًا كما تفعل في كل يوم عمل اعتيادي. قد يؤدي تغيير الملابس إلى إطلاق “محفزات” العمل التي تمنحك شعورًا بالرغبة بالعمل، وتجعل من عقلك مستعدًا ليوم العمل.

مكانك، هو كل ما في الأمر

تعامل مع مكانك وكأنه مكتب عمل حقيقي. حاول إيجاد مكان تخصصه للعمل، وتشعر بالراحة فيه. وحتى إذا كان المنزل هو مكان عملك الرئيسي، عليك أن تحاول أيضًا العمل من أحد المقاهي، أو المكتبات، من حين لآخر، فتغيير البيئة المحيطة بك يحافظ على شعورك بالحيوية والنشاط.

اختر الأداة المناسبة

تعدّ الهواتف الذكية من الأدوات المدهشة لإبقاء الناس على تواصل، وإطلاعهم على آخر المعلومات. ومع ذلك، أظهرت الدراسات المختلفة بأن استخدام الهواتف الذكية قد يكون له تأثير سلبي على المستخدمين؛ ذلك أنها تشتّت تركيزهم – وتحديدًا أثناء العمل. في كل مرة تقوم فيها بتحويل انتباهك من موضوع لآخر، يقوم الدماغ باستهلاك الوقت والطاقة لمحاولة فهم المضامين المتغيرة باستمرار. أفادت إحدى الدراسات بأن الشخص الاعتيادي يقوم بتفقّد هاتفه بمعدل 150 مرة في اليوم – يقضي معظم الأشخاص حوالي دقيقة و15 ثانية في استخدام الهاتف في كل مرة يحولون فيها انتباههم من مهمة لأخرى، ثم معاودة العمل. تستغرق أدمغتنا أكثر من 25 دقيقة في المتوسط لمتابعة العمل على المهمة السابقة بعد حدوث المقاطعة.

حافظ على تركيزك مع ميزة مشاركة الشاشات المتعددة من هواوي

مع إطلاق نظام واجهة المستخدم EMUI10، قدمت هواوي ميزة مشاركة الشاشات المتعددة التي تعدّ ميزة فريدة تم تطويرها اعتمادًا على تقنية هواوي الموزعة لتحسين إنتاجية المستخدمين. تمنح هذه الخاصية إمكانية التعاون السلس ما بين أجهزة الكمبيوتر المحمولة (اللابتوب) والهواتف الذكية. بمجرد نقرة واحدة فقط، ستظهر شاشة الهاتف على شاشة اللابتوب، ليمكنك بعدها التحكم بكلا الجهازين في الوقت نفسه، باستخدام لوحة مفاتيح واحدة ولوحة لمس واحدة، الأمر الذي من شأنه بكل تأكيد تقليل الوقت اللازم لالتقاط هاتفك الذكي، والوقت اللازم كي يحوّل دماغك انتباهه من موضوع إلى آخر.

لكن ميزة مشاركة الشاشات المتعددة التي تقدمها هواوي تذهب إلى أبعد من ذلك مع سلسلة Huawei P40 التي تم إطلاقها حديثًا، والتي تعمل بنظام EMUI10. وبفضل تكنولوجيا هواوي الموزعة، يمكن الآن لموارد أجهزة اللابتوب أن تصبح افتراضية وقابلة للاستخدام بواسطة الهواتف الذكية – ليس فقط الشاشة، ولوحة المفاتيح ولوحة اللمس، بل يمكن أيضًا استخدام كاميرا اللابتوب والأجهزة الصوتية الطرفية على الهاتف الذكي.

وداعًا لمكالمات الفيديو المهتزة عبر الهاتف

أصبحت الهواتف الذكية عنصرًا لا بد منه بالنسبة للكثيرين، كما أن أعداد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف الذكية للعمل في تزايد مستمر. وإلى جانب الرسائل النصية والمكالمات الصوتية، تعدّ مكالمات الفيديو طريقة فعالة أخرى للتواصل مع زملاء العمل، والعملاء والشركاء عند العمل عن بُعد. باستخدام ميزة هواوي لمشاركة الشاشات المتعددة، وبعد إيصال الهاتف الذكي بجهاز اللابتوب، أصبح بإمكان تطبيقات الشبكات الاجتماعية الشهيرة، مثل WhatsApp وWeChat، الاستفادة من كاميرا وميكروفون اللابتوب لإجراء مكالمات الفيديو. وبهذه الطريقة، بإمكانك، وبكل سهولة، إجراء مكالمات الفيديو مع جهات الاتصال في هاتفك باستخدام جهاز اللابتوب. والأكثر أهمية من ذلك أنك لن تكون مضطرًا لحمل هاتفك، أو القلق بشأن وجود مقاطع فيديو مهتزة.

الوصول إلى ملفات الهاتف الذكي بطريقة الوصول إليها عبر جهاز الكمبيوتر

يمكن أن يخزّن الهاتف الذكي الكثير من المعلومات المتعلقة بالعمل – يتم على سبيل المثال إرسال الوثائق المتعلقة بالعمل من الزملاء أو الشركاء من خلال تطبيقات المراسلة، كما يمكن تحميل المقالات من المواقع الإلكترونية، أو التقاط الصور باستخدام الهاتف الذكي. مع ميزة مشاركة الشاشات المتعددة أصبح بإمكانك الآن فتح مستندات مثل Word، وعروض PowerPoint، والصور على هاتفك الذكي مباشرة باستخدام برامج الكمبيوتر حيث لا يتطلب الأمر النقل المسبق لها.

الحصول على نقطة اتصال خلوية hotspot بنقرة واحدة

قد ترغب من حين لآخر التنقل مع جهاز اللابتوب الخاص بك من مكان لآخر للحصول على إلهام جديد، والمحافظة على حيويتك ونشاطك. قد يكون ذلك المكان أحد المقاهي أو المتنزهات أو المكتبات، لكن لا توفر جميع هذه الأماكن خدمة الإنترنت التي تمكنك من استخدام أجهزتك. بفضل ميزة مشاركة الشاشات المتعددة من هواوي، أصبح بإمكانك الآن تحويل هاتفك الذكي إلى نقطة اتصال خلوية hotspot بنقرة واحدة فقط. وعلى النقيض من نقطة الاتصال الشخصية التي تتطلب إدخال كلمة مرور والاتصال كنقطة وصول Wi-Fi قياسية، فإن عملية الاتصال خلويًا بهاتفك الذكي باستخدام جهاز اللابتوب أصبحت أكثر سهولة. وبهذه الخاصية، ما يزال بإمكانك البقاء على اتصال، ومواصلة العمل، أينما كنت.