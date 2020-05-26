تقرير – (أحوال تركية) 21/5/2020

لندن- هل كان العالم متمتعاً بالهدوء قبل تفشّي وباء كورونا؟ ألم تزدهر الشعبوية في تركيا والولايات المتّحدة وأماكن أخرى من العالم؟ كيف سيكون شكل العالم الجديد بعد كورونا؟ هل يتصاعد الإحساس بالقلق خشية دخول العالم في مستقبل فوضوي؟

أسئلة كثيرة تثار في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ العالم الحديث، لا سيّما أنّ أزمة كورونا تؤرّخ لحقبة جديدة تبدو ملامحها التي لم تتبلور بعد بالصيغة المتوقعة مختلفة عن الحقب السابقة.

لقد تعطل حوالي 20 مليون شخص عن العمل في الولايات المتحدة والصين، وانهارت أسواق النفط، وتم إغلاق قطاعات بأكملها.. وهي شؤون كان يبدو من المستحيل التفكير في احتمال حدوثها، ولكنها أصبحت الآن واقعا ملموسا.

كان يبدو أن حدوث كارثة فادحة مثل هذه أمر بعيد عن التصوُّر، ولكن ها نحن ذا في مواجهة واقع أن فيروساً حجمه أقل 400 مرة من قطر شعرة في رأس إنسان، فضح بقسوة وبلا رحمة جوانب الضعف في الاقتصاد العالمي. وستشكل هذه الكارثة فاصلاً بين العالم الذي نعرفه وعالَم قادم آخر.

والسؤال الذي طرحه إدوارد روبنسون، أحد كبار كتاب وكالة بلومبيرغ للأنباء في تحليله الذي نشرته بلومبيرغ هو: كيف سيكون شكل هذا العالم الجديد؟

في البداية، وعندما يتعلق الأمر بالآمال الأولية بأن الانخفاض الحاد في الاقتصاد سيليه انتعاش سريع ومستدام بمجرد القضاء على فيروس كورونا المستجد، من المرجح أننا سنشهد فترة ركود طويلة.

وقال الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، بن برنانكي، والذي قاد جهود استجابة المجلس في مواجهة الأزمة المالية التي حدثت في 2008-2009، إن لدى الاقتصاد الأميركي فرصة ضئيلة في الانتعاش لحين يتم القضاء تماماً على الفيروس، وحتى يشعر الناس بما يكفي من الأمان لاستئناف حياتهم.

وقال بن برنانكي في بث مباشر عرضته “مؤسسة بروكينغز” في نيسان الماضي: “إذا ما تحلينا بالصبر وقمنا بما يجب علينا فعله، سوف نخرج على الجانب الآخر وكل شيء على ما يرام”.

وقال مايكل مانديل، كبير خبراء الاقتصاد في معهد “بروغريسيف بوليسي” بواشنطن: “ستنتشر على نطاق واسع فوائد النمو التي تعتمد على التكنولوجيا، لكن البعض سيتخلفون عن الركب، وستصبح الحاجة إلى وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر أهمية”.

وأضاف أن التدفق الهائل للأموال سيسرع من وتيرة اتجاه الصناعات للاستثمار في التكنولوجيا والأتمتة (التشغيل الذاتي) من أجل تعزيز الإنتاجية.

كما سيجرى تحفيز المصنِّعين من أجل إعادة عمليات الإنتاج إلى أميركا، بعد فترة طويلة كانت خلالها هذه العمليات تتم في الصين وغيرها من المواقع التي تتسم بوجود عمالة رخيصة، ويطلق مانديل على هذه الخطوة المتوقعة “التوطين”.

ويقول ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية في الولايات المتحدة، أن أحد مظاهر التأثير الذي ستُحدِثُه الأزمة الحالية هو ما وصفه بأنه “تاريخ متسارع الوتيرة”؛ حيث تحدث خلال أسابيع تطورات يمكن تستغرق سنوات طويلة في الظروف الطبيعية.

ولكن العديد من هذه الاتجاهات سيحدث على حساب قطاعات واسعة من المجتمع، من تلك التي تبدو غير مؤهلة للمشاركة في سوق للعمل أكثر تعقيداً والذي يعتمد بشكل متزايد على البرمجيات والأتمتة، حتى في أوجه العمل اليدوي التي يقوم بها ما يطلق عليهم أصحاب الياقات الزرقاء (العمال).

وأوضح مانديل: “ستكون هذه فترة قاسية، ومؤلمة ومأساوية، لكنني أرى أيضاً فرصة لازدهار الاستثمار الرأسمالي، والرقمنة وريادة الأعمال”.

