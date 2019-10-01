كيف كان الدوام في المدارس الحكومية صباح اليوم؟- صور

عمان – محافظات – الغد– تفاوتت درجة استجابة أولياء الأمور لدعوات إرسال أبنائهم إلى المدارس صبيحة اليوم، لكنها ظلت بمجملها ضعيفة مقارنة بعدد الطلبة الذي يصل إلى مليون ونصف المليون طالب، وأعداد المدارس الحكومية التي تزيد على 4 آلاف مدرسة.

مندوبو “الغد” الذين تواجدوا في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم بالمملكة رصدوا مجريات أحداث اضراب المعلمين، ودرجة استجابة أولياء الأمور لدعوات إرسال أبنائهم إلى مدارسهم، التي كثفتها الوزارة بصورة كبيرة جدا خلال اليومين الماضيين.

وفي الصورة العامة، ظهر أن المعلمين والمعلمات ملتزمون بالاضراب، ويتواجدون بالمدارس دون اعطاء أي حصص للطلبة الذين حضر عدد محدود منهم، إلى بعض المدارس في عمان والمحافظات.

وحتى الآن لم تصدر أي إحصائية رسمية من وزارة التربية حول نسب الدوام المدرسي للطلبة اليوم، فيما أكدت نقابة المعلمين التي تصر على الاستمرار في الإضراب، أن نسبة الالتزام به كانت 100%.

ورصد مندوبو “الغد” حالات قامت بها مدارس برفض استقبال الطلبة، ودعوتهم إلى العودة إلى منازلهم، ما أثار مناوشات وجدال حاد بين أهال ومعلمين. وفي حالات أخرى أدخلت مدارس الطلبة الذين توافدوا إليها، إلى الساحات المدرسية وأحيانا إلى الصفوف، لكن المعلمين أبلغوا الطلاب أن الإضراب مستمر وأنهم لن يقوموا بإعطائهم أي دروس.

إلى ذلك شكا أهال من قيام بعض المدارس بـ”طرد” أبنائهم وعدم السماح لهم بدخولها، فيما قال معلمون أنهم مضربون استجابة لقرار النقابة.

وفيما خلت ساحات مدرسية من أي طلاب، قال مدراء مدارس إن أبوابها “مفتوحة أمام الطلبة، ولكن لا نستطيع اجبار المعلمين على إعطاء الحصص”.

وفي الكرك، توجه عدد قليل من الطلبة إلى مدارسهم، لكن الدراسة ظلت متوقفة. وكان هذا حال غالبية المدارس في محافظات المملكة كافة.

وفي إربد والعقبة، كانت نسبة الاستجابة لدعوات العودة للدارسة متدنية جدا، وتكاد لا تذكر.

وفي الزرقاء، توافد عدد محدود جدا من الطلبة إلى بعض المدارس، وجرى إدخالهم إلى الساحات المدرسية في بعضها، فيما أدخلت مدارس أخرى الطلبة إلى الصفوف، مع إبلاغهم في الحالتين أن لا دراسة اليوم، و”الإضراب مستمر”.

وقالت وكالة أنباء بترا إن العملية التعليمية انطلقت في 415 مدرسة بمختلف مناطق المملكة اليوم رغم الاضراب الذي تنفذه نقابة المعلمين، وانتظام 15 الف طالب على مقاعد الدراسة.

وأضافت؛ أن عدد المدارس التي كسرت الإضراب في قصبة عمان 50 مدرسة للذكور و92 مدرسة للإناث.

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