كيف عثر الأمن العام على الحدثين المفقودين؟

قال إمام مسجد الأبرار، في منطقة بيادر وادي السير بالعاصمة عمان، إنه شاهد المفقودين الحديثن (راشد وايهم) بعد صلاة الفجر، وأبلغ الأجهزة الأمنية فورا بذلك.

وأضاف الإمام محمود مبارك لـ”الغد”، أن الأمن حضر وتعرف عليهما وأخذهما للمركز الأمني.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق البحث والتفتيش المكلفة بمتابعة البحث عن الحدثين المتغيبين في مدينة اربد تمكنت احدى مجموعات البحث الجنائي من تحديد مكانهما والوصول اليهما في منطقة البيادر في العاصمة وهما بصحة جيدة.

وأكّد أنّه سيتم الاستماع لاقوالهما ومباشرة اجراءات تسليمهما لذويهما.

وعثر على الحديثن بعد أربعة أيام من البحث عنهما.

وروى تفاصيلها والد أحد الطفلين حيث كشف عن أن ظروف الاختفاء مرتبطة بأمور غامضة بدات يوم الاثنين الماضي، مشيرا لوجود أحداث غريبة تتعلق بـ “رسالة” و”كتاب الأب الغني والأب الفقير” لها علاقة باختفاء الطفلين.