وستكون هذه إحدى الديناميكيات (القوى المحركة) التي ستتطور على نحو ما؛ حيث سيتطلع المستثمرون والشركات إلى الاستقرار والنمو. أما مكمن الخوف فهو حقيقة أنه لن يكون من الممكن العودة إلى الأوضاع الطبيعية السابقة؛ حيث سيكون وقت طويل قد انقضى، وستكون خسائر ضخمة قد وقعت، ولن تعود حقبة ما قبل تفشي الوباء بالشكل الذي كانت عليه.

لكن العالم لم يكن يتمتع بالهدوء قبل تفشي الوباء: هناك الولايات المتحدة بشعبويتها القومية تحت حكم ترامب؛ وهناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)؛ كما قلبت الهند وتركيا ودول أخرى النظام العالمي الذي انطلق في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتصاعد لبعض الوقت الإحساس بالقلق خشية دخول العالم في مستقبل فوضوي.

وبالإضافة إلى ذلك، حفزت قضيتا التغير المناخي وانعدام المساواة الاقتصادية الطاقات السياسية للشباب، وقامت بتغيير نقاط التركيز في جداول أعمال المستثمرين وأصحاب الشركات. وكان الهواء معبّأ برياح التغيير.

ويرى المؤرخ فالتر شيديل أن الأوبئة تتمتع بقدرة على فرض عمليات إعادة توزيع الثروات، ويقول إن الأمراض، بالإضافة إلى الحروب والثورات وانهيار الدول، تمثل واحداً من “الفرسان الأربعة” الذين سحقوا ظاهرة اللامساواة عبر التاريخ.

ويعتقد شيديل، أستاذ التاريخ والدراسات الكلاسيكية بجامعة ستانفورد، أنه على الرغم من فظاعة “كوفيد-19″، فإنه لن يكون كافيا لإحداث عملية إعادة ترتيب أساسية لأولوياتنا الاقتصادية، ويضيف أن الافتقار إلى المساواة سيزداد سوءاً، في ظل فقدان العمال وظائفهم في الولايات المتحدة، وكذلك فرص الحصول على تأمين صحي بسعر معقول.

وعلى الرغم من أن الحكومات قد تتمكن من الحيلولة دون حدوث ركود طويل الأمد، سينتهي الحال بهذه الجهود في نهاية المطاف إلى تعزيز الوضع الراهن، كما تم في أعقاب الأزمة المالية في العام 2008.

وتقول خبيرة الاقتصاد البريطانية فايزة شاهين إن الوقت قد تأخر للغاية بالنسبة لتحسين سبل معيشة العمال، الذين وجدوا أنفسهم فجأة في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء.

وشاهين هي ناشطة تابعة لحزب العمال البريطاني، والتي خسرت بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وتخشى شاهين الآن أن تمر الأزمة وتخلف وراءها مشكلات من دون حلول، بعدما جرى تجاهلها طويلاً، مثل الرواتب الضعيفة للقائمين على رعاية المسنين في دور الرعاية الاجتماعية. ففي بريطانيا، كما حدث في بلاد أخرى كثيرة، أصابت عدوى فيروس كورونا هذه الدور بقوة، ونجم عن ذلك 8.312 حالة وفاة في انجلترا وويلز حتى الأول من أيار (مايو) الجاري.

وترى شاهين، وهي مديرة مركز الدراسات العمالية والاجتماعية في لندن، أن الفشل في دعم العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية هو أحد أوجه الإرث الذي خلفته سياسات التقشف والخصخصة التي تبنتها الحكومات المتعاقبة لحزب المحافظين خلال السنوات العشر التي تلت أزمة العام 2008.

ويرى شيديل أن تعطل سلاسل التوريد في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيكون له عواقب بعيدة المدى. فعلى مدار فترة طويلة امتلأت أرفف المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة بالبضائع الصينية، والعجيب هو أن أسعار هذه البضائع ظلت ثابتة عاماً تلو آخر، حتى في الوقت الذي تضاعف فيه متوسط الرواتب في الصين بأربعة أضعاف.

وأوضح شيديل أنه حتى في حال لم تتمكن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي من كسر هذه الدائرة، فسيفعل تفشي وباء كورونا ذلك بكل تأكيد، وهو ما يعني أن أسعار المنتجات الصينية قد ترتفع في الوقت الذي يغرق فيه مجلس الاحتياط الفيدرالي الاقتصاد الأميركي بالأموال النقدية، ويتحول فيه الأميركيون إلى عقلية الادخار. وقد تعود معدلات التضخم إلى الارتفاع بقوة.