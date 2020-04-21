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كيف ساعد رجال الدرك لاجئا سوريا وابنه؟ (فيديو)

منذ ساعتين

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عمان-الغد- صادف أفراد من مديرية الأمن العام – قوات الدرك، وهم في طريقهم بمهمة إدارية لاجئ سوري يستنجد بالشارع العام، حيث كان على مسافة بعيدة من منزله عندما تلقى اتصال من أبنائه يبلغوه بأن شقيقهم الأصغر سقط من مكان مرتفع ويعاني من جرح كبير نازف برأسه.
بدورهم كان نشامى الدرك عند حسن ظن القائد عندما قال: “نعامل ضيوفنا كما نعامل أبناءنا”، فنقلوا الرجل بمركبتهم العسكرية إلى بيته، وقدموا الإسعافات الأولية لطفله المصاب ثم نقلوهما إلى أقرب مستشفى بالتنسيق مع الدفاع المدني، ورافقوا  والد الطفل حتى اطمئنوا على صحة ابنه.

 

 

